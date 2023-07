Weeze wird Standort für Rheinmetalls F-35A-Produktion

In Weeze plant Rheinmetall den Aufbau einer hochmodernen Fertigungsanlage für Rumpfmittelteile der F-35A. Diese Investition stellt einen bedeutenden Fortschritt für die deutsche Rüstungsbranche dar und fördert die Kooperation zwischen Rheinmetall und internationalen Partnern.



Rheinmetall, Northrop Grumman und Lockheed Martin kooperieren

Rheinmetall, einer der führenden deutschen Technologiekonzerne, hat in Zusammenarbeit mit den US-amerikanischen Partnern Northrop Grumman und Lockheed Martin ein wegweisendes Projekt angekündigt. Geplant ist der Bau einer hochmodernen Fabrik in Weeze, Kreis Kleve (NRW), zur Herstellung von Rumpfmittelteilen für das fortschrittlichste Kampfflugzeug der Welt, den F-35A Lightning II. Dieser Schritt stellt einen bedeutenden Meilenstein in der deutsch-amerikanischen Rüstungszusammenarbeit dar und wird die Bundeswehr mit fortschrittlicher Technologie versorgen.

Positive Auswirkungen: Bundeswehr stärkt Technologiestandort Deutschland

Mit seiner langjährigen Expertise in der Fertigung komplexer Bauteile und dem umfangreichen Fachwissen im Bereich Luftfahrt wird Rheinmetall eine neue Fabrik bauen, die für die Luftwaffe und ihre Verbündeten über 400 Rumpfmittelteile produzieren wird. Dieses Projekt, das 2025 starten soll, ist eine bedeutende Maßnahme, um dem wachsenden Bedarf an F-35A-Kampfflugzeugen weltweit gerecht zu werden.

Die Partnerschaft von Rheinmetall mit Northrop Grumman und Lockheed Martin sowie die engen Beziehungen zur Bundeswehr ermöglichen einen wertvollen Wissensaustausch, der die Zukunftsfähigkeit des Technologiestandorts Deutschland stärkt. Mit der Errichtung einer wegweisenden Fabrik in Weeze leistet Rheinmetall einen Beitrag zur Bereicherung des Bundeslandes NRW und ist dankbar für die Unterstützung seitens der Politik und Verwaltung bei der Suche nach einem geeigneten Standort.

Deutschland profitiert von Industriepartnerschaften und schafft Jobs

Rheinmetall, Northrop Grumman und Lockheed Martin arbeiten eng zusammen, nicht nur bei der Herstellung der Rumpfmittelteile, sondern auch durch die Einbindung zusätzlicher Unternehmen mit spezifischen technischen Fähigkeiten im Rahmen des F-35-Programms. Dieses Engagement führt zur Schaffung und Sicherung zahlreicher indirekter Arbeitsplätze in verschiedenen Branchen, stärkt die deutsche Industrie und fördert den internationalen Wissensaustausch.

Neue High-Tech-Fabrik revolutioniert die Fertigungsindustrie

Die Rheinmetall Aviation Services GmbH plant den Betrieb einer hochmodernen Fabrik, die auf dem neuesten Stand der Technik ist. Die umfangreichen Einrichtungen der Fabrik umfassen eine Produktionsfläche von fast 60.000 Quadratmetern, eine hochqualifizierte Belegschaft von über 400 Mitarbeitern, Logistik- und Lagerbereiche, Forschungs- und Erprobungszentren sowie Schulungsräume und Qualitätskontrolle. Durch diese umfassende Ausstattung wird eine effiziente Produktion, strenge Qualitätskontrollen und kontinuierliche technologische Weiterentwicklung gewährleistet.

Hochmoderne Fabrik in Weeze fertigt F-35A-Rumpfmittelteile

Die strategische Allianz zwischen Rheinmetall, Northrop Grumman und Lockheed Martin ist ein deutliches Signal für die enge Verbundenheit Deutschlands und Amerikas im Verteidigungsbereich, da sie sowohl technologische Synergien schafft als auch die Vernetzung der Rüstungsindustrien beider Länder fördert.

Durch den Austausch von Erfahrungen und Kenntnissen mit den amerikanischen Partnern erlangt Deutschland wertvolles Fachwissen im Bereich der Rumpfmittelteile-Herstellung für das weltweit führende Kampfflugzeug, was die Technologieentwicklung in Deutschland vorantreibt und den Standort stärkt.

Durch die Errichtung der neuen Fabrik kann Rheinmetall die wachsende weltweite Nachfrage nach F-35A-Kampfflugzeugen decken und somit zur Kapazitätserweiterung beitragen. Die Produktion von mindestens 400 Rumpfmittelteilen stellt sicher, dass Deutschland und seine Verbündeten mit führender Technologie ausgestattet sind, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts effektiv zu begegnen.

Durch die Installation der Fabrik entstehen mehr als 400 Arbeitsstellen, die von hochqualifizierten Fachkräften besetzt werden. Dies trägt zur Stärkung der regionalen Wirtschaft bei und fördert das Potenzial an qualifizierten Arbeitskräften.

Die Integration weiterer Unternehmen mit geeigneten technischen Fähigkeiten in das F-35-Programm hat einen positiven Effekt auf die deutsche Wirtschaft, da dadurch indirekte Arbeitsplätze in verschiedenen Branchen entstehen und die Zusammenarbeit und der Wissensaustausch innerhalb der Industrie gefördert werden.

Die Errichtung der hochmodernen Fabrik in Weeze, die auf die Fertigung von Rumpfmittelteilen für die F-35A spezialisiert ist, bietet Deutschland eine einzigartige Chance, seine Rüstungsindustrie zu stärken und sein technologisches Know-how weiterzuentwickeln. Durch diese Produktion wird die Bundeswehr und ihre Verbündeten mit hochwertigen Komponenten versorgt, um den Herausforderungen des modernen Kampfeinsatzes erfolgreich zu begegnen, während gleichzeitig neue hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen und die industrielle Zusammenarbeit gefördert werden.