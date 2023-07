Effiziente Datenübertragung dank SPE-M12-Hybrid-Schnittstellen für Ethernet

Die umfassende Beteiligung von TE Connectivity, einem führenden Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen, an der Erarbeitung der internationalen elektrotechnischen Norm IEC 63171-7 ist ein maßgeblicher Beitrag zur Förderung der Single-Pair-Ethernet- (SPE-) Verbindungstechnologie in der Industrie. Dank dieser Zusammenarbeit wird die Akzeptanz dieser innovativen Technologie beschleunigt und ihre Integration in industrielle Anwendungen erleichtert.



Steigende Leistung und Zuverlässigkeit durch SPE-M12-Hybridschnittstellen

Mit der Einführung des IEC 63171-7 Standards hat TE Connectivity die Tür für die Markteinführung ihrer SPE-M12-Hybrid-Schnittstellen geöffnet, die speziell für anspruchsvolle Industrieumgebungen entwickelt wurden. Diese Schnittstellen bieten die gewünschte Zuverlässigkeit und Sicherheit, und eröffnen Unternehmen neue Möglichkeiten, die Vorteile der Single Pair Ethernet-Technologie in ihren Systemen zu nutzen.

Breites Einsatzspektrum für Industrieanwendungen eröffnet

In industriellen Umgebungen eröffnen die SPE-M12-Hybrid-Schnittstellen von TE Connectivity eine vielversprechende Alternative zu herkömmlichen Übertragungssystemen. Durch ihre Fähigkeit, höhere Leistungen zu übertragen, bieten sie eine zuverlässige Lösung für die Anforderungen von Produktionsanlagen. Insbesondere in Robotersystemen und Servo- sowie Drehstromantrieben können diese Schnittstellen effizient eingesetzt werden, um die Leistung zu maximieren und industrielle Prozesse zu optimieren.

TE Connectivity setzt sich für branchenweite Standardisierung ein

Durch ihre aktive Rolle als Gründungsmitglied des SPE Industrial Partner Network hat TE Connectivity einen maßgeblichen Einfluss auf die Standardisierung gehabt. Die kürzlich eingeführte Norm IEC 63171-7, die bereits von der Industrie weitgehend akzeptiert wird, legt die Spezifikationen für Hybridschnittstellen mit SPE- und Leistungskontakten im M12-Format fest. Diese Schnittstellen erlauben eine einfache Integration in bestehende Ethernet-Infrastrukturen und werden weltweit von Fachverbänden und Unternehmen umgesetzt.

Steigerung der Leistung und einfache Plug-and-Play-Integration

Die SPE-M12-Hybridschnittstellen revolutionieren die Leistungsfähigkeit von Schnittstellen durch ihre einzigartige Aufteilung der Pins für Daten- und Energieübertragung. Mit einer beeindruckenden Leistung von bis zu 11 kW und 16 A ermöglichen sie den Einsatz von hochleistungsfähigen Geräten. Darüber hinaus zeichnen sich diese Schnittstellen durch ihre Plug-and-Play-Fähigkeit aus, die eine einfache Integration in bestehende Netzwerke ermöglicht. Dank der hybriden Konfiguration gemäß dem IEC 63171-7 Standard eröffnen sich zudem neue Möglichkeiten für die flexiblere Verteilung von Energie in Netzwerken im Vergleich zu herkömmlichen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.

Industrie setzt neuen Meilenstein für Zukunft

Mit der Einführung des Single Pair Ethernet-Standards und der SPE-M12-Hybrid-Schnittstellen von TE Connectivity erfolgt ein großer Schritt vorwärts für die Industrie. Die Verwendung dieser Technologie ermöglicht es, höhere Leistungen in industriellen Umgebungen zu erzielen, was zu einer Steigerung der Effizienz und Produktivität führt. Dank ihrer einfachen Integration in bestehende Infrastrukturen und ihrer vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten stellt diese Technologie eine vielversprechende Lösung für Unternehmen dar. TE Connectivity hat mit seinem Einsatz für die Standardisierung maßgeblich dazu beigetragen, die Akzeptanz des Single Pair Ethernet-Standards in der Industrie zu beschleunigen. Dadurch wird die Zukunft des industriellen Netzwerks durch diese Innovation noch schneller und zuverlässiger gestaltet.