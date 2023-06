TRUMPF revolutioniert die Blechbearbeitung: Neue Biegemaschine ermöglicht XXL-Teile

Die TruBend Serie 8000 von TRUMPF revolutioniert das Biegen von Bauteilen im Überformat durch ihre außergewöhnliche Geschwindigkeit und Effizienz. Mit beeindruckenden Automatisierungsfunktionen ist diese Maschine perfekt für den Einsatz in der Smart Factory geeignet. Darüber hinaus ermöglicht der Motor mit On-Demand-Drive bemerkenswerte Energieeinsparungen von bis zu 26 Prozent.



TRUMPF präsentiert innovative Biegemaschine der TruBend Serie 8000 mit effizienter Biegefunktion für große Bauteile

TRUMPF enthüllt auf der INTECH, seiner jährlichen Hausmesse, die TruBend Serie 8000 der neuen Generation. Diese Biegemaschine ermöglicht die äußerst effiziente Bearbeitung von sehr großen Bauteilen. Mit beeindruckenden Maßen von 880 Millimetern Einbauhöhe und einem Hub von 700 Millimetern ermöglicht sie den Mitarbeitern das einfache Biegen von Werkstücken mit großen Schachtelhöhen und deren bequeme Entnahme.

Die TruBend 8000 Serie von TRUMPF bietet zahlreiche zusätzliche Optionen, um das Biegen schwerer Werkstücke zu erleichtern. Eine bemerkenswerte Funktion ist die Biegehilfe, die das Bauteil während des Biegevorgangs automatisch mitführt. Dies führt zu einer deutlichen Entlastung des Bedieners, da er sich nicht mehr um die manuelle Führung des Bauteils kümmern muss. Darüber hinaus kann die Maschine mit einer speziellen Werkzeugklemmung für XXL-Bauteile ausgestattet werden, um den Anforderungen großer Bauteile gerecht zu werden. Deborah Lidauer, Produktmanagerin bei TRUMPF, betont, dass die neue TruBend 8000 Serie das Biegeportfolio des Unternehmens optimal ergänzt und dass Unternehmen bei TRUMPF für jede Biegeanwendung die passende Technologie finden können – von einfachen Einstiegsmaschinen bis hin zu vollautomatisierten Lösungen für Übergrößen.

Neue Technologie ermöglicht problemloses Biegen von hochfesten Stählen

Die neueste Abkantmaschine der nächsten Generation bietet beeindruckende technische Spezifikationen. Mit einer Presskraft von 400 Tonnen ist sie in der Lage, dicke und kurze Bleche mühelos zu bearbeiten. Diese Maschine überzeugt jedoch nicht nur durch ihre hohe Leistungsfähigkeit bei robusten Materialien wie Maschinenstählen Hardox oder Weldox, sondern auch durch ihre Flexibilität. Mit einer großzügigen Abkantlänge von 4,40 Metern kann sie problemlos lange, dünnere Bauteile bearbeiten. Zusätzlich ermöglicht die Maschine das innovative Stationsbiegen, bei dem verschiedene Ober- und Unterwerkzeuge nebeneinander eingesetzt werden können. Mit dieser Abkantmaschine stehen Anwendern vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, um anspruchsvolle Biegeaufgaben zu bewältigen.

Die TruBend 8000 bietet Produktionsmitarbeitern die Möglichkeit, unterschiedliche Bauteile und Biegungen zu bearbeiten, ohne die Rüstung der Maschine jedes Mal anpassen zu müssen. Dies ermöglicht eine hohe Flexibilität und Effizienz in der Produktion. Besonders für Unternehmen, die große Bauteile in kleinen Stückzahlen biegen, erweist sich diese Maschine als äußerst interessant. Branchen wie der Fahrzeug- oder Maschinenbau sowie die Gebäudetechnik profitieren von der neuen Maschinengeneration. Darüber hinaus eignet sich die TruBend 8000 auch für universelle Anwendungen, insbesondere für Job-Shopper.

Effiziente Automatisierungstechnologie treibt Nachhaltigkeit voran

Die Maschine verfügt über eine Vielzahl von Automatisierungsfunktionen, die sie ideal für den Einsatz in einer Smart Factory machen. In der höchsten Ausstattungsstufe wird der vollautomatische Betrieb durch den TRUMPF-Partner Starmatik gewährleistet. Dabei wird ein hochentwickelter sechsachsiger Industrieroboter eingesetzt, um den Be- und Entladevorgang zu übernehmen. Dies ermöglicht es, auch nachgelagerte Bearbeitungsschritte wie Formen, Fügen oder Schweißen in die Automatisierung des Bauteils einzubinden.

Die TruBend Serie 8000 zeichnet sich durch ihre Integration der bewährten TRUMPF Biegesoftware Boost und TecZone Bend zur Offline-Programmierung aus. Durch dieses Feature wird es dem Bediener ermöglicht, ein 2D- oder 3D-Modell des zu bearbeitenden Bauteils in die Software hochzuladen. Im Anschluss generiert die Software eigenständig eine 3D-Simulation mit Kollisionsüberwachung. Diese Simulation kann entweder vollständig übernommen oder durch kleine manuelle Änderungen an den Biegevorgang angepasst werden.

Die TruBend Serie 8000 setzt nicht nur auf technische Innovationen, sondern trägt auch aktiv zur Förderung von Nachhaltigkeit in der Fertigungsbranche bei. Eine bemerkenswerte Ergänzung ist die Einführung des On-Demand Drive-Systems, das eine intelligente Anpassung der Motorleistung an die Bewegung des Pressbalkens ermöglicht. Durch diese innovative Technologie können Energieeinsparungen von bis zu 26 Prozent erzielt werden. Zusätzlich wird die Geräuschentwicklung erheblich reduziert, was zu einer angenehmeren Arbeitsumgebung führt.