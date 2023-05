Baden-Württemberg sucht die besten Gründer: MissionBuddies veranstaltet ‚Start-up BW Elevator Pitch 2023‘

Das Team von MissionBuddies GmbH hat es geschafft, sich beim Regional Cup Bodensee für das Landesfinale des „Start-up BW Elevator Pitch 2023“ zu qualifizieren. Mit ihrer innovativen Software-Idee, die Feuerwehren befähigt, erfolgreiche Einsätze im Zivilschutz zu bewältigen, konnten sie überzeugen.



MissionBuddies GmbH mit innovativer Softwareidee im Feuerwehrbereich überzeugt Jury

Der Gründungswettbewerb „Start-up BW Elevator Pitch“ wird bereits zum neunten Mal vom Wirtschaftsministerium ausgeschrieben, um die einfallsreichsten Geschäftsideen und talentierte Gründerschaft im Land zu entdecken. Die Partnerorganisationen sind eigenverantwortlich für die Durchführung der Vorentscheide in ganz Baden-Württemberg zuständig.

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Wirtschaftsministerin, beglückwünscht den frisch gekürten Landesfinalisten und hebt hervor: „Es erfreut mich, dass die IHK Bodensee-Oberschwaben den Vorentscheid nutzt, um Gründerinnen und Gründer die Möglichkeit zu geben, sich selbst und ihre innovativen Geschäftsideen vorzustellen. Durch ihre innovativen Geschäftsideen tragen Gründerinnen und Gründer maßgeblich zur Gestaltung der Zukunft unserer Wirtschaft bei. Daher möchten wir sie bestmöglich in ihren Vorhaben unterstützen, indem wir unsere Landeskampagne „Start-up BW“ ins Leben gerufen haben. Durch die Teilnahme am „Start-up BW Elevator Pitch“ haben sie die Chance, ihre Geschäftsmodelle bereits in einem frühen Stadium der Öffentlichkeit zu präsentieren und wertvolle Kontakte für die weitere Entwicklung ihrer Unternehmen zu knüpfen.“ Beim Regional Cup Bodensee stellten sich acht Teams mit ihren Geschäftsideen einer Fachjury vor.

Die Plattform ‚Start-up BW Elevator Pitch‘

Seit Oktober 2013 veranstaltet das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg den Gründungswettbewerb „Start-up BW Elevator Pitch“ als Teil der Landeskampagne „Start-up BW“. In der aktuellen Wettbewerbsrunde 2022/2023 werden die Vorentscheide von den Partnern von Start-up BW durchgeführt, die ihre Landesfinalisten zum Landesfinale „Start-up BW Elevator Pitch“ entsenden.

Normalerweise haben die Start-up-Teams, Gründerinnen und Gründer eine Zeitbegrenzung von drei Minuten, um die Jury und das Publikum von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen. Die Teams werden von einer qualifizierten Jury bewertet. Beim Vorentscheid sollen mindestens sieben Start-ups ihre Präsentation halten.

Anforderungen für den Landesfinalisten, um ins Landesfinale zu gelangen