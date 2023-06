Marlabs erweitert sein Unternehmen durch den Erwerb von Monitora Soluções Tecnológicas

Zunehmende Marktpräsenz und beschleunigtes Wachstum in Lateinamerika durch gezielte Maßnahmen zur Expansion.



Mit der Übernahme von Monitora Soluções Tecnológicas kann Marlabs LLC seine Kunden in LATAM besser bedienen und gleichzeitig sein Technologieportfolio erweitern

Am 12. Mai 2023 gab Marlabs LLC bekannt, dass es Monitora Soluções Tecnológicas übernommen hat, um seine Präsenz in LATAM auszuweiten. Durch diese Übernahme kann Marlabs seinen Kunden Near Shore-Möglichkeiten bieten und gleichzeitig seine technologischen Fähigkeiten weiterentwickeln.

Als Unternehmen für digitale Lösungen hat Monitora seinen Hauptsitz in São Carlos, Brasilien. Monitora zeichnet sich durch seine ausgeprägte Expertise in den Bereichen Kundenerfahrung, Infrastrukturbetrieb und Datenanalyse aus.

Marlabs heißt das Monitora-Team herzlich willkommen und freut sich, Teil der Marlabs-Familie zu sein. Unsere Vision ist es, eine führende Organisation zu werden, die geografisch vielfältig aufgestellt ist und einen starken Fokus auf den Aufbau von Talenten und Kapazitäten vor Ort legt. Die Synergien zwischen Monitora und Marlabs eröffnen großes Potenzial, um das Wachstum zu beschleunigen und unseren Kunden innovative Angebote im Bereich der digitalen Transformation anzubieten.

Die Wahl von Marlabs als Partner ermöglicht es Monitora, den sich rasch entwickelnden Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden und ihnen sowohl Erkenntnisse als auch neue Möglichkeiten zu bieten, um ihre Transformation erfolgreich umzusetzen.

Marlabs ist ein erfahrenes Unternehmen, das Kunden aus den Bereichen Pharma, Life Sciences, Fertigung, Einzelhandel sowie Banken und Versicherungen hochwertige und wirkungsvolle Dienstleistungen bietet. Mit 26 Jahren an Branchenkenntnis befindet sich das Unternehmen auf einem Wachstumskurs und plant, durch eine Akquisition seine Möglichkeiten zur gemeinsamen Betreuung globaler Kunden in verschiedenen Bereichen wie Einzelhandel, Telekommunikation, Life Sciences sowie Finanz- und Bankwesen zu erweitern, um schnelle Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Monitora wurde aufgrund seiner kulturellen Ausrichtung, seines Erfolgs bei der Entwicklung digitaler Lösungen und seiner globalen Operationsfähigkeit von Marlabs als Teil ihrer globalen Expansionsstrategie übernommen.