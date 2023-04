Element Logic Deutschland: Arbeitgeber mit Weitblick

Element Logic Deutschland ausgezeichnet als innovativer „Arbeitgeber der Zukunft“: Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) hat Element Logic als wegweisendes Unternehmen in den Bereichen Arbeitsbedingungen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Mit einem beeindruckenden Gesamtpaket setzt Element Logic neue Maßstäbe für zukunftsorientierte Arbeitgeber.



Brigitte Zypries würdigt Manfred W. Schleicher mit Preis

Im Rahmen einer Galaveranstaltung Mitte März in Hamburg wurde die Element Logic Deutschland GmbH mit dem DIND-Siegel ausgezeichnet. Die ehemalige Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries, die die DIND-Initiative unterstützt, überreichte das Siegel an den Geschäftsführer Manfred W. Schleicher und den HR Business Partner Arne Stadtmüller. Die Verleihung des Siegels ist das Ergebnis eines sorgfältigen Zertifizierungsprozesses, der in Zusammenarbeit mit Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik durchgeführt wurde. Im Rahmen einer Bewertungsmatrix wurden wichtige Aspekte für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen geprüft. Besonders hervorgehoben wurde die besondere Förderung von individuellen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie der ausgezeichnete Teamgeist bei der Element Logic Deutschland GmbH.

Element Logic, ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland, wurde für seine moderne Führung, Mitarbeiterorientierung und flachen Hierarchien ausgezeichnet. Die Auszeichnung bestätigt das Engagement des Unternehmens für eine konsequente Mitarbeiterförderung und maximale Kundenorientierung. Die Geschäftsführung von Element Logic sieht das Siegel als Ansporn für den weiteren Ausbau der Employer-Branding-Strategie und als Instrument, um Vertrauen über die Unternehmensgrenzen hinweg zu schaffen. Arne Stadtmüller, ein leitender Mitarbeiter von Element Logic, ist überzeugt, dass die Auszeichnung auch in Zukunft beim Recruiting helfen wird.