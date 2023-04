DoorBirds neue Firewall: Ihr Gebäudenetzwerk sicher geschützt

DoorBird hat die brandneue A1051 Internet Firewall vorgestellt, die ab sofort weltweit erhältlich ist. Als Vorreiter in der Branche bietet DoorBird eine benutzerfreundliche Lösung an, mit der das Netzwerk von Türkommunikationssystemen effektiv abgesichert werden kann. Die A1051 ist die perfekte Wahl für diejenigen, die höchste Sicherheitsstandards für ihr Türkommunikationssystem wünschen.



DoorBird A1051 Internet Firewall: Einfach installierte Sicherheit für Netzwerke

DoorBird, ein in Berlin ansässiger Hersteller von smarten IP-Video-Kommunikationsprodukten, bietet mit der DoorBird A1051 Internet Firewall eine einfach zu installierende Lösung, die die Sicherheit von Innen- und Außennetzwerken erhöht. Mit dieser Firewall hebt sich das Unternehmen durch ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von anderen Anbietern ab.

Die Firewall ist äußerst zuverlässig und blockiert effektiv jeglichen unautorisierten Netzwerkverkehr, ohne dass eine komplizierte Konfiguration erforderlich ist. Das Produkt ist ab Werk bereits voreingestellt und sofort einsatzbereit. Die Installation ist einfach und erfordert keine technischen Vorkenntnisse. Sie können die Firewall zwischen Ihrem Internetrouter und dem DoorBird IP-Video-Türkommunikationsnetzwerk platzieren und Ihr Netzwerk an Haupt- und Nebeneingängen, Tiefgaragenzufahrten, Etagenzugängen oder anderen Mietflächen im Innenbereich effektiv vor unbefugtem Zugriff schützen.

Die DoorBird A1051 Internet Firewall ist eine ideale Lösung für verschiedene Anwendungsszenarien, sowohl in großen Bürokomplexen als auch in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Besonders geeignet ist sie beispielsweise für Wohnungen oder Büros, in denen IP-Video-Innenstationen installiert sind. Ein potenzielles Sicherheitsrisiko könnte darin liegen, dass Mieter das mit der IP-Video-Innenstation verbundene Netzwerkkabel missbrauchen, um unbefugt im Internet zu surfen oder auf andere Netzwerkkomponenten im Gebäude zuzugreifen.

Es ist oft kostspielig und kompliziert, eine Firewall-Lösung mit gängigen Firewall-Produkten in der Praxis umzusetzen. Darüber hinaus erfordert die tägliche Verwaltung einen erheblichen Zeitaufwand.

Um den individuellen Anforderungen von Netzwerken gerecht zu werden, ermöglichen DoorBird Smart-Home-Systeme die Freigabe von Drittanbieter-Partnern wie DoorBird Connect über eine Whitelist. Wie bei anderen DoorBird-Produkten bekannt, kann die Internet-Firewall bequem von unterwegs über Smartphone oder Tablet konfiguriert werden.