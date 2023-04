Easy Locking Connector gewinnt POY Award für Medizingeräte

Der Easy Locking Connector von binder hat sich in der Medizintechnik als zuverlässige und robuste Schnittstelle bewährt. Die renommierte Fachzeitschrift aus den USA, Medical Design Briefs, hat den Steckverbinder für seine besonders hohe Sicherheit und Biokompatibilität mit dem POY Award ausgezeichnet.



Kriterien für Medizingeräte: Zuverlässigkeit, Sicherheit und Patientenschutz

Bei der Entwicklung von Medizingeräten spielen die Kriterien der zuverlässigen Funktion, sicheren Bedienung, Verträglichkeit und des Patientenschutzes eine zentrale Rolle. Fehlerhafte Technik, instabile Parameter sowie Bedienungsfehler durch medizinisches Personal oder Patienten können verheerende Folgen haben. Steckverbinder müssen daher höchsten Anforderungen an Kontaktsicherheit und Signalintegrität, Robustheit der Verbindung sowie einfache und intuitive Bedienbarkeit gerecht werden. Darüber hinaus müssen sie biokompatibel sein und über eine für medizinische Geräte angemessene Schutzart verfügen, einschließlich Berührungsschutz und Beständigkeit gegen Reinigungs- oder Desinfektionsmittel.

ELC erfüllt Anforderungen für den Einsatz in der Medizintechnik

Der Easy Locking Connector (ELC) der Serie 570 von binder hat sich sowohl in klinischen Anwendungen als auch in der häuslichen Pflege als äußerst zuverlässiger Kabelsteckverbinder erwiesen. Mit über 5.000 Steckzyklen gilt er als äußerst langlebig und verfügt über eine Snap-in-Verriegelung, die ein sicheres und einfaches Verbinden gewährleistet. Seine asymmetrische Sechskant-Kontur im Steckbereich verhindert ein versehentliches Fehlstecken durch Personal oder Patienten, während eine Rasthakenverriegelung eine akustische Bestätigung bietet, dass die Verbindung sicher hergestellt wurde. Die zweiteilige Konstruktion des ELC, die mit Spezialwerkzeug getrennt werden kann, trägt ebenfalls zur Bediensicherheit bei.

Der Easy Locking Connector ist IP54-zertifiziert und somit vor dem Eindringen von Wasser und anderen Flüssigkeiten geschützt. Auch wenn der Steckverbinder getrennt ist, verhindert das Design der Flanschdose das Eindringen von Spritzwasser und bietet zusätzlichen Schutz gegen unbeabsichtigten elektrischen Kontakt. Der Easy Locking Connector ist leicht zu reinigen und widersteht auch Desinfektionsmitteln.

Die Verträglichkeit der Serie 570 wurde nach dem Standard DIN EN ISO 10993-5 für Biokompatibilität getestet. Zudem sind die Steckverbinder DEHP-frei und haben somit eine gute Hautverträglichkeit, was sie besonders für den Einsatz im medizinischen Bereich geeignet macht.

Ingenieursarbeit führt zu bahnbrechendem Produkt

Die Fachzeitschrift Medical Design Briefs, die von der SAE Media Group in New York veröffentlicht wird und über 40.000 Abonnenten sowie 100.000 OEM-Ingenieure und -Manager erreicht, hat ihre Leser gebeten, über ihren Lieblingsproduktneuzugang des vergangenen Jahres abzustimmen. Dabei wurde der Easy Locking Connector von binder von den Lesern zum Gewinner des „2022 Medical Design Briefs? Readers? Choice Products of the Year“ (POY) Award ernannt.

Der Steckverbinderhersteller binder wurde erneut für seine innovative Produktentwicklung ausgezeichnet. Der ELC-Steckverbinder erhielt den POY-Award für seine herausragenden Eigenschaften, die ihn für den Einsatz in der Medizintechnik besonders geeignet machen. Markus Binder, der geschäftsführende Gesellschafter, freut sich über die Anerkennung und betont die Bedeutung von kundenspezifischen Lösungen und internationaler Ausrichtung für die Zukunft des Unternehmens.