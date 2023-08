Wachstum im Wassermanagement: EnviroChemie übernimmt ProWaTech AG und Hauser + Walz

Die EnviroChemie AG vergrößert ihre Präsenz im Bereich der industriellen Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung durch die Übernahme der ProWaTech AG und der Hauser + Walz Beratende Ingenieure GmbH. ProWaTech ist auf die Bereitstellung von Anlagen zur Prozesswasseraufbereitung und Abwasserbehandlung sowie entsprechender Beratung spezialisiert. Die Hauser + Walz Beratende Ingenieure GmbH erweitert das Kompetenzspektrum von EnviroChemie durch Expertise und chemische Produkte, was das Unternehmen zu einem umfassenden Lösungsanbieter in diesem Bereich macht.



Starke Allianz für Nachhaltigkeit: Systemlösungen im Fokus

Die Übernahme bringt eine starke Allianz im Bereich nachhaltiger Systemlösungen für die industrielle Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung hervor. EnviroChemie ist ein internationaler Vorreiter in der Bereitstellung individueller Lösungen für Prozesswasser, Kreislaufwasser, Kühlwasser, Kesselwasser und Abwasser in industriellen Anwendungen. Qualität, Innovation und modernste Technologie sind dabei zentrale Aspekte.

Kompetente Fachleute treiben Innovationen mit Technologie voran

EnviroChemie setzt auf hochqualifizierte Fachleute, die dank ihrer langjährigen Erfahrung und Kompetenz individuelle Lösungen entwickeln, die den Wünschen und Anforderungen der Kunden gerecht werden. Das Unternehmen betreibt eigene Labore, in denen die Verfahren und Wasserchemikalien ständig verbessert werden. Außerdem engagiert sich EnviroChemie aktiv in nationalen und internationalen Forschungsprojekten, um zukunftsfähige Technologien zu entwickeln und voranzubringen.

Zertifizierungen für Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit anerkannt

EnviroChemie gehört zur renommierten EnviroWater Group, zusammen mit EnviroDTS und EnviroFALK. Das Unternehmen verfolgt ein klares Bekenntnis zur Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit. Es ist stolz auf die Zertifizierungen nach internationalen Normen wie DIN ISO EN 9001:2015 für das Qualitätsmanagementsystem, DIN ISO EN 14001:2015 für das Umweltmanagementsystem, DIN ISO EN 50001:2011 für das Energiemanagementsystem und BS OHSAS 18001:2007 für das Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem.

Nachhaltige Wasseraufbereitung: Expertennetzwerk stärkt Industriebranche

Im Rahmen der EnviroWater Group ist die EnviroChemie AG Teil eines Netzwerks von Unternehmen, die sich der nachhaltigen Wasseraufbereitung und -behandlung verschrieben haben. Die starke Präsenz von EnviroChemie wird durch die Mitgliedschaften in bedeutenden Branchenverbänden wie VSA, VDMA, GWP, Blue Competence, DWA und DGMT betont. Das Unternehmen festigt dadurch seine Position als führendes Unternehmen in der Branche, das sich für Umweltschutz und fortschrittliche Technologien in der Wasseraufbereitung einsetzt.

EnviroChemie AG erweitert Portfolio für nachhaltige Wasseraufbereitung

Durch den Erwerb der ProWaTech AG und der Hauser + Walz Beratende Ingenieure GmbH hat die EnviroChemie AG ihre Position als Lösungsanbieter für industrielle Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung erheblich gestärkt. Kunden profitieren nun von einem erweiterten Portfolio an innovativen Technologien, hochqualifizierten Fachleuten und individuell angepassten Lösungen. EnviroChemie bekräftigt sein klares Bekenntnis zur Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit durch verschiedene Zertifizierungen, die das Unternehmen als vertrauenswürdigen Partner für alle Herausforderungen im Bereich Prozesswasser, Kreislaufwasser, Kühlwasser, Kesselwasser und Abwasser in der Industrie auszeichnen.