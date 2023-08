IoT-Revolution: Mehr Effizienz in Firmenflotten

Die AREALCONTROL GmbH ist ein führendes Unternehmen, das sich auf Telematik-Lösungen im Fuhrpark-Management spezialisiert hat. Als verlässlicher Partner bietet das Unternehmen innovative Technologien, die eine effiziente Überwachung, Steuerung und Analyse von Fahrzeugflotten ermöglichen. Mit ihrem umfassenden Know-how unterstützen sie Kunden dabei, ihre Fuhrparks optimal zu verwalten, Betriebskosten zu senken und die Sicherheit zu verbessern.



AREALCONTROL revolutioniert Telematik-Lösungen seit 2007

Die AREALCONTROL GmbH mit Sitz in Stuttgart hat sich seit 2007 auf die Entwicklung maßgeschneiderter Telematik-Lösungen für Unternehmen spezialisiert. Branchen wie Transport, Logistik, Bau, Handwerk, Großhandel und Dienstleistungen profitieren von den angebotenen Lösungen, die darauf abzielen, die Flotteneffizienz zu steigern, Kosten zu reduzieren und die Sicherheit zu verbessern. Durch modulare Telematik-Systeme bietet das Unternehmen vielfältige Möglichkeiten zur Digitalisierung und Automatisierung von Außendienst, Fuhrpark und Service-Einsätzen.

Revolution im Auto: Elektronisches Fahrtenbuch

Ein entscheidender Schritt in Richtung Digitalisierung und Automatisierung der Unternehmensflotte besteht darin, ein elektronisches Fahrtenbuch zu implementieren. Dieses System erfasst automatisch sämtliche Fahrten und Kilometerstände, was nicht nur steuerlich anerkannt ist, sondern auch als Ausgangspunkt für weitere Digitalisierungsmaßnahmen dient. Durch die Nutzung von OBD-, FMS- und CAN-Daten in der „Werkstatt 4.0“ sowie die Tourenplanungsoptimierung und LKW-Telematik können Prozesse optimiert werden. Zudem ermöglichen Apps für die digitale Auftragsabwicklung und Arbeitszeiterfassung eine effiziente Arbeitsweise.

ArealPilot: Neues IoT-Tool revolutioniert Branchen

Die ArealPilot App und das Portal bieten einen zweiten Weg zur Digitalisierung und Automatisierung der Firmenflotte. Die nahtlose Integration mit Planungs-, ERP-, CRM- und Transport-Management-Systemen wie Microsoft Dynamics 365 Navision oder SAP ermöglicht den digitalen Import aller Aufträge. Die App leitet die Aufträge in optimaler Reihenfolge weiter, wodurch eine vollständige, digitale Abwicklung ermöglicht wird. Alle relevanten Informationen, von der Unterschrift bis zu den Statusmeldungen, werden zurück in die Planungssysteme übermittelt. Zudem ermöglicht die ArealPilot App mit BLE-Tags IoT-Ideen für Supply-Chain Tracking und Asset-Management.

Revolutionäre IoT-Technologie optimiert Firmenflotte

Weg zur Digitalisierung und Automatisierung der Firmenflotte: Unternehmen können ihre Flotten mithilfe praxisgerechter Telematik-, IT-, IoT- und App-Lösungen optimieren. Die Nutzung dieser Technologien ermöglicht eine effiziente und moderne Flottenverwaltung, die für alle Firmengrößen relevant ist. Insbesondere in Deutschland besteht Handlungsbedarf, da das Land im Vergleich zu den Niederlanden in der Digitalisierung hinterherhinkt. Datenschutzbestimmungen sollten nicht als Hindernis betrachtet, sondern vernünftig umgesetzt werden, um den erfolgreichen Weg in die Digitalisierung zu ebnen.