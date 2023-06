Rheinmetall, ein namhafter Rüstungskonzern mit Hauptsitz in Düsseldorf, beabsichtigt den Bau einer Pulverfabrik in Großenhain. Der ehemalige Militärflugplatz soll für die Herstellung chemischer Vorprodukte verwendet werden, die für die Munitionsproduktion benötigt werden. Allerdings haben die Pläne des Unternehmens eine kontroverse Debatte ausgelöst, da die Einwohner Bedenken hinsichtlich der Nähe der Fabrik zu Wohngebieten äußern. Insbesondere wird die mögliche Beeinträchtigung der Lebensqualität und Sicherheit der Anwohner diskutiert, was zu einer wachsenden Unzufriedenheit in der Gemeinde geführt hat.



Über eine lange Zeitspanne hinweg wurde das Gelände in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums von Großenhain als Militärflugplatz genutzt, erst von den preußischen und später von den sowjetischen Luftstreitkräften. Die Anwohner erinnern sich noch heute an den ohrenbetäubenden Lärm, den die Düsenjäger verursachten. Offensichtlich waren nicht alle Menschen in dieser Zeit mit dieser Situation glücklich

Der Rüstungskonzern Rheinmetall beabsichtigt, an diesem Standort eine Pulverfabrik zu errichten, die möglicherweise Teil eines der größten Industriestandorte in Ostdeutschland werden könnte. Bereits zu Beginn dieses Jahres hat das Unternehmen verschiedene Optionen für den Standort dieser millionenschweren Investition geprüft. Seit dem Krieg in der Ukraine hat Rheinmetall seinen Börsenwert um das Zweieinhalbfache gesteigert. Darüber hinaus plant das Unternehmen den Bau einer Sprengstofffabrik in Ungarn und plant die Übernahme eines spanischen Munitionsherstellers.

Schwachstellen in deutschen Munitionsbeständen beunruhigen Bundesregierung

Die Bundesregierung hat wiederholt darauf hingewiesen, dass es eine prioritäre Aufgabe ist, die Souveränität Deutschlands in Bezug auf Munition und Waffen zu stärken. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Unabhängigkeit des Landes zu gewährleisten und seine Sicherheitsinteressen zu schützen. Aus diesem Grund werden Informationen über den tatsächlichen Bedarf und den aktuellen Bestand an Munition in der deutschen Armee geheimgehalten, um potenzielle Risiken zu minimieren und die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu maximieren.

Die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) hat den geplanten Einsatz von mindestens 20 Milliarden Euro für die Beschaffung neuer Munition vorgeschlagen. Diese erhebliche finanzielle Investition wird dazu beitragen, die Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu stärken. Im letzten Herbst fand im Kanzleramt ein bedeutendes Treffen statt, bei dem hochrangige Vertreter von Rüstungskonzernen zusammenkamen, um über die Munitionsindustrie zu diskutieren. Obwohl die genauen Ergebnisse dieses Treffens nicht bekannt gegeben wurden, ist anzunehmen, dass Gespräche über mögliche Standorte für Produktionsstätten oder Lagerstätten von Munition geführt wurden.

Im Hinblick auf die Sanierung des Areals im Norden Großenhains hat der Freistaat Sachsen bereits frühzeitig gehandelt. Dabei wurden insgesamt 34 Millionen Euro an Steuergeldern investiert, um verschiedene Aspekte anzugehen. Eine bedeutende Maßnahme bestand in der Beseitigung von Munitionsresten, die auf dem Gelände vorhanden waren und ein Risiko darstellten. Darüber hinaus wurde der Boden, der durch Kerosin verunreinigt war, gründlich gesäubert. Die sorgfältige und umfassende Sanierung des Areals ermöglicht nun eine sichere Nutzung und schafft die Grundlage für weitere Entwicklungen.

Bürgerbeteiligung in der Theorie: Impuls für demokratische Prozesse

Es gibt noch keine genauen Informationen darüber, welche Ausgangsstoffe Rheinmetall letztendlich verwenden wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass einige dieser Stoffe ein explosives und toxisches Potenzial haben werden. Diese Möglichkeit sorgt für Unruhe unter der Bevölkerung, da solche Standorte oft als potenzielle Angriffsziele betrachtet werden.

Die Stadträte aller politischen Parteien in Großenhain haben vor allem die mangelnde Kommunikation mit den Behörden auf Landes- und Bundesebene bemängelt. Ihrer Ansicht nach besteht derzeit ein erheblicher Mangel an genauen Informationen zu relevanten Themen.

Sebastian Fischer, Mitglied der CDU und Landtagsabgeordneter in Sachsen, vertritt die Auffassung, dass die Aussage auf neue Arbeitsplätze und Steuereinnahmen hinweist. Er betont, dass bestimmte Entscheidungen und Maßnahmen hierbei von großer Bedeutung sind. Aus seiner Sicht könnten dadurch positive Effekte in der Wirtschaft erzielt werden, indem Arbeitsplätze geschaffen und zusätzliche Steuereinnahmen generiert werden. Fischer hebt auch die mögliche Beteiligung der Bürger bei solchen Entscheidungen hervor, da dies ein wichtiger Aspekt für eine demokratische Gesellschaft sei.

Im Zuge des direkten Dialogs mit der Bevölkerung setzt der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ein bemerkenswertes Zeichen: Er sichert zu, einen Bürgerentscheid über das Flugplatz-Areal zu ermöglichen. Mit diesem Versprechen möchte er den Bürgern das Gefühl geben, dass ihre Stimme bei der Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle spielt. Jedoch macht der Großenhainer Oberbürgermeister darauf aufmerksam, dass das Flugplatz-Areal dem Land Sachsen unterliegt und nicht unter die Zuständigkeit der Stadt Großenhain fällt. Infolgedessen ist ein Bürgerentscheid in diesem Fall nicht rechtlich möglich.