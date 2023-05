Viessmann Group und Carrier Global Corporation fusionieren zur Unterstützung von Nachhaltigkeit

Die Fusion von ‚Viessmann Climate Solutions‘ und ‚Climate Solutions‘ von Carrier Global Corporation unterstreicht die Bedeutung von Klima- und Energielösungen für die Zukunft der Weltwirtschaft. Durch die Zusammenarbeit können beide Unternehmen ihre Rolle als treibende Kraft für Nachhaltigkeit und Umweltschutz weiter ausbauen.



Klimawandel: Viessmann und Carrier setzen auf transatlantische Zusammenarbeit

Viessmann und Carrier sind der Ansicht, dass internationale Zusammenarbeit entscheidend für den Kampf gegen den Klimawandel ist. Die beiden Unternehmen setzen sich für eine nachhaltige Energiewende im Gebäudesektor ein und haben das Ziel, Lebensräume für kommende Generationen zu gestalten.

Starke Partnerschaften waren für die Viessmann Group schon immer ein wichtiger Faktor für den Erfolg. Mit Carrier hat das Familienunternehmen nun einen starken Partner im Bereich der Klimalösungen gefunden, um den eigenen Beitrag zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors zu erhöhen und global eine noch größere Rolle zu spielen.

Die Viessmann Group und Carrier haben beschlossen, ihre Kräfte zu bündeln, um gemeinsam ein schnell wachsendes und innovatives Unternehmen aufzubauen. Durch den Zusammenschluss wollen sie ihre Marktposition stärken und die weltweite Energiewende vorantreiben. Gleichzeitig wollen sie ihrer Verantwortung für kommende Generationen gerecht werden.

Die Viessmann Group ist stolz auf ihren Geschäftsbereich „Climate Solutions“, der laut David L. Gitlin, CEO von Carrier, eine einzigartige Marktposition, Vertriebskanäle und Wachstumspotenzial aufweist. Gitlin hebt die hervorragende Leistung des Teams sowie die wertorientierte Kultur und das integrierte Lösungsangebot hervor, das von Martin und Max entwickelt wurde, den Gründern der führenden Premium-Klimalösungsmarke in Europa. Carrier ist entschlossen, den Erfolg des Geschäftsbereichs weiter auszubauen und zukunftsweisende Klima- und Energielösungen zu entwickeln.

Carrier und Climate Solutions: Erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich der Klