Erfolg für Manz AG: Neuer Großkunde aus der Autoindustrie beauftragt Hochvolumen-Montagelinie

Die Manz AG, ein weltweit tätiger Hightech-Maschinenbauer mit einer umfangreichen Palette an Technologien, hat in ihrem Geschäftsbereich Industrial Automation einen angesehenen Tier-1-Lieferanten als neuen Kunden gewonnen. Der erste Auftrag besteht darin, eine Montagelinie für Inverter zu liefern, die als wesentlicher Bestandteil des elektrischen Antriebstrangs von Elektrofahrzeugen dient. Diese Montagelinie wird an einem Standort des Kunden in Osteuropa installiert. Der Auftragswert beläuft sich auf einen hohen einstelligen Millionen-Euro-Betrag und wird sich in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 positiv auf den Umsatz und das Ergebnis auswirken. Angesichts der starken Marktposition des Kunden in der internationalen Automobilindustrie und seiner ehrgeizigen Wachstumspläne eröffnen sich langfristige Chancen für weitere Aufträge.



Professionelle Anlagenintegration: Umfangreiches Leistungsportfolio und Expertise

Die Manz AG hat ihre Kunden durch ihr umfassendes Leistungsspektrum im Bereich des elektrischen Antriebsstrangs erfolgreich überzeugt. Insbesondere ihre Kompetenz bei der Integration eigener sowie fremder Anlagen spielte eine entscheidende Rolle. Der Inverter, als wichtige Komponente des elektrischen Antriebsstrangs, wandelt den Gleichstrom der Batterie effizient in Wechselstrom um, um den elektrischen Motor auf effektive Weise anzutreiben. Eine effiziente Umwandlung führt zu einer größeren Reichweite von Elektrofahrzeugen mit einer einzigen Batterieladung. Manz hat bereits in mehreren Projekten effiziente Produktionslösungen für diese zentrale Komponente entwickelt und hat sich somit als verlässlicher Partner namhafter Kunden in der Automobilindustrie etabliert. Zusätzlich profitiert das Unternehmen bei der Umsetzung dieses Auftrags von seiner langjährigen Präsenz in der Slowakei.

Partnerschaften als Erfolgsfaktor: Potenziale für nachhaltiges Wachstum

Der CEO der Manz AG, Martin Drasch, hat mit sichtbarem Stolz die Nachricht über den Gewinn eines renommierten Kunden aus der Automobilindustrie verkündet. Dieser Erfolg ist eng mit der langjährigen Expertise des Unternehmens in der Montageautomatisierung verbunden, wodurch Manz in der sich wandelnden Mobilitätsbranche vielversprechende Wachstumspotenziale erschließt. Der erhaltene Auftrag fungiert nicht nur als Bestätigung für die herausragende Leistung des globalen F&E- und Produktionsnetzwerks von Manz, sondern bekräftigt auch die Zuverlässigkeit und den Erfolg der slowakischen Niederlassung des Unternehmens, die bereits Kunden aus verschiedenen Branchen bedient.

Erfolgreicher Ausbau des Automobilsektors stärkt Manz AG

Die Gewinnung eines renommierten Neukunden aus der Automobilindustrie und die Beauftragung der Hochvolumen-Montagelinie für Inverter stellen bedeutsame Erfolge für die Manz AG dar.