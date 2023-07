SEO und KI: Das Erfolgsgeheimnis von Packaging Valley

Am 6. Juli 2023 fand das Treffen der Packaging Valley Fokusgruppe Marketing bei STAKO GmbH Maschinenbau in Wolpertshausen statt. Hauptthemen der Veranstaltung waren die Bedeutung von SEO in der Zukunft und seine Rolle bei der Internationalisierung von B2B-Unternehmen. Besonderes Augenmerk wurde auch auf das Potenzial von Künstlicher Intelligenz (KI) im Marketing gelegt.



Erfolgreiche Internationalisierung der Website: Der Weg

Eine erfolgreiche Internationalisierung Ihrer Website eröffnet Ihnen neue Märkte und Kundenpotenziale. Identifizieren Sie zunächst Ihre Zielmärkte und passen Sie Ihre Inhalte entsprechend an, indem Sie mehrsprachige Optionen und kulturspezifische Anpassungen bereitstellen. Berücksichtigen Sie auch lokale SEO-Strategien, um in den jeweiligen Ländern besser gefunden zu werden. Denken Sie daran, dass eine effektive Lokalisierung nicht nur die Übersetzung von Inhalten beinhaltet, sondern auch kulturelle Nuancen berücksichtigt.

Martin Stapf und Levin Stapf, Geschäftsführer der STAKO GmbH Maschinenbau, stellten das Unternehmen vor und gaben den Teilnehmern die Möglichkeit, an zwei spannenden Impulsvorträgen teilzunehmen. Einen besonders interessanten Vortrag hielt Maurice Marinelli (Gründer) gemeinsam mit Tobias Brändle (Teamlead SEO-Content Marketing) von einer SEO-Agentur. Unter dem Titel „SEO im B2B“ erhielten die Teilnehmer einen umfassenden Einblick in die zentralen Elemente der Website-Optimierung und erhielten Informationen darüber, warum SEO im B2B-Bereich eine wichtige Rolle spielt. Während des Vortrags wurde intensiv mit den Teilnehmern diskutiert, wobei Themen wie die interne und externe Umsetzung von SEO-Maßnahmen im B2B, innovative Technologien für die Suchmaschinenoptimierung, SEO in Nischenbereichen und die zukünftige Entwicklung des SEO diskutiert wurden.

Steffen Rueß, Geschäftsführer der Rueß Group GmbH, referierte im Anschluss über internationales SEO und präsentierte den Teilnehmern eine mögliche Strategie zur Internationalisierung ihrer Websites. Im Mittelpunkt seines Vortrags stand die Bedeutung einer suchmaschinenoptimierten Website als Grundlage für erfolgreiches internationales Marketing. Darüber hinaus erläuterte er die Chancen, die sich durch digitale Kommunikation als Vertriebskanal ergeben. Die Teilnehmer erhielten spannende Einblicke in verschiedene Aspekte, darunter die Wirkung von Werbung, die Rolle von Non-Brand-Keywords und die spezifischen Herausforderungen im internationalen Kontext, wie die Vielfalt der Begriffe, das Suchvolumen, die Verwendung weiterer Sprachen und die Hreflang-Auszeichnung.

Obwohl das Thema Künstliche Intelligenz nicht neu ist, ist es heutzutage durch Tools wie ChatGPT weit verbreitet und diskutiert. Unternehmen müssen ihre Arbeitsmethoden anpassen, um von den Möglichkeiten der KI profitieren zu können. Bei einer Veranstaltung tauschten sich die Teilnehmenden intensiv über das Potenzial von Künstlicher Intelligenz im Marketing aus und analysierten kritisch die Vor- und Nachteile des Einsatzes von KI-generierten SEO-Texten.

Künstliche Intelligenz hat mittlerweile einen festen Platz im Marketing eingenommen. Andreas Häußner, Vice President Marketing bei Rommelag SE & Co. KG und Sprecher der Fokusgruppe Marketing, unterstreicht die Notwendigkeit für Unternehmen und Marketingverantwortliche, flexibel zu reagieren und sich den Anforderungen anzupassen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, zur richtigen Zeit die relevanten Aspekte für das eigene Unternehmen zu identifizieren und darauf zu reagieren.

Im Anschluss an das Event wurde den Teilnehmern die Möglichkeit geboten, im Rahmen einer spannenden Werksführung hinter die Kulissen der STAKO GmbH zu schauen. Dabei konnten sie einen detaillierten Einblick in den Maschinenbau des renommierten Unternehmens gewinnen und die neuesten Technologien sowie Produktionsprozesse hautnah erleben. Zusätzlich bot sich den Teilnehmern die Chance, sich untereinander auszutauschen und weitere Informationen zu erhalten.

Globaler Versand von Etikettier- und Fördertechnik

STAKO ist ein erfahrener Hersteller von innovativen und hochwertigen Maschinen für die Verpackungsindustrie. Mit über 30 Jahren Know-how entwickeln und fertigen wir weltweit Maschinen, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Unser Team arbeitet eng mit dien Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Sondermaschinen und Module für deren Anlagen zu entwickeln. die Maschinen zeichnen sich durch ihre GMP-gerechte Konstruktion, ihre Stabilität und Kompaktheit sowie ihre benutzerfreundliche Bedienung aus. Besuchen Sie die Produktseiten, um einen umfassenden Einblick in unser vielfältiges Maschinenangebot zu erhalten. Wir passen bestehende Lösungen an Ihre individuellen Anforderungen an oder entwickeln neue Konzepte. In Zusammenarbeit mit der STAKO Wieland Vertriebsgesellschaft und der STAKO Automation bieten wir Ihnen umfassende System- und Komplettlösungen an.

Vision Statement: Plattform für nachhaltige Verpackungslösungen im Süddeutschen Raum

In der Fokusgruppe Marketing kommen erfahrene Branchenexperten aus dem Packaging Valley zusammen, um gemeinsam an innovativen Verpackungslösungen zu arbeiten. Als regionales Sprachrohr für den Süddeutschen Raum fungieren sie als wichtige Plattform für den Austausch von Ideen und die Förderung nachhaltiger Verpackungslösungen, die den Anforderungen von morgen gerecht werden.

Durch die Organisation von Kooperationsveranstaltungen, Netzwerktreffen und gemeinsamen Messeauftritten bietet das Packaging Valley seinen Mitgliedern eine ideale Plattform, um ihr Wissen auszutauschen und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Besonders auf Fachmessen präsentiert sich das Packaging Valley mit attraktiven Gemeinschaftsständen, die den Mitgliedern eine herausragende Präsenz und Aufmerksamkeit verschaffen. Im Rahmen der regelmäßigen Marketingtreffen werden verschiedene Themen behandelt, darunter die Bedeutung von Digitalisierung und Automatisierung im Marketing, die Notwendigkeit einer effektiven Marktbeobachtung und Marktforschung sowie die Anwendung von KI-gestützter SEO und Datenschutzmaßnahmen.