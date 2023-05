Vernetztes Zuhause: MATTER als einheitlicher Standard für die Hausautomation

Durch die Einführung von Smart Home Technologie haben wir heute Zugriff auf eine Vielzahl von bequemen Steuerungsmöglichkeiten. Ob per Smartphone-App oder Sprachbefehl, zum Beispiel über Siri oder Alexa, können wir nun unsere Beleuchtung, Heizung und Klimaanlage einfach und schnell an unsere Bedürfnisse anpassen. Mit der Einführung des universellen Standards MATTER können wir uns darauf freuen, dass die zukünftige Technologie noch nahtloser in unser Leben integriert werden kann.



MATTER: Der gemeinsame Kommunikationsstandard für alle Smart Home Geräte.

Smart Home Geräte sind heute in vielen Haushalten zu finden, jedoch sind sie oft nicht miteinander kompatibel. MATTER ist ein neuer offener Standard, der von verschiedenen Herstellern entwickelt wurde, um dieses Problem zu lösen. Der Standard bietet eine gemeinsame Sprache für alle Geräte, die auf ihm basieren, was die Verbindung und Steuerung von Smart Home Geräten vereinfacht. MATTER wird dazu beitragen, dass Benutzer ihre Smart Home Geräte nahtlos und ohne Kompatibilitätsprobleme miteinander verbinden können.

Die Entwicklung von MATTER-Anwendungen erfordert eine leistungsstarke Hard- und Softwarebasis, die von einem zuverlässigen Hersteller wie SILICON LABS (kurz: SiLabs – Vertrieb: GLYN) bereitgestellt wird. Der Hersteller von energiesparenden IoT-Controllern bietet eine integrierte Plattformlösung aus Hardware, Software und Stacks sowie geeigneten Entwicklungswerkzeugen. Diese Plattform unterstützt eine breite Palette moderner Funkprotokolle wie Bluetooth, Zigbee und Thread und ist damit optimal für die Entwicklung von IoT-Anwendungen geeignet.

Alles was Sie über den MATTER IoT-Standard wissen müssen

Das Internet der Dinge (IoT) und Smart Home Geräte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Doch die Vielfalt an unterschiedlichen Geräten und Herstellern führt oft zu Kompatibilitätsproblemen. Um dieses Problem zu lösen, haben sich einige der größten Unternehmen wie Amazon, Apple, Google und Chip-Hersteller wie SILICON LABS zusammengeschlossen. Gemeinsam haben sie den herstellerübergreifenden Standard MATTER entwickelt. Am 4. Oktober 2022 wurde die Version 1.0 des Standards veröffentlicht.

Die Connectivity Standard Alliance (CSA) führt die Arbeit an der Gewährleistung der bestmöglichen Interoperabilität zwischen Geräten unterschiedlicher Hersteller fort. Mit Hilfe von MATTER wird die Vernetzung verschiedener Geräte im Smart Home und IoT vereinfacht und effizienter gemacht.

MATTER erfindet sich neu: MG24 als Derivat-Innovation

Wenn Sie auf der Suche nach einer geeigneten Plattform für die Entwicklung von IoT-Anwendungen sind, dann sollten Sie sich die EFRMG24 System-on-Chips (SoCs) der Serie 2 von SiLabs genauer ansehen. In einem kompakten Gehäuse vereinen sie einen leistungsfähigen 32-Bit-Mikrocontroller, einen flexiblen Funk-Transceiver für mehrere Protokolle sowie Verschlüsselungs- und Sicherheitsfunktionen zur Gewährleistung von Daten- und Anwendungssicherheit. Dank ihrer effizienten Low-Power-Funktionen sind sie ideal für den Betrieb mit Batterien geeignet.

Für die Funkverbindung mit MATTER ist bei den MG24-Geräten der Thread-Funkstandard verfügbar. Es ist jedoch auch möglich, auf andere Standards wie Zigbee, Bluetooth Low Energy oder Bluetooth Mesh zurückzugreifen, um eine Verbindung zu etablieren.

Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen Lösung für die Integration des EFR32MG24 SoCs in Ihre Anwendungen sind, sollten Sie sich die vorzertifizierten Module von SiLabs ansehen. Diese Module verfügen über integrierte Quarz- und Antennenkomponenten, die bereits getestet wurden und somit eine schnelle Markteinführung Ihrer Anwendungen ermöglichen.

Das MGM240P PCB-Modul ist eine leistungsstarke Plattform für die drahtlose Datenübertragung mit einer integrierten Antenne und 26 GPIO-Pins für den Anschluss von externen Peripheriegeräten. Es gibt zwei Varianten zur Auswahl, die sich in der Sendeleistung unterscheiden: 10 dBm oder 20 dBm. Für noch bessere Leistung können Sie die Variante mit einem RF-Pin wählen und eine externe Antenne anschließen.

Das MGM240S ist ein ultra-kompaktes System-in-Package-Modul, das auf winzigen 7×7 mm Platz bietet für bis zu 32 GPIO-Pins. Für die Nutzung der integrierten Antenne ist eine kleine Masseschleife im Platinenlayout erforderlich, die etwa 2/3 der Grundfläche des PCB-Moduls ausmacht. Eine andere Option besteht darin, das MGM240S mit einer separaten Antenne zu nutzen, die eine starke Sendeleistung von bis zu 10 dBm ermöglicht.

Die zentrale Rolle der Software in MATTER, MG24 und dem Internet der Dinge

SiLabs bietet mit dem Simplicity Studio eine ausgezeichnete Entwicklungsumgebung für die Protokolle Thread, ZigBee und MATTER. Die Software enthält alle erforderlichen Stacks und bietet darüber hinaus einen Netzwerkanalysator, mit dem man das eigene Netzwerk schnell und einfach visualisieren kann.

EFR32xG24-Entwicklung leicht gemacht: Drei Kits für den schnellen Einstieg

Die Explorer-Kit und Dev-Kit Boards sind ideale Lösungen für das schnelle Prototyping. Sie verfügen über einen EFR32MG24 SoC und einen USB-Anschluss mit J-Link Debugger. Über die Breakout-Pins und den „qwiic“ Connector können weitere Peripheriekomponenten angeschlossen werden. Das Dev Kit verfügt zudem über Sensoren und einen Batteriehalter für eine schnelle Entwicklung von Endgeräten. Wenn du noch mehr Funktionen für Entwicklung und Debugging benötigst, sind die EFRxG24 Pro Kits die richtige Wahl.

Das Base Board verfügt nicht nur über den J-Link Debugger, sondern auch über den Advanced Energy Monitor (AEM). Mit dem Power Analyzer kann der Energiebedarf der Anwendung in Echtzeit gemessen werden. Der EFR32MG24 SoC ist auf einem separaten Radio Board montiert, so dass andere SoCs und Module von SiLabs einfach durch Austauschen des Radio Boards verwendet werden können. Außerdem ist das Base Board mit einem Anschluss ausgestattet, der es ermöglicht, Ihre eigene Hardware zu verbinden und zu debuggen.