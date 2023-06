Neue Kooperation: Manz AG stärkt Position in Aviation- und Mobility-Sektor durch Aktientausch mit Customcells

Im Rahmen einer bedeutenden Transaktion hat Manz seinen Anteil an der Customcells Tübingen GmbH gegen eine Beteiligung an der Muttergesellschaft Customcells Group eingetauscht. Bereits seit 2019 besteht eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen, die nun durch diese neue Beteiligungsform weiter gestärkt wird. Durch diese strategische Entscheidung eröffnen sich für Manz attraktive Zielmärkte wie der Aviation- und Mobility-Sektor, in denen das Unternehmen zukünftig noch präsenter sein wird und neue Geschäftsmöglichkeiten nutzen kann.



Neues Kapitel: Manz AG und Customcells vertiefen Kooperation im Technologiebereich

Durch eine strategische Initiative hebt die Manz AG, ein global agierendes Unternehmen im Bereich Hightech-Maschinenbau und Technologieentwicklung, ihre langjährige Kooperation mit Customcells auf eine neue Ebene, um ihre gemeinsame Innovationskraft zu steigern.

Im Rahmen des KomVar-Projektes haben die Unternehmen bereits im Jahr 2019 ihre erfolgreiche Kooperation gestartet. Im Mai 2022 hat Manz einen Anteil von 40% an der Customcells Tübingen GmbH erworben, um neue Kundengruppen zu erschließen. Customcells ist eine führende Unternehmensgruppe, die sich auf die Entwicklung und Serienfertigung hochmoderner Lithium-Ionen-Batteriezellen spezialisiert hat. Dabei verfolgt das Unternehmen eine ganzheitliche Strategie zur Elektrifizierung.

Die Zusammenarbeit zwischen Customcells und ihren Kunden führte zur Entwicklung maßgeschneiderter Prozesse, die es den Kunden ermöglichten, ihre Produktionskapazitäten erfolgreich zu skalieren. Neben der Fokussierung auf die hochqualitativen Standards der batteriebetriebenen Luftfahrtindustrie wurde die Partnerschaft genutzt, um bestehende Beziehungen zu Kunden aus der Automobil- und Elektronikindustrie weiter auszubauen. Im Rahmen ihrer strategischen Ausrichtung hat die Manz AG nun ihre Anteile an der Customcells Tübingen GmbH gegen eine Beteiligung an der Muttergesellschaft Customcells Group umgetauscht.

Die Manz AG, ein Vorreiter in der Batterieproduktion, hat ihre strategische Ausrichtung weiter gestärkt, indem sie eine Beteiligung an der Customcells Group erworben hat. Diese Partnerschaft ermöglicht es der Manz AG, von den Fortschritten in der Prozessentwicklung zu profitieren und ihre Position in attraktiven Zielmärkten wie dem Aviation- und Mobility-Sektor weiter zu verbessern. CEO Martin Drasch hebt hervor, dass die enge Zusammenarbeit mit der Customcells Group dem Unternehmen den Zugang zu den neuesten Entwicklungen und geplanten Produktionslinien ermöglicht.

Dirk Abendroth, CEO der Customcells Group, betrachtet die Beteiligung der Manz AG als eine Bestätigung für den erfolgreichen Weg, den Customcells eingeschlagen hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, sich als hochwertiger Hersteller und weltweit agierender Akteur in der Batterieindustrie zu etablieren. Der Rückhalt der Investoren und Anteilseigner ist von entscheidender Bedeutung, da er das Vertrauen in die Zukunftsaussichten und die wirtschaftliche Stabilität von Customcells verdeutlicht. Zudem ist Customcells offen für verschiedene Kooperationen im Anlagensegment, was die Möglichkeiten zur weiteren Expansion und zum Erfolg des Unternehmens erweitert.

Die Anteile an der Customcells Gruppe sind auf verschiedene Investoren und Unternehmen verteilt, neben der Manz AG sind dies 468 Capital, Vsquared Ventures, Porsche Ventures, PRIMEPULSE SE, das Hamburger Family Office Abacon Capital und der World Fund. Die Customcells Gruppe besteht aus mehreren Unternehmen, darunter die Customcells Tübingen GmbH, die Customcells Itzehoe GmbH und eine Beteiligung an der E-Lyte Innovations GmbH, die sich auf die Entwicklung von Elektrolyten spezialisiert.