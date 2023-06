Itema Group revolutioniert die Textilindustrie mit As-a-Service-Modell auf SECO AI- und IoT-Plattform

Die Itema Group, ein renommierter Hersteller von Webmaschinen und damit ein Vorreiter in der Textilmaschinenindustrie, präsentiert auf der ITMA 2023 ihre wegweisende Vision einer innovativen As-a-Service-Lösung. Diese wegweisende Lösung wurde in enger Zusammenarbeit mit SECO entwickelt und hat das klare Ziel, der Textilindustrie eine Reihe von Diensten auf Basis künstlicher Intelligenz zur Verfügung zu stellen. Mit dieser maßgeschneiderten Lösung können Kunden von Itema nachhaltige Mehrwerte erzielen und ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter steigern.



Itema präsentiert wegweisende End-to-End-Lösung zur Optimierung der Maschineneffizienz

Die End-to-End-Lösung von Itema revolutioniert den hochtechnologischen Sektor durch die Bereitstellung einer Echtzeit-Optimierung der Maschineneinstellungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen, die sich hauptsächlich auf die Fernüberwachung beschränken, liefert diese innovative Lösung den Nutzern konkrete Vorschläge für die optimalen Einstellungsparameter. Dadurch wird die Maschineneffizienz erheblich verbessert, was einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für alle Akteure in der Wertschöpfungskette darstellt.

Itemalab, ein Unternehmen der Itema-Gruppe, das sich auf Produkt- und Prozessinnovation spezialisiert hat, wird sich darauf konzentrieren, innovative Sensorsysteme für Webmaschinen zu entwickeln. Diese Sensorsysteme sollen dazu dienen, die Funktionsparameter der Itema-Webmaschinen genau zu erfassen. Das Ziel besteht darin, die reale Maschine mit einem digitalen Referenzmodell zu vergleichen, das auf den besten Branchenverfahren zur Maschineneinstellung basiert.

SECO trägt durch sein Fachwissen in den Bereichen IoT, Datenorchestrierung und KI maßgeblich zur Weiterentwicklung bei. Mit Hilfe der CLEA-Plattform werden komplexe Analysen durchgeführt, um Zusammenhänge zwischen verschiedenen Datenkategorien aufzudecken. Durch den Einsatz sicherer Protokolle werden diese Informationen genutzt, um virtuelle Modelle zu erstellen, die das Verhalten physischer Geräte optimal reproduzieren. Auf diese Weise können Einblicke in die Funktionsweise der Maschinen gewonnen werden. Mithilfe spezieller KI-Algorithmen erhalten sowohl Nutzer als auch Itema-Designer wertvolle Vorschläge zur Verbesserung.

Die Kunden von Itema haben die Möglichkeit, ihre Maschinen durch die angebotene Lösung in Bezug auf Produktivität und Leistung zu verbessern. Zudem wird die Benutzererfahrung der Bediener durch die Implementierung dieser Lösung optimiert. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung eine vereinfachte Verwaltung hochkomplexer Anlagen in mechanischer, elektronischer und betrieblicher Hinsicht. Zusätzlich können Wartungseingriffe geplant und optimiert werden, wodurch kostspielige Ausfallzeiten minimiert werden. Nicht zuletzt erfüllen die entwickelten Lösungen die höchsten Performance-Erwartungen der Kunden von Itema.

Die fortschreitende Entwicklung von Technologie und Daten hat bereits eine Zukunft geschaffen, in der Mensch und Maschine eng miteinander interagieren können. Die Verwendung digitaler Technologien ermöglicht es, die Leistung und Produktivität durch die Optimierung der Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu steigern. Ein Beispiel dafür ist die Webmaschine, ein komplexes Gerät, das mechanische, elektronische und textile Prinzipien vereint. Um den Weber und den Unternehmer gleichermaßen zu unterstützen, ist es von entscheidender Bedeutung, die Digitalisierung voranzutreiben und innovative Softwarelösungen zu entwickeln. Durch die Automatisierung und Optimierung von komplexen und zeitaufwändigen Prozessen können wertvolle Innovationen geschaffen werden. Die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen wie SECO ermöglicht es Itema, von deren Erfahrung, Wissen und Ideen zu profitieren und wertvolle Verbesserungen für ihre Kunden zu erzielen.

