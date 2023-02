Rapid Link 5: Eaton stellt neues Antriebssystem vor

Eaton stellte vor Kurzem das elektronische Antriebssystem Rapid Link 5 vor. Das dezentrale System für die Fördertechnik ist für einfache bis komplexe Aufgaben vorgesehen. Das System leistet das Schalten, Steuern, Schützen und Vernetzen von Elektromotoren von Förderbändern. Die Komponenten des Systems RAMO5 (elektrischer Motorstarter) und RASP5 (Frequenzumrichter) sind auch in der Schutzart IP65 verfügbar. Logistikzentren, Gepäckförderanlagen und die Produktionslogistik sind typische Einsatzbereiche des Rapid Link Systems.



Dieses System bietet einfache Benutzerfreundlichkeit bei der Inbetriebnahme oder im Falle einer Störung, dank des integrierten Hand-/Automatikbetriebes und modulare Anschlüsse, die eine schnelle und fehlerlose Installation gewährleisten. Weitere Vorteile sind die flexible Montage durch die Energie- und Motorkabel, die von links, rechts oder unten angeschlossen werden können, sowie ein Schnellstopp, der direkt Sensorsignale in das Gerät verarbeitet, ohne Programmieraufwand in einer SPS. Des Weiteren ermöglicht die Kommunikation über AS-Interface, dass die Anlage an das Internet of Things (IoT) angeschlossen wird, wodurch eine Fernwartung bis auf Geräteebene möglich wird. Darüber hinaus ist es durch seine robuste Konstruktion in IP65 auch für rauhe Umgebungen geeignet.

Die Nutzung für Flughäfen und Gepäckzentren

Flughafen und Paketzentren benötigen Förderanlagen, die robust, leicht zu installieren und auf unerwartete Probleme schnell reagieren können. Zudem sollen sie flexibel sein und an anpassungsfähig an veränderte Anforderungen angepasst werden können. Um diese Anforderungen zu erfüllen, haben OEM die Rapid Link 5 Antriebssysteme von Eaton entwickelt. Mit ihnen können typische Antriebsaufgaben schnell und unkomliziert erledigt werden, während die Dimensionierung, das Design und die Installation Zeit und Aufwand reduzieren, um die Projektzeiten zu verkürzen. Rapid Link 5 ist jetzt erhältlich.

Die Nutzung für Intralogistik-Anlagen

Produktlebenszyklen werden immer kürzer und Produkte immer individueller, wodurch die Industrie nach höchster Flexibilität verlangt. Logistikanlagen müssen dementsprechend schnell in Betrieb genommen werden sowie skalier- und anpassbar sein, während die Verfügbarkeit der Ware und Liefertermintreue vorrangig sind. Aus diesem Grund ist es unabdingbar, dass die Systeme robust und leicht wartbar sind. Als optimale Lösung bieten sich dezentrale, elektronische Antriebssysteme an, die speziell für Logistikanlagen entworfen wurden und mehr Effizienz bei Montage und Wartung erlauben. Mit Systemen wie Rapid Link 5 lassen sich sich stetig wandelnden Anforderungen anpassen und bieten zudem eine Vielfalt an Funktionen.