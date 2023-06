GP JOULE EPC wird Teil von GOLDBECK SOLAR und verstärkt Engagement in Nordamerika

GOLDBECK SOLAR, ein etablierter Marktführer für Solarenergielösungen in Deutschland, gibt erfreut bekannt, dass seine nordamerikanische EPC-Abteilung, bisher als GP JOULE EPC North America bekannt, umbenannt wird. Der Geschäftsbereich wird nun den Namen GOLDBECK SOLAR tragen. Diese Umbenennung ist der letzte Schritt im Integrationsprozess nach der Übernahme und dient dazu, die Unternehmenswerte, Vision und das einzigartige Angebot entsprechend widerzuspiegeln.



GOLDBECK SOLAR expandiert in Nordamerika: Innovative Solarenergielösungen im Fokus

Mit der Umfirmierung möchte GOLDBECK SOLAR seine Präsenz in Nordamerika weiter stärken und die Kompetenzen beider Unternehmen optimal nutzen. Durch die gezielte Kombination der Ressourcen und Erfahrungen entstehen einzigartige Solarenergielösungen, die den fortschreitenden Anforderungen der Region gerecht werden.

Identitätsanpassung: Rechtspersonen werden umbenannt, um aktuellen Anforderungen gerecht zu werden

Im Zuge des Rebrandings werden auch die juristischen Einheiten GP JOULE PV Canada Corp. und GP JOULE PV USA Inc. umbenannt. Ab sofort werden sie unter den Namen GOLDBECK SOLAR Canada Corp. bzw. GOLDBECK SOLAR USA Inc. agieren. Dieser Schritt dient der Etablierung einer einheitlichen Markenidentität und erleichtert es Kunden und Geschäftspartnern, das Unternehmen in der nordamerikanischen Region zu identifizieren und mit der Marke in Verbindung zu bringen.

Joachim Goldbeck, der Gründer und CEO der GOLDBECK SOLAR Gruppe, äußerte seine begeisterte Zustimmung zur Umfirmierung der nordamerikanischen Sparte in GOLDBECK SOLAR. Dieser Schritt verdeutlicht das starke Engagement des Unternehmens für die Region und den klaren Fokus auf eine führende Position in der Energiewende. Durch die Fusion beider Unternehmen entstehen erstklassige Solarsysteme, die den Kunden ermöglichen, ihre individuellen Energieziele zu erreichen und gleichzeitig aktiv an einer nachhaltigen Zukunft mitzuwirken.

Der CEO von GOLDBECK SOLAR North America, David Pichard, hebt die Bedeutung der Umfirmierung in GOLDBECK SOLAR hervor und stellt klar, dass es sich hierbei nicht lediglich um eine oberflächliche Änderung handelt. Vielmehr spiegelt diese Veränderung den Anspruch des Unternehmens wider, eine führende Position in der Energiewende auf dem nordamerikanischen Markt einzunehmen und gleichzeitig einen maßgeblichen Einfluss auf den Planeten auszuüben. Dank 22 Jahren Erfahrung in der Solarbranche und einer beeindruckenden Erfolgsbilanz von 2,5 Gigawatt an realisierten Projekten sowohl lokal als auch international, ist GOLDBECK SOLAR der ideale Partner für Kunden, die ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen möchten. Die Fähigkeit des Unternehmens, in einer sich rasch wandelnden Energielandschaft erfolgreich zu sein, wird durch sein innovatives Denken gestärkt, wodurch es zu einer erstklassigen Wahl für jeden Kunden wird, der an erneuerbaren Energielösungen interessiert ist.

Markenauftritt erfolgreich auf unterschiedlichen Kanälen verbreitet

Mit der Einführung der neuen visuellen Identität von GOLDBECK SOLAR wird eine durchgängige Kommunikation über verschiedene Kanäle etabliert. Diese Identität spiegelt das einheitliche Markenimage von GOLDBECK SOLAR wider und betont das Engagement des Unternehmens für seine Kunden und Partner. Kunden und Partner können weiterhin auf die gleiche Leidenschaft, umfassende Fachkenntnisse und zuverlässige Unterstützung zählen, die sie von GOLDBECK SOLAR gewohnt sind. Gleichzeitig wird der Fokus verstärkt auf maßgeschneiderte Solarlösungen gelegt, die spezifische Anforderungen erfüllen und individuelle Bedürfnisse optimal abdecken.