Die zunehmende Akzeptanz digitaler Technologien und künstlicher Intelligenz in Unternehmen ermöglicht es ihnen, innovative und wertschöpfende Funktionen entlang ihrer Wertschöpfungskette zu entwickeln. Itema, als ein solches innovatives Unternehmen, wird von SECO unterstützt, um Lösungen einzuführen, die es ermöglichen, KI-gestützte Dienstleistungen in sein bestehendes Geschäftsmodell zu integrieren und dadurch sein Angebot zu verbessern.

Itema Group revolutioniert Webtechnologien und Verbundwerkstoffe

Die Itema Group ist ein globaler Konzern, der sich auf die Entwicklung und Vermarktung fortschrittlicher Weblösungen, Verbundwerkstoffprodukte und integrierter Dienstleistungen spezialisiert hat. Die Muttergesellschaft Itema hat sich als einer der führenden Anbieter von Webmaschinen weltweit etabliert. Einzigartig ist, dass Itema als einziger Hersteller auf dem Markt Webmaschinen mit den drei bedeutendsten Technologien für den schusslosen Eintrag von Schussfäden produziert: Greifer, Luftdüse und Projektil. Dies unterstreicht die Innovationskraft und Vielseitigkeit des Unternehmens.

Die Itema Group agiert in mehreren Industriesektoren und ist dabei über ihre Tochtergesellschaften Schoch® und Lamiflex® aktiv. Schoch® ist ein renommierter Hersteller von Zubehör für die Textilindustrie, während Lamiflex® als Zulieferer von Verbundwerkstoff-Komponenten für den Textilmaschinen-, Industrie-, Luft- und Raumfahrts- sowie den Medizinsektor tätig ist. Darüber hinaus bietet Itemmalab®, der Innovations-Inkubator von Itema®, auch externen Unternehmen systemtechnische Dienstleistungen und Business Process Reengineering an.

Die Itema-Gruppe, ein international tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Colzate, Provinz Bergamo, verzeichnete im Jahr 2022 einen beeindruckenden Umsatz von 337,5 Millionen Euro. Das Unternehmen hat sich in der Textilindustrie etabliert und ist weltweit präsent. Mit insgesamt 1.100 Mitarbeitern, die in 7 Produktionsstätten und 15 Büros tätig sind, zeigt die Itema-Gruppe eine beachtliche Präsenz in verschiedenen Regionen.

SECO Northern Europe: Individuelle Embedded-Systeme für anspruchsvolle Kunden

SECO Northern Europe ist ein führender Hersteller von Embedded-Systemen, der sich auf die Entwicklung und Produktion von maßgeschneiderten Lösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Produkten an, darunter Single Board Computer, System On Modules und Human Machine Interfaces. Darüber hinaus bietet SECO Northern Europe auch vollständig integrierte Systeme und Zahlungssysteme an, die den spezifischen Anforderungen der Kunden entsprechen. Durch innovative Lösungen für die Datenverarbeitung an der Edge und in der Cloud ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden einen einfachen und schnellen Zugang zu zukunftsweisenden technologischen Lösungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in alle relevanten Entwicklungen, um den Kunden einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. OEMs und Systemintegratoren aus verschiedenen Branchen, darunter Verkaufsautomaten, Medizin- und Labortechnik, Kaffee- und Gastronomietechnik, Sicherheitstechnik und Industrieautomation, vertrauen auf die hochwertigen Produkte und Lösungen von SECO Northern Europe.

Das neu entstandene Unternehmen ist das Resultat der Übernahme der Garz & Fricke Group durch SECO, einen renommierten italienischen Spezialisten im Bereich Embedded-Systeme, der an der Börse gelistet ist (IOT.MI). Durch diese strategische Akquisition konnte SECO seine Präsenz auf dem Markt stärken und sein Produktportfolio erweitern. Das Unternehmen beschäftigt jetzt weltweit über 900 Mitarbeiter und verfügt über beeindruckende 5 Produktionsstätten, 10 F&E-Zentren und Vertriebsbüros in nicht weniger als 9 Ländern.

SECO Northern Europe ist die Vertretung der SECO-Unternehmensgruppe im nordeuropäischen Markt, einschließlich der deutschsprachigen DACH-Regionen. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsportfolio aus und ist an der Börse gelistet. Mit ihrem Fokus auf IoT- und KI-Lösungen schafft SECO Northern Europe signifikante Mehrwerte für ihre Kunden. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg.