Schaeffler bekämpft Produktpiraterie: Zehn Tonnen gefälschte Wälzlager vernichtet

Gefälschte Wälzlager stellen eine große Gefahr für die Sicherheit von Menschen und Maschinen dar. Als verantwortungsvolles Unternehmen nehmen wir diese Bedrohung ernst und verfolgen jeden Fälschungsfall mit Nachdruck. Wir setzen alles daran, unsere Kunden vor gefälschten Wälzlagern zu schützen und verweisen auf die Bedeutung von Originalprodukten. Zudem stellen wir sicher, dass Stahl aus vernichteten Plagiaten dem Wertstoffkreislauf zugeführt wird, um eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen zu gewährleisten.



Schaeffler zerstört gefälschte Produkte im Wert von Millionen Euro

Schaeffler, ein multinationaler Automobil- und Industriezulieferer, setzt sich aktiv und nachdrücklich gegen Produktpiraterie ein und hat in Schweinfurt kürzlich mehr als 30.000 gefälschte Produkte mit einem Gewicht von 10 Tonnen zerstört. Dieser Schritt zeigt, dass das Unternehmen bereit ist, Maßnahmen zu ergreifen, um seine Marke und seine Produkte zu schützen und die Verbraucher vor minderwertigen und gefälschten Produkten zu bewahren.

Die Riwald Recycling Franken GmbH setzt sich für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ein. Auf ihrem Betriebsgelände werden Produkte so beschädigt, dass eine weitere Verwendung unmöglich ist. Dies geschieht, um sicherzustellen, dass die Materialien nicht mehr in den normalen Abfallstrom gelangen und somit eine Belastung für die Umwelt darstellen. Anschließend wird der Schrott verpresst und eingeschmolzen, um das wertvolle Material wieder in den Wertstoffkreislauf zurückzuführen. Diese Methode reduziert die Notwendigkeit, neue Rohstoffe zu fördern und trägt somit zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei.

Die Herstellung von gefälschten Produkten stellt eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Sicherheit dar. Insbesondere bei sicherheitskritischen Anwendungen wie in der Automobil- und Eisenbahnindustrie können defekte Wälzlager oder ähnliche Produkte zu schweren Unfällen führen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen wie Schaeffler weiterhin Maßnahmen ergreifen, um die Qualität und Integrität ihrer Produkte zu gewährleisten und die Verbreitung von gefälschten Produkten zu bekämpfen.

Wälzlager-Defekte: Eine Gefahr für Anlagen und Mitarbeiter

Ein defektes Lager in einer Anlage stellt nicht nur ein betriebliches Risiko dar, sondern kann auch zu erheblichen finanziellen Schäden führen. Wenn das Lager nicht ordnungsgemäß gewartet wird, kann dies zu unvorhergesehenen Ausfallzeiten führen, die den Betrieb und die Produktivität beeinträchtigen. Schlimmer noch, wenn das Lager versagt, kann es zu schweren Unfällen kommen, die das Leben von Mitarbeitern und Anwohnern gefährden und erhebliche finanzielle Belastungen für den Betreiber mit sich bringen.

Schaeffler, ein Unternehmen, das für seine erstklassige Qualität und Zuverlässigkeit bekannt ist, legt besonderen Wert auf die Sicherheit seiner Kunden. Aus diesem Grund geht das Unternehmen jedem Verdacht auf Plagiate nach und sorgt dafür, dass seine Kunden stets auf höchste Qualitätsansprüche vertrauen können.

Schaeffler geht hart gegen Fälschungen vor und lässt keine Verstöße ungesühnt. Ihr Team „Global Brand Protection“ ist auf der Jagd nach Fälschern und verfolgt jeden Fall konsequent. Verletzungen des Markenrechts können sowohl zivilrechtliche Ansprüche als auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, einschließlich Geldstrafen und Haftstrafen.

Warum autorisierte Fachhändler so wichtig sind: Schützen Sie sich vor Fälschungen!

Schaeffler setzt auf moderne Technologie, um die Gefahr von Lagerfälschungen zu minimieren. Mit der „Origin Check“-App können Händler und Kunden verdächtige Produkte der Marken INA, LuK oder FAG direkt auf ihre Echtheit überprüfen. Dazu wird einfach der Produktcode gescannt und mit den Schaeffler-Produkt-Identifikationsnummern abgeglichen. Sollten Zweifel bestehen, können auch Bilder der verdächtigen Produkte an das Brand Protection Team gesendet werden, um eine genaue Überprüfung zu gewährleisten.

Schaeffler verfügt über ein weitreichendes Netzwerk an autorisierten Händlern, die auf der Schaeffler-Website aufgelistet sind. Kunden können sich darauf verlassen, dass sie dort ausschließlich Originalprodukte erwerben können. Um sicherzustellen, dass alle Beteiligten der Wertschöpfungskette, einschließlich Händler, Reparaturbetriebe und Endkunden, für dieses Thema sensibilisiert werden, bietet Schaeffler Schulungen an. Martin Rügemer vom Schaeffler Global Brand Protection Team ist weltweit im Einsatz, um Händler zu beraten und Schulungen durchzuführen.

Sobald gefälschte Wälzlager gefunden werden, werden sie umgehend beschlagnahmt und als Beweismittel für anhängige Verfahren aufbewahrt. In vielen Fällen können die Produktfälschungen vor Ort vernichtet werden, nachdem das Verfahren abgeschlossen ist. Die kürzlich in Schweinfurt vernichteten Wälzlager stammen aus Ermittlungen in Europa, die in den letzten zweieinhalb Jahren durchgeführt wurden.

Laut dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) verursacht Produktpiraterie deutschen Unternehmen jährlich einen Schaden in Höhe von ungefähr 6,4 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass Unternehmen in Deutschland erhebliche Verluste durch die illegalen Nachahmungen ihrer Produkte erleiden.