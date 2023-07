Icertis gewinnt Vaillant Group als Partner für digitales Vertragsmanagement

Die Vaillant Group setzt auf die Integration von Icertis, um ihr Vertragsmanagement zu digitalisieren und dadurch eine gesteigerte Effizienz in der Vertragsabwicklung zu erreichen, während gleichzeitig die Einhaltung von Compliance-Vorschriften sichergestellt wird.



Vaillant Group optimiert Effizienz mit Icertis

Die Vaillant Group setzt auf die Kooperation mit Icertis, um den Herausforderungen der digitalen Transformation in der Geschäftswelt gerecht zu werden. Durch die Implementierung von intelligentem Vertragsmanagement kann die Vaillant Group ihre internen Abläufe optimieren, Zeit- und Ressourceneinsparungen erzielen und dabei gleichzeitig den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Mit einem Kundenstamm von über 30 Millionen Menschen weltweit, versorgt die Vaillant Group diese mit energieeffizienten Technologien. Um ihre internen Prozesse zu optimieren und den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, hat das Unternehmen beschlossen, Icertis Contract Intelligence (ICI) in insgesamt 60 Ländern einzuführen. Durch die Integration von Icertis in zentrale Systeme wie SAP Ariba und Salesforce wird eine reibungslose Zusammenarbeit und ein effizienter Informationsfluss gewährleistet.

Vaillant Group setzt auf Icertis für Effizienzsteigerung

Die Integration von Icertis führt zu einer deutlichen Steigerung der Effizienz in der Vaillant Group. Als Single Source of Truth für Verträge ermöglicht es Icertis, dass Führungskräfte und Mitarbeiter auf transparente Informationen und KI-gestützte Analysen zugreifen können. Diese strukturierten Einblicke in Vertragsdaten spielen eine entscheidende Rolle für das zukünftige Wachstum des Unternehmens, da sie eine effektivere Vertragsverwaltung und optimierte Geschäftsprozesse ermöglichen.

Ein bedeutender Aspekt der Icertis DiscoverAI Applikation besteht darin, dass sie der Vaillant Group dabei hilft, in Vertragsdaten Verknüpfungen zu identifizieren. Durch die Nutzung dieser Erkenntnisse kann das Unternehmen Verhandlungsprozesse optimieren und eine automatisierte Überwachung von Risiken und Compliance in Drittpartei-Verträgen durchführen. Dies trägt maßgeblich zur Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben bei und minimiert das Risiko von Vertragsverletzungen.

Vaillant Group setzt auf automatisierte Vertragslösung

In einer zunehmend globalisierten und regulierten Geschäftswelt gewinnt die Auswertung von Vertragsdaten für Unternehmen an Bedeutung. Insbesondere Beschaffungsteams stehen vor der Herausforderung, die Einhaltung von Vorschriften in jedem neuen Vertrag manuell zu überprüfen. Mit der richtigen Vertragslösung, wie Icertis Contract Intelligence in Verbindung mit SAP-Lösungen, können Unternehmen eine höhere Automatisierung erreichen. Dadurch werden Ressourcen frei, die für strategischere Initiativen genutzt werden können, während gleichzeitig die Einhaltung neuer Vorschriften sichergestellt und das Potenzial der Verträge voll ausgeschöpft wird.

Die Einführung von Icertis bei der Vaillant Group revolutioniert die Vertragsverwaltung und bietet zahlreiche Vorteile für das Unternehmen. Durch die zentrale Speicherung und strukturierte Verwaltung von Vertragsdaten können Verträge effizienter analysiert, aktualisiert und verfolgt werden. Dadurch werden nicht nur Kosten reduziert, sondern auch Fehler und Missverständnisse minimiert, was zu einer verbesserten Compliance und einem geringeren Risiko von Rechtsstreitigkeiten führt. Dies ist von besonderer Bedeutung in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld, in dem effektive Vertragsprozesse einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellen.

Die Vaillant Group positioniert sich als Innovationsführer in der Branche, indem sie Icertis integriert. Durch die Maximierung des Potenzials ihrer Geschäftsbeziehungen kann sie einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil erlangen. Die Vertragsmanagement-Lösung von Icertis ermöglicht es der Vaillant Group, ihre Skalierbarkeit zu verbessern, was für ein international agierendes Unternehmen mit zahlreichen Verträgen von großer Bedeutung ist.

Icertis stärkt Vaillant Group’s Vertragsmanagement

Icertis hat über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren konsequent an der Entwicklung von Vertragsmanagementlösungen gearbeitet und ist heute als Marktführer anerkannt. Die Entscheidung der Vaillant Group, Icertis für die Digitalisierung ihrer Vertragsprozesse zu wählen, zeigt das Vertrauen in die Expertise und Technologie von Icertis. Durch den Einsatz fortschrittlicher Lösungen wird die Vaillant Group ihre Effizienz steigern, Innovationen fördern und ihre Wachstumsziele erreichen.

Die Zusammenarbeit zwischen der Vaillant Group und Icertis ermöglicht eine effizientere Verwaltung von Verträgen, was zu einer höheren Produktivität und Effizienz führt. Durch die Implementierung digitaler Vertragsmanagementlösungen wird die Compliance verbessert, wodurch rechtliche Risiken minimiert werden. Gleichzeitig kann die Vaillant Group durch die Steigerung des Umsatzes, der durch die optimierte Vertragsverwaltung ermöglicht wird, ihre Marktposition als führender Anbieter energieeffizienter Technologien weiter ausbauen.