Hohenlohe fördert kreative Köpfe: 4 Talents stellen sich vor

Am 27. Juni 2023 haben Startups aus den Bereichen Hightech, IT, Handwerk, Handel und Industrie die außergewöhnliche Gelegenheit, ihre Idee vor einer erstklassigen Jury zu präsentieren und finanzielle Unterstützung in Form eines hochdotierten Stipendiums zu gewinnen. Bis zum 26. Mai können Bewerbungen auf der Website www.hohenlohe4talents.de eingereicht werden, um am Hohenlohe 4 Talents Pitch Day teilzunehmen.



Der ideale Verlauf für Startups: Überwindung der bürokratischen Hürden und Erfolg

Jedes frisch gegründete Unternehmen beginnt seine Geschichte mit einer bahnbrechenden Geschäftsidee. Nachdem die anfänglichen bürokratischen Hürden genommen sind, sollten auch die ersten Erfolge folgen: Die Kundenzahl wächst kontinuierlich, die Umsätze steigen und das Team erweitert sich. Dieser positive Verlauf sollte im besten Fall fortgesetzt werden.

Eine Möglichkeit, das eigene Startup fit für den nächsten Entwicklungsschritt zu machen, besteht darin, eine umfassende Innovationsstrategie zu entwickeln. Dies beinhaltet die Förderung einer innovationsfreundlichen Unternehmenskultur, in der kreative Ideen gefördert und umgesetzt werden können. Durch die kontinuierliche Überwachung von Markt- und Technologietrends können neue Möglichkeiten identifiziert und Innovationen vorangetrieben werden. Zudem ist die Zusammenarbeit mit externen Innovationspartnern und Startups eine erfolgversprechende Option, um von deren Know-how und Ressourcen zu profitieren.

Es bedarf mehr als nur einer guten Idee, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, wie Thorben Heinrichs, der Geschäftsführer der hfcon GmbH & Co. KG, erklärt. Er betont, dass neben einer klaren Vision und einer Strategie auch ausreichende Ressourcen und gegebenenfalls externe Unterstützung erforderlich sind. Die Initiative „Hohenlohe 4 Talents“ bietet Startups aus den Bereichen „Hightech und IT“, „Handwerk und Handel“ oder „Industrie“ die Möglichkeit, ihre Ideen vorzustellen, Expertenfeedback zu erhalten und finanzielle Unterstützung zu gewinnen. Dadurch können sie ihr Unternehmen auf die nächste Stufe bringen.

Eine finanzielle Unterstützung in Form eines Stipendiums, professionelles Coaching und ein Projektbudget von bis zu 5.000 ? stehen den Finalteilnehmern für bis zu 12 Monate zur Verfügung.

Bereits zum dritten Mal findet das Event statt

Martin Buchwitz, Geschäftsführer von Hohenlohe Plus, äußerte seine große Begeisterung über die Entwicklung der Startups, die bisher durch den Hohenlohe 4 Talents Pitch Day gefördert wurden. Es ist beeindruckend zu sehen, wie diese Unternehmen ihre Ideen umsetzen und ihr Potenzial ausschöpfen, um erfolgreich zu wachsen und sich in ihren jeweiligen Branchen zu etablieren. Es erfüllt mich mit Stolz, ein Teil ihrer Reise zu sein, und ich freue mich darauf, auch zukünftig innovative Ideen und vielversprechende Startups zu unterstützen.

Bis zum 26. Mai 2023 besteht die Möglichkeit für Gründer, sich bequem online über die Website www.hohenlohe4talents.de zu bewerben und eine der begehrten fünf Finalplätze zu sichern! Am 27. Juni 2023 findet der Pitch Day in der hfcon GmbH & Co. KG Künzelsau statt, wo die Startups im Mittelpunkt stehen und ihre Geschäftsideen einer hochkarätigen Jury präsentieren. Das ultimative Ziel ist es, ein finanziell starkes Stipendium zu erhalten. Eine hervorragende Gelegenheit, um eine eigene Gründungsidee oder ein wachstumsorientiertes Unternehmen zu begeistern.

Die Pitch-Day-Teilnehmer sind bestens vorbereitet für den großen Tag. Durch individuelle Trainings und Coachings der hfcon GmbH & Co. KG werden sie auf ihre Präsentation individuell vorbereitet und erhalten darüber hinaus wertvolles Feedback für ihr Pitch-Deck.

Entscheidend für die Vergabe des Stipendiums sind die Leistungen und Perspektiven der Finalisten. Selbst diejenigen, die kein Preisgeld erhalten, werden als Gewinner angesehen. Die hfcon bietet eine Vielzahl von weiteren, nützlichen Angeboten für innovative Startups an und begleitet sie auf ihrem Weg zum Erfolg. Durch Workshops und persönliche Beratungsleistungen erhalten die Teilnehmenden kontinuierliche Unterstützung bei der Ausgestaltung ihres Geschäftsmodells.

Die Rolle von hfcon und dem Digital Hub Heilbronn-Franken für die Region

Die hfcon GmbH & Co. KG (hfcon – heilbronn-franken: connected) hat ihren Firmensitz in Künzelsau und ist ein junges Unternehmen, das sich auf die Förderung von Digitalisierung und Technologietransfer in der regionalen Wirtschaft spezialisiert hat. Das geförderte Projekt „Digital Hub Heilbronn-Franken“ wird von hfcon umgesetzt.