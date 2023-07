5G-Sicherheit: Herausforderungen und Lösungsansätze für Unternehmen

Die Sophos-Umfrage analysiert detailliert die Herangehensweise verschiedener Unternehmen an die Sicherheitsaspekte bei der Einführung von 5G-Technologie und zeigt auf, wie die Meinungen und die Nutzung dieser Technologie je nach Größe des Unternehmens und der Position der befragten Mitarbeiter stark schwanken können.



Vielfältige Differenzen: Unternehmen und Positionen im Vergleich

Die Umfrageergebnisse verdeutlichen, dass trotz des erkannten Sicherheitsbedarfs bei 5G nur ein geringer Anteil von höchstens 20 Prozent der Befragten tatsächlich beabsichtigt, diese Technologie in ihrem Unternehmen zu implementieren. Insbesondere CIOs und IT-Leiter in Unternehmen mit 100 bis 499 Mitarbeitern sind hierbei am stärksten vertreten (44 Prozent).

5G-Technologie revolutioniert die strategische Unternehmensplanung

In kleinen und mittleren Unternehmen wird 5G-Technologie von 91 Prozent der CIOs und IT-Leiter strategisch genutzt, um die Vernetzung von IoT und OT in verschiedenen Bereichen wie Produktionsstraßen, Machine-to-Machine-Kommunikation und Logistik zu ermöglichen. Dies verdeutlicht den wachsenden Bedarf nach einer leistungsstarken und zuverlässigen Konnektivität, um Geschäftsprozesse zu optimieren und Effizienzsteigerungen zu erzielen.

Erfolgsfaktoren: Priorisierung der verschiedenen Anwendungsbereiche

Die Befragung von CIOs, IT-Leitern und IT-Mitarbeitern ergab eine einheitliche Einschätzung, dass die größte Nachfrage nach 5G in den Bereichen Produktion und Logistik besteht. Dieses Ergebnis wurde sowohl von 58 Prozent der Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl von 100 bis 499 als auch von 67 Prozent der Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern bestätigt.

Die Bedeutung von 5G-Sicherheit für jeden

Die überwiegende Mehrheit der IT-Experten (ca. 74 Prozent) ist sich einig, dass die Einführung der 5G-Technologie besondere Sicherheitsvorkehrungen erfordert. Allerdings gibt es Unterschiede in der Beurteilung der Notwendigkeit solcher Maßnahmen, wobei 22 Prozent der befragten IT-Experten in Unternehmen mit 100 bis 499 Mitarbeitern, die hauptsächlich von CIOs und IT-Leitern beantwortet wurden, keine spezifischen Sicherheitsmaßnahmen als erforderlich erachten.

Sicherheitslücken: Vernachlässigte Maßnahmen gefährden vernetzte Geräte

Trotz des erkannten Sicherheitsbedarfs vernachlässigen zahlreiche Unternehmen die Umsetzung angemessener Maßnahmen. Sowohl in kleineren Unternehmen mit 100 bis 499 Mitarbeitern, wo vor allem CIOs und IT-Leiter betroffen sind, als auch in größeren Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern, wo vor allem klassische IT-Mitarbeiter involviert sind, haben 43 Prozent der Befragten angegeben, dass sie keine spezifischen Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung von 5G implementieren.

Eine Umfrage, die im zweiten Quartal 2023 von Sophos und techconsult durchgeführt wurde, untersuchte die Implementierung und Nutzung der 5G-Technologie bei IT-Leitern und -Mitarbeitern von 200 deutschen Unternehmen mit einer Belegschaft von 100 bis über 500 Personen.