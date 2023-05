Eine überraschende Wende: TYRI verdoppelt Prognose für INTELLilight

Die Erwartungen von TYRI, dem Weltmarktführer im Bereich der Arbeitsbeleuchtungen für schwere Maschinen, wurden im Jahr 2023 bei weitem übertroffen. Schon im April musste das Unternehmen seine ursprüngliche Verkaufsprognose verdoppeln, was auf den enormen Erfolg von INTELLilight® auf dem internationalen Markt zurückzuführen ist. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, plant das Unternehmen, die Produktion in seinen Werken in Schweden, Großbritannien und den USA auszubauen und zu erweitern.



INTELLilight® von TYRI erobert den internationalen Markt: Große Maschinenhersteller wie Komatsu, DOLL und Soilmec setzen auf das innovative Beleuchtungssystem

TYRI, der schwedische Beleuchtungsspezialist, hat mit seinem INTELLilight®-System international großen Erfolg erzielt. Maschinenhersteller wie Komatsu, DOLL und Soilmec haben das System für ihre Produktion bestellt. Die hohe Nachfrage hat das Unternehmen überrascht, da die Prognosen bereits als hoch angesetzt galten. TYRI reagiert auf den Erfolg, indem es die Produktion in seinen Werken im Vereinigten Königreich und den USA umstellt.

Eine Vielzahl von internationalen Maschinenherstellern hat das INTELLilight®-Beleuchtungssystem von TYRI in langfristigen Verträgen übernommen, während sich weitere zwanzig Unternehmen derzeit intensiven Tests unterziehen. Die hohe Nachfrage auf dem Markt für diese innovative Technologie ist ein deutliches Indiz für ihre Effizienz und Funktionalität.

Martin Karlberg zeigt sich zuversichtlich, dass die Herausforderungen, die sich bei der Steigerung der Produktion ergeben, bewältigt werden können. Obwohl es Schwierigkeiten geben kann, wenn es um die Beschaffung von Materialien und technischen Komponenten geht, verfügt das Unternehmen über gute Beziehungen zu den Zulieferern und ist im ständigen Dialog mit ihnen, um sicherzustellen, dass alle benötigten Ressourcen verfügbar sind. Wenn es bei hoher Nachfrage zu Verzögerungen bei den Lieferungen kommen sollte, kann das Unternehmen aufgrund seines gut gepflegten Inventars dennoch eine termingerechte Produktion sicherstellen. Martin Karlberg ist zuversichtlich, dass das Unternehmen seine INTELLilight®-Produktion in diesem Jahr verdoppeln kann.

Der Bedarf an der ersten Version von INTELLilight® ist in den letzten Monaten stetig gestiegen, was dazu führt, dass die Forschungs- und Entwicklungsarbeit für das Beleuchtungssystem weiterhin mit Hochdruck vorangetrieben wird. Christian Wadell, der internationale Leiter für Forschung & Entwicklung bei TYRI, ist zuversichtlich, dass bereits bedeutende Fortschritte erzielt wurden. Nichtsdestotrotz gibt es noch zahlreiche Bereiche, die weiterentwickelt werden müssen, um das Potenzial von INTELLilight® vollständig auszuschöpfen.

Die Entwickler von INTELLilight® sind stolz darauf, ihre Arbeit an der Weiterentwicklung der Software fortzusetzen. Sie sind zuversichtlich, dass sie bald weitere aufregende Neuigkeiten bekanntgeben können. Da sie bei der Entwicklung von INTELLilight® von Anfang an auf Zukunftssicherheit geachtet haben, werden alle zukünftigen Software-Upgrades mit älteren Systemen kompatibel sein. Kunden, die bereits auf INTELLilight® umgestiegen sind, können sicher sein, dass sie problemlos Updates vornehmen können, ohne das gesamte System ersetzen zu müssen.

Die TYRI Group hat sich als führender Hersteller von Arbeitsbeleuchtungen für schwere Maschinen etabliert. Das Unternehmen setzt auf innovative LED-Technologie und entwickelt intelligente Lösungen, die den spezifischen und strengen Anforderungen in Branchen wie Bergbau, Forstwirtschaft, Baugewerbe, Landwirtschaft und Materialhandhabung entsprechen. Mit Produktionsstandorten in Schweden, dem Vereinigten Königreich und den USA erzielt die Gruppe einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro.