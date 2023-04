Keysight erwirbt Cliosoft und stärkt sein Angebot an EDA-Software

Die Übernahme ermöglicht eine umfassende digitale Transformation von Design- und Test-Workflows, um den steigenden Anforderungen der nächsten Generation von Entwicklungszyklen für elektronische Produkte gerecht zu werden. Durch die Implementierung modernster Technologien und Best Practices können Unternehmen ihre Produktivität verbessern, Risiken minimieren und Wettbewerbsvorteile erzielen, indem sie effizientere Design- und Testprozesse einführen.



Keysight Technologies integriert Cliosoft-Produkte in sein EDA-Angebot für die Verwaltung von Hardware-Designdaten und geistigem Eigentum

Keysight Technologies hat erfolgreich Cliosoft übernommen und wird deren Produktreihe von Software-Tools für die Verwaltung von Hardware-Designdaten und geistigem Eigentum (IP) in sein Portfolio von EDA-Lösungen integrieren. Mit dieser Übernahme erweitert Keysight sein Angebot an elektronischen Designlösungen und kann seinen Kunden nun noch umfassendere Lösungen für die effiziente Verwaltung von Designdaten und IP anbieten.

Cliosoft ist seit seiner Gründung auf die Verwaltung von Design-Daten spezialisiert, insbesondere von funktionalen IP-Blöcken, die in integrierten Schaltungen verwendet werden. Die innovativen Produkte von Cliosoft ergänzen das EDA-Softwareangebot von Keysight um umfassende Prozess- und Datenmanagement-Funktionen (PDM). Mit einem breiten Kundenstamm von über 400 Unternehmen aus der Halbleiter- und Elektronikbranche ist Cliosoft ein vertrauenswürdiger Partner in diesem Bereich.

Keysight erweitert seine Kompetenzen im Bereich der intelligenten Automatisierungssoftware durch die Übernahme von Cliosoft und stärkt damit sein EDA-Geschäft. Die Integration von PDM in das Angebot von Keysight ermöglicht es den Kunden, Design- und Testdaten effektiver zu nutzen und so eine engere Verbindung zwischen beiden Bereichen herzustellen. Dies trägt dazu bei, Arbeitsabläufe zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

Keysight und Cliosoft pflegen seit langem eine enge Zusammenarbeit, um ihren Kunden in der EDA-Branche erstklassige Lösungen anzubieten. Die Datenmanagement-Plattform Cliosoft SOS ist bereits in die Advanced Design System (ADS)-Lösung von Keysight integriert, was den Kunden die Möglichkeit gibt, effizienter zu arbeiten und ihre Entwurfsprozesse zu optimieren. Die Partnerschaft von Keysight und Cliosoft mit anderen EDA-Anbietern wie Cadence, Empyrean, MathWorks, Siemens EDA, Silvaco und Synopsys erweitert das Angebot an Lösungen für Revisionskontrolle und Daten- und IP-Management, um den vielfältigen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Keysight und Cliosoft sind sich einig, dass PDM von entscheidender Bedeutung für den Erfolg von Kunden-Designs in globalen Entwicklungsunternehmen ist. Die steigende Komplexität von Designs und die wachsende Menge an IP-Blöcken und Daten erfordern von Entwicklungsteams eine effektive und effiziente Verwaltung. Branchentrends wie heterogene Integration, fortschrittliches Packaging und globale „Follow-the-sun“-Forschung und -Entwicklung zwingen Kunden, ihre Produktivität auf die nächste Stufe zu heben.

Als Vice President und General Manager von Keysight EDA ist es mein erklärtes Ziel, die digitale Transformation unserer Kunden voranzutreiben. Wir streben danach, digitale, vernetzte Workflows vom Design bis zum Test zu schaffen, um den sich ständig verändernden Anforderungen gerecht zu werden. Die Integration der PDM-Lösungen von Cliosoft in unser Portfolio ist ein natürlicher Schritt in unserer offenen EDA-Interoperabilitätsstrategie, um erstklassige Tools und Workflows zur Unterstützung der komplexen Produktentwicklung bereitzustellen. Cliosofts bewährte Software-Tools ermöglichen es Produktteams, Datenanalysen effizient durchzuführen und die Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung zu verkürzen, was zu einer verbesserten Produktivität in der Verifikationsphase und insgesamt kürzeren Entwicklungszyklen führt.

Srinath Anantharaman, CEO von Cliosoft, betont, dass die Herausforderungen des exponentiellen Wachstums von Design-Daten und der maximalen IP-Wiederverwendung angesichts der bevorstehenden „More than Moore’s law“-Ära nicht zu unterschätzen sind. Keysight, als Marktführer in den Bereichen 5G- und 6G-Kommunikation, Automotive sowie Luft- & Raumfahrt und Verteidigung, ist ideal positioniert, um die Verbindung von Design-, Emulations- und Testdaten in optimierten Workflows zu ermöglichen und dadurch die Markteinführungszeit zu verkürzen. Cliosoft ist begeistert von der Zusammenarbeit mit Keysight, um die Entwicklung auf die nächste Ebene zu heben, die digitale Transformation der Entwicklungszyklen voranzutreiben und Kunden dabei zu unterstützen, kommende Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen.