Evaluierungs-Kit für NXP S32G-System-on-Modules von MicroSys Electronics vorgestellt

MicroSys Electronics präsentiert sein neues Evaluierungs-Kit mit dem Entwickler die Performancebalancing ihrer Applikationen auf der Grundlage der hochintegrierten und performanceskalierbaren S32G Prozessorfamilie von NXP Semiconductors testen können. Das Kit basiert auf den miriac System-on-Modules, die als Headless-Steuerungen in Fahrzeugnetzwerken eingesetzt werden und unter anderem ADAS-Funktionen für zunehmend autonom fahrende Fahrzeuge unterstützen. Es besteht aus dem NXP S32G274A und/oder dem neuen NPX S32G399A basierten miriac System-on-Module, dem als modularem Single Board Computer (SBC) konzipierten Carrierboard für diese Module, der Stromversorgung, den Kabelsätzen und dem vorinstallierten Linux-Image.



System-on-Module Plattform für autonome Fahrzeuge und mobile Maschinen

Für Entwickler von Sicherheitsanwendungen steht nun eine leistungsstarke Hardwareplattform zur Verfügung, die bis zu acht Cortex-A53 Cores und vier Dual-Core-Lockstep-Paare des Cortex-M7 bietet, um sowohl die funktionsgerechte Steuerung von Fahrzeugen als auch die Verarbeitung von Lidar- und Videodaten zu ermöglichen. Mit dem optionalen Hinzufügen von ein oder zwei Hailo-8 AI-Prozessormodulen können vorab trainierte Computer-Vision-Modelle genutzt werden, um die Situationswahrnehmung zu verbessern. OEMs profitieren von einer schnellen Prototyping-Option, einer umfassenden Konnektivität und Softwaresupport sowie allen erforderlichen Dokumentationen für Safety-Zertifizierungen bis hin zu ASIL-D, wenn sie die applikationsfertigen System-on-Module-basierten Plattformen von MicroSys nutzen. Die Plattform ist ideal für den Einsatz in Echtzeit-vernetzten und zunehmend autonomen Fahrzeugen und mobilen Maschinen aller Art sowie für Test- und Messgeräte im Automobilbereich geeignet.

Maßgeschneiderte Carrierboards für betriebsbereite SoMs von MicroSys Electronics

Seit 1975 entwickelt und produziert MicroSys Electronics Embedded-Systemlösungen und ist dabei ein wichtiger Partner von NXP. Die S32 Automotive-, Layerscape- und QorIQ-Prozessortechnologie von NXP wird maßgeblich in den Designs von MicroSys integriert. Die Stärken des Unternehmens aus Sauerlach bei München liegen in der Herstellung besonders robuster und langzeitverfügbarer Systeme, die den hohen Sicherheitsstandards analog der IEC61508 entsprechen. Diese Systeme finden in zahlreichen Anwendungsbereichen Verwendung, wie z.B. in der Bahntechnik (EN50155), Luftfahrt (DO-160), Mobile Maschinen (ISO 13849), Fertigungsroboter (ISO 10218), Steuerungen (IEC 61131-6) und Antriebssysteme (IEC 61800-5-2). Auch in der Medizintechnik (60601) sowie in kritischen Infrastrukturen wie dem Nuklearsektor (IEC 61513) oder der Prozessindustrie (IEC 61511) werden die Systeme von MicroSys eingesetzt. Das Unternehmen arbeitet eng mit seinen Kunden in all diesen Branchen zusammen, um sicherzustellen, dass die jeweiligen Standards vollständig erfüllt werden.