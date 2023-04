Echtzeitfähige Industrie 4.0 Lösungen: ICOP Technology GmbH’s EtherCAT Master- und Slave-Optionen

Mit Quick-EtherCAT können Echtzeit-Industrie-4.0-Anwendungen schnell aktualisiert werden, da es grafische Programmierwerkzeuge und Big-Data-Datenbanken nutzt.



Mit Quick-EtherCAT zur Smart Factory: Moderne Fertigungstechnologie für die Industrie 4.0

Im Bereich der Fertigung hat die intelligente Automation auf globaler Ebene Einzug gehalten. Unternehmen sind gezwungen, sich den Herausforderungen der Industrie 4.0 zu stellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Fachkräftemangel stellt eine weitere Herausforderung dar und zwingt Unternehmen dazu, neue Methoden zu finden, um die Produktivität zu steigern und die Betriebskosten zu senken. Dabei spielt die Prozessautomatisierung eine wichtige Rolle, indem Programme geschrieben werden, um den Fertigungsprozess zu optimieren und Fehler zu reduzieren.

QEC bietet eine breite Palette von EtherCAT-Modulen an, die in industriellen Anwendungen eingesetzt werden können. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Hard- und Software spezialisiert, die speziell auf die Anforderungen von EtherCAT zugeschnitten sind. Die EtherCAT Master- und EtherCAT Slave-Module von QEC bieten eine zuverlässige und effiziente Lösung für die Echtzeitkommunikation in der Industrie und tragen zu einer ökonomischeren IoT-Technologie bei.

Um die Umsetzung von Industrie 4.0 in der Fertigungsindustrie zu beschleunigen, hat ICOP eine vollständige EtherCAT-Lösung auf Basis der Arduino-Plattform entwickelt. Die Lösung bietet eine umfassende und benutzerfreundliche Programmierung mit grafischen Tools und eine leistungsstarke SQL-Datenbank, um die erfassten Daten zu speichern und zu analysieren. Die EtherCAT-Lösung ermöglicht eine effiziente Datenkommunikation zwischen verschiedenen Maschinen und Sensoren und erleichtert so die Umsetzung von Industrie 4.0-Konzepten.

„EtherCAT: Hochleistungs-Kommunikation für Industrieanwendungen“

Die Echtzeit-Ethernet-Technologie EtherCAT wurde von Beckhoff entwickelt und wird von der EtherCAT Technology Group betreut. Das Protokoll basiert auf dem Standard IEC 61158 und eignet sich besonders für Anwendungen in der Automatisierungstechnik, Prüf- und Messtechnik sowie in vielen anderen Bereichen. EtherCAT zeichnet sich durch eine besonders schnelle und effiziente Kommunikation aus, da jedes Gerät in Echtzeit ausgelesen und geschrieben wird. Die Daisy-Chain-Topologie ermöglicht eine einfache und flexible Integration von Geräten und Systemen. Durch die hohe Flexibilität und Skalierbarkeit eignet sich EtherCAT auch für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie 4.0.

Distributed Clocks für High-Precision Synchronization ist eine weitere wichtige Funktion von EtherCAT. Mit diesem Merkmal können Geräte und Maschinen präzise synchronisiert werden, um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten. Durch die Verwendung von Distributed Clocks kann die Latenzzeit zwischen den Geräten minimiert werden, was zu einer höheren Genauigkeit und Zuverlässigkeit führt.

EtherCAT ist ein Feldbus-System, das auf dem Ethernet-Protokoll basiert und eine schnelle und effiziente Übertragung von Daten in Echtzeit ermöglicht. Der Adressierungsmodus von EtherCAT und die Speichersteuerungstechnologie „Fieldbus Memory Management Unit (FMMU)“ sorgen dafür, dass die Daten aller beteiligten EtherCAT-Slaves synchron über den Feldbus in einem Protokoll übertragen und ausgetauscht werden können. Die FMMU ermöglicht eine flexible Zuweisung von Speicherbereichen, so dass jeder EtherCAT-Slave nur auf die für ihn relevanten Daten zugreifen kann.

EtherCAT-Slaves sind normalerweise mit einem EtherCAT-Slave-IC (ESC) ausgestattet, der den Datenaustausch zwischen verschiedenen Geräten innerhalb eines EtherCAT-Netzwerks ermöglicht. Eine besondere Technologie namens FMMU (Feldbus Memory Management Unit) ermöglicht den schnellen Datenaustausch von bis zu 1000 Dateneinheiten innerhalb von nur 30 Mikrosekunden. Diese schnelle Kommunikation ist besonders wichtig in Anwendungen mit Echtzeit-Anforderungen wie in der Automatisierungstechnik.