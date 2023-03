SEGGER unterstützt die neue STM32MP13 MPU-Generation

Mit der Ankündigung von SEGGER können Entwickler nun sicher sein, dass ihre Produkte, wie die J-Link Debug Probes, Flasher In-Circuit Programmer, emPower OS sowie die Entwicklungstools Embedded Studio, SystemView und Ozone, vollständig mit der neuen STM32MP13 MPU-Familie von STMicroelectronics kompatibel sind. Diese vollständige Unterstützung gewährleistet eine reibungslose Entwicklung von Embedded-Software-Projekten und bietet Entwicklern die Möglichkeit, auf eine umfangreiche Sammlung von Tools und Funktionen zuzugreifen, um ihre Entwicklungsprozesse zu optimieren.



Anfangsunterstützung für neue MPU-Familie

Dirk Akemann, der Marketing Manager von SEGGER, betont die Freude darüber, die Zusammenarbeit mit ST bei der neuen MPU-Familie zu intensivieren. Dabei bietet SEGGER eine umfassende Unterstützung an, die von der Entwicklung bis zur Massenproduktion reicht. Das Angebot umfasst Entwicklungstools und High-Speed In-Circuit Produktionswerkzeuge, um den gesamten Prozess zu begleiten.

Die Debug-Probes von SEGGER, die J-Links, haben sich als führend in der Branche etabliert. Eine Reihe von Standardfunktionen wurde optimiert, um eine optimale Leistung zu erzielen. Die Flash-Loader haben dabei Download-Geschwindigkeiten erreicht, die den Rekord brechen, und das Schreiben in den RAM-Speicher ist mit Geschwindigkeiten von bis zu 4 MB/s möglich. Eine unbegrenzte Anzahl von Breakpoints im Flash-Speicher von MCUs kann verwendet werden. Diese Eigenschaften sind ein Beweis dafür, dass die J-Links einen neuen Standard in der Branche gesetzt haben.

SEGGER Flasher sind professionelle In-Circuit-Programmer, die speziell für den Einsatz in der Elektronikindustrie entwickelt wurden. Mit ihrer Fähigkeit, den nichtflüchtigen Flash-Speicher von Mikrocontrollern und Systems-on-Chip (SoCs), sowie (Q)SPI-Flashes zu programmieren, sind SEGGER Flasher eine zuverlässige und effektive Lösung für die Programmierung von Prototypen und Massenproduktion. Die benutzerfreundliche Oberfläche macht es einfach, die Geräte zu verwenden, während die robuste Bauweise dafür sorgt, dass sie auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig arbeiten.

SEGGER bietet Entwicklern eine umfangreiche Palette an Entwicklungswerkzeugen, darunter die führende Multiplattform-IDE Embedded Studio, das Echtzeit-Software-Analyse-Tool SystemView sowie den J-Link Debugger und Performance Analyzer Ozone. Mit diesen leistungsstarken Werkzeugen können Entwickler effizient Software für eingebettete Systeme auf verschiedenen Plattformen erstellen, analysieren und debuggen, um sicherzustellen, dass sie reibungslos und zuverlässig arbeiten.

emPower OS ist ein All-in-One-Betriebssystem, das alle notwendigen Komponenten für die Entwicklung von eingebetteten Systemen und IoT-Geräten umfasst. Es besteht aus einem RTOS und einem Dateisystem sowie einer Benutzeroberfläche, einem Webserver und Kommunikationsbibliotheken. Zusätzlich sind Sicherheitsalgorithmen integriert, um ein Höchstmaß an Schutz zu gewährleisten. emPower OS bietet eine vollständige Lösung für jeden CPU und jeden Hersteller und ermöglicht die Entwicklung von Cloud-basierten Lösungen, die auf die Bedürfnisse des Benutzers zugeschnitten sind. Ein weiterer Vorteil von emPower OS ist die Möglichkeit, einzelne Komponenten zu erwerben und anpassen zu können, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.

STMicroelectronics ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Mikrochips für eingebettete Systeme spezialisiert hat. Die Chips von STMicroelectronics sind in einer Vielzahl von Produkten und Anwendungen zu finden, wie z.B. Elektroautos, Fabrikmaschinen, Waschmaschinen, Smartphones und Rechenzentren. Die Chips sind so konzipiert, dass sie ihre Arbeit unbemerkt im Hintergrund verrichten und eine stabile und zuverlässige Funktion der Geräte und Systeme gewährleisten.