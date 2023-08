Effiziente Gasanalyse: Feuchte- und Sauerstoffanalysator vorgestellt

Der LDmox von PST LDetek ist ein fortschrittlicher Feuchte- und Sauerstoffanalysator, der durch die Kombination von hochentwickelten Technologien bahnbrechende Möglichkeiten für die Gasanalyse bietet. Dank des integrierten Quarzkristall-Sensors von Michell Instruments und der innovativen Senz-Tx-Serie (elektrochemisch/Zirconiumdioxid) von NTRON setzt der LDmox neue Standards in Bezug auf Präzision und Zuverlässigkeit der Messergebnisse. Mit seinen vielseitigen Funktionen und technischen Spezifikationen eröffnet dieser kompakte Analysator zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.



Platzsparendes Design für effiziente Gasanalyse

Der LDmox zeichnet sich durch seine äußerst kompakten Abmessungen von 285,8 mm x 158 mm x 112 mm (LxBxH) und einem Gewicht von 4,5 kg aus, was ihn zur platzsparendsten Lösung für die präzise Messung von Spurenfeuchte und Sauerstoff in Gasen auf dem Markt macht. Diese geringe Größe ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Systeme und Prozesse, was den LDmox zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Anwendungen in Industrieanlagen, Laboren oder Umweltüberwachungssystemen macht.

Rasche und exakte Messwerte für präzise Analysen

Der LDmox, ein leistungsstarker Feuchte- und Sauerstoffanalysator, zeichnet sich durch seine beeindruckende Genauigkeit und Schnelligkeit bei der Messung aus. Mit einer Reaktionszeit von unter 10 Sekunden für die Sauerstoffspurenanalyse und weniger als 5 Minuten für die Feuchtigkeitsspuren liefert er äußerst zuverlässige und schnelle Ergebnisse. Diese Eigenschaften machen den LDmox zu einer unverzichtbaren Lösung in kritischen Prozessen und Situationen, in denen eine rasche Reaktionszeit von großer Bedeutung ist.

Vielseitiger Feuchte- und Sauerstoffanalysator im Kompaktformat

Der LDmox ist ein leistungsstarker Gasanalysator, der Probegase im weiten Temperaturbereich von 0 °C bis 100 °C präzise messen kann. Seine Betriebstemperatur liegt zwischen 5 °C und 45 °C, wodurch er in verschiedenen Umgebungen einsetzbar ist. Mit einer beeindruckenden Genauigkeit garantiert der LDmox zuverlässige Messergebnisse für jede Anwendung, sei es in der Industrie, Forschung oder Umweltüberwachung. Die flexible Temperaturmessung macht ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für verschiedene Branchen.

Hochwertige Sensortechnik für zuverlässige Messergebnisse

Die Sensoren des LDmox, bestehend aus dem Senz-TX Sauerstoffsensor und dem QMA-Feuchtigkeitssensor, überzeugen durch ihre außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Präzision. Der Ntron Zirkoniumdioxid-Sauerstoffsensor beeindruckt mit seiner unbegrenzten Haltbarkeit und Kalibrierungsstabilität, was eine Nutzungsdauer von über 5 Jahren ermöglicht. Die Senz-TX-Sensoren zeichnen sich durch ihre hohe Reaktionsgeschwindigkeit aus und ermöglichen akkurate Messungen im beeindruckenden Bereich von 1 ppm bis 96% Sauerstoffkonzentration.

Wirtschaftliche und wartungsarme Lösung für Unternehmen

Der LDmox zeichnet sich durch seine stabilen Sensortechnologien aus, die eine Kalibrierung nur einmal pro Jahr erfordern. Dadurch werden erhebliche Kosteneinsparungen erzielt. Der Zirkoniumdioxid-Sauerstoffsensor benötigt lediglich 100 ml/min Messgas, was die Betriebskosten weiter reduziert. Die geringe Wartungsanforderung und die lange Lebensdauer der Sensoren gewährleisten eine zuverlässige und langfristige Nutzung des Analysators, was für Unternehmen eine wirtschaftlich attraktive Lösung darstellt.

Der LDmox: Kompakte Präzision für Gasanalyse

Der LDmox von PST LDetek setzt neue Maßstäbe in der Gasanalyse. Dank seiner kompakten Größe und präzisen Messergebnissen ist er vielseitig einsetzbar. Die zuverlässigen Sensortechnologien ermöglichen genaue Messungen von Feuchtigkeit und Sauerstoff in verschiedenen Anwendungen wie industriellen Prozessen, Forschungslaboren und Umweltüberwachungssystemen. Unternehmen und Forschungseinrichtungen profitieren von optimierten Prozessen und Kosteneinsparungen. Der LDmox ist somit ein unverzichtbares Instrument für Gasanalyse-Enthusiasten, das die Effizienz steigert und die Sicherheit in diversen Branchen gewährleistet.