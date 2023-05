Marposs: 3D-Präzisionsinspektion für Elektrofahrzeug-Produktion mit OptoCloud EDU

Auf der Control stellt Marposs die OptoCloud EDU vor, die neueste Generation von 3D-Präzisionsinspektionslösungen, die in der Lage sind, Messungen in Sekundenschnelle durchzuführen.



OptoCloud EDU – Qualitätsanforderungen für Elektrofahrzeugherstellung

Marposs hat mit OptoCloud EDU eine Lösung entwickelt, die speziell auf die hohen Qualitätsstandards bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen abgestimmt ist. Damit trägt das Unternehmen aktiv zur Förderung der Elektromobilität bei und leistet einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

OptoCloud EDU ermöglicht die automatisierte Erstellung von 3D-Modellen anspruchsvoller Werkstücke und führt dabei auch eine detaillierte Bildverarbeitung durch. Hierbei kommen mehrere Lasersensoren zum Einsatz, welche eine detaillierte Punktwolke des Bauteils erstellen, während sich das Werkstück schnell um 360° dreht. Abschließend wird der Datensatz von der Marposs-Software verarbeitet und es erfolgt eine genaue Überprüfung und Messung des Teils.

OptoCloud EDU kann innerhalb von 30 Sekunden eine breite Palette geometrischer Mess- und Prüfmerkmale an einem Motorstator validieren und eignet sich somit perfekt für die Qualitätssicherung in der Produktionslinie. Die Bedienung des Systems ist sehr einfach gehalten, da die Z-Achse die Lasersensoren automatisch aus dem Arbeitsbereich herausfährt und somit ausreichend Platz für die Handhabung des Werkstücks bleibt.

Mit Hilfe der 3D-Rekonstruktion und interaktiven Navigation kann die Überprüfung innerhalb von Sekunden schnell und einfach durchgeführt werden.

OPTOFLASH: Die neue 3D-Präzisionsinspektionslösung

Auf der Control präsentiert Marposs eine weitere Innovation: die 3D-Softwaresuite für OPTOFLASH. Dieses Präzisionsmessgerät eignet sich ideal für kleine wellenförmige Teile und Befestigungselemente und erfasst mithilfe verschiedener Sensoren 2D-Bilder, die perfekt zu einem einzigen 3D-Modell kombiniert werden. Die 3D-Visualisierung erleichtert die Handhabung des Werkstücks und ermöglicht eine noch genauere Auswertung. Besonders hervorzuheben ist, dass dieses zum Patent angemeldete Verfahren auch für unterbrochene Oberflächen und Gewinde geeignet ist.

MAINDO: Das universelle Netzwerk für Qualitätskontrollsysteme

MAINDO ist eine digitale Plattform, die von Marposs entwickelt wurde, um die Produktionsüberwachung umfassend zu gestalten. Die Plattform sammelt und analysiert alle Daten, die während des Fertigungsprozesses anfallen, von Messwerten und Testergebnissen bis hin zu Informationen aus der Prozessüberwachung und dem Qualitätsmanagement. In Kombination mit der CAQ/QMS-Lösung Quarta EVO bietet MAINDO den Kunden eine ganzheitliche Lösung für den Qualitätsbereich, die eine nachhaltige und automatisierte Sicherstellung der Qualitätssicherungs- und Qualitätsmanagementprozesse im Unternehmen gewährleistet.

Quarta EVO bietet ein umfassendes CAQ-Komplettsystem, das von der Produktfreigabe über die Qualitätsvorausplanung und -prüfung bis hin zur effizienten Nachverfolgung von Abweichungen reicht. Die Software nutzt eine Kombination aus IoT-Technologien und neuronalen Netzwerken, um die Überwachung und Steuerung der Produktion in Echtzeit zu ermöglichen. MAINDO ist zudem mit einer Vielzahl von Werkzeugmaschinenüberwachungs- und Qualitätskontrollsystemen kompatibel und kann problemlos in vorhandene Systeme integriert werden.

Auf der Control 2023 in Halle 3 können Sie Marposs am Stand 3301 besuchen.