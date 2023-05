LoRaWAN und Smart City Lösungen: Neue Maßstäbe bei der Hochwassererkennung auf der E-World Energy & Water 2023

Die E-world energy & water 2023 in Essen ist die perfekte Gelegenheit für Zenner, seine praxiserprobten Lösungen für die sektorenübergreifende Digitalisierung, Energieeffizienz und Smart City-Lösungen vorzustellen. Besonders interessant ist dabei die IoT-Komplettlösung Element Suite, die eine wirtschaftliche Umsetzung von IoT-Lösungen ermöglicht und für neuen Schub sorgt.



Smart Grids und Gebäudesektor im Wandel der Digitalisierung

Klimaschutz und Energieeffizienz sind zentrale Themen unserer Zeit. Die Digitalisierung bietet uns dabei wirtschaftliche und flexible Lösungen, insbesondere durch Technologien wie das Internet der Dinge und LoRaWAN. Diese werden in Bereichen wie Metering, Gebäudesektor, Smart Grid und Smart City zunehmend zum Standard.

Nachhaltigkeit im Fokus: Energieeinsparung durch Smart Building-Konzepte

Die intelligenten Steuerungslösungen von LoRaWAN-basierten Thermostatregelungen können einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion des Energieverbrauchs von öffentlichen Gebäuden leisten. Durch die optimale Regulierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird der Energiebedarf effektiv reduziert.

BuildingLink von Zenner ist eine innovative IoT-Lösung, die es ermöglicht, Gebäude aus der Ferne zu steuern. Dank der automatischen Erkennung von Fensteröffnungen durch smarte Thermostate kann der Energieverbrauch beim Heizen reduziert werden, was langfristig zu Kosteneinsparungen führt.

Transparenz in der Energieversorgung: Smart Grid-Lösungen machen es möglich

Die Energiewende erfordert eine schnelle und effektive Anpassung der Stromnetze an neue Technologien und Marktentwicklungen. Insbesondere die Integration von dezentralen Energiequellen und E-Mobility stellt hohe Anforderungen an die Infrastruktur und erfordert eine zuverlässige Überwachung der Netzinfrastruktur.

Die Kombination aus smarter Sensorik und LoRaWAN ermöglicht es, Daten in Echtzeit zu sammeln und für die Netzleitstelle des Versorgers aufzubereiten. Die Überwachung des Niederspannungsnetzes wird dadurch deutlich verbessert und ungewöhnliche Betriebszustände können frühzeitig erkannt werden.

IoT eröffnet neue Möglichkeiten für eine vielfältige Smart City

Die Umsetzung einer Smart City erfordert eine moderne und leistungsfähige digitale Infrastruktur. Stadtwerke spielen hierbei eine entscheidende Rolle als Dienstleister, die die notwendigen Technologien und Werkzeuge bereitstellen und somit die Grundlage für eine erfolgreiche Digitalisierung schaffen.

Smarte Bildungssysteme: Durch die Verwendung von Technologie in Bildungseinrichtungen können Schulen und Universitäten ihre Lehrmethoden verbessern und den Lernprozess effektiver gestalten. Dies führt zu besseren Bildungsergebnissen und erhöht die Zukunftschancen der Schüler.

LoRaWAN für den Klimaschutz: Überwachung von Gewässern und Erkennung von Hochwassern

In einer Zeit, in der der Klimawandel immer deutlicher zu spüren ist, müssen Städte und Gemeinden innovative Lösungen finden, um ihre Infrastruktur an die neuen Bedingungen anzupassen. Eine IoT-basierte Plattform wie LoRaWAN kann hierbei helfen, indem sie eine effektive Überwachung von Hochwasser und anderen wasserbezogenen Risiken ermöglicht.

Die Integration von LoRaWAN-Sensoren zur Pegelstandsüberwachung in die bestehende Infrastruktur bietet eine Möglichkeit, die Effizienz und Leistung der Infrastruktur zu verbessern. Die automatische Datenerfassung und -weiterleitung ermöglicht es Notdiensten, schnell zu handeln und mögliche Schäden zu minimieren.

Die Zenner International Element Suite – Mehr als nur ein Upgrade

René Claussen von Zenner unterstreicht die vielseitige Anwendbarkeit von Element Suite als Werkzeug für die Digitalisierung der Smart City. Diese Plattform bietet einen vollständig digitalen Datenfluss vom Gerätemontage bis zur finalen Anwendung und ist somit für alle Sektoren und Anwendungsfälle innerhalb der Stadt geeignet.

Element Go, Element IoT und Element Apps arbeiten perfekt zusammen, um Montageprozesse nahtlos zu digitalisieren. Element Go bietet eine mobile Anwendung, Element IoT eine Plattform für das Geräte-, Netzwerk-, Nutzer- und Datenmanagement und Element Apps einen Low-Code-App-Baukasten für die einfache Erstellung von Visualisierungen.

Die Verwendung von fertigen Applikationen wie Zenner BuildingLink oder GridLink in der Element Apps Plattform ist eine großartige Möglichkeit, IoT-Projekte schnell und kosteneffektiv umzusetzen. Dabei profitieren Unternehmen von der langjährigen Erfahrung von Zenner im Bereich der IoT-Lösungen.

Laut Claussen ermöglicht Element Suite eine umfassende Digitalisierung, die von Smart Metering bis zur Smart City reicht. Kunden können mit jedem Anwendungsfall starten und erfolgreiche Use Cases leicht skalieren sowie neue hinzufügen.

Zenner ist ein Vorreiter bei der Entwicklung digitaler Lösungen für die Smart City. Auf der E-world energy & water 2023 in Halle 2, Stand 314 präsentiert das Unternehmen seine innovativen Produkte und Dienstleistungen.

Zenner International: Effiziente Lösungen für die Verbrauchsmessung

Die Zenner International GmbH & Co. KG ist ein renommierter Hersteller von Messtechniklösungen, der weltweit tätig ist. Dank seiner Niederlassungen in über 60 Ländern und Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA kann das Unternehmen seine Produkte schnell und effizient auf den Markt bringen und Kunden weltweit bedienen.

Mit seinen IoT-Systemen bietet Zenner eine zukunftssichere Lösung für die Energiewende und unterstützt Kunden bei der Umstellung auf erneuerbare Energien.

Die Zenner IoT Solutions GmbH, Mannheimer Zenner Hessware GmbH und aktiver EMT GmbH haben sich seit 2017 zusammengeschlossen, um ihre Kernkompetenzen im Bereich der Entwicklung von IoT-Lösungen für Kunden zu bündeln und zu erweitern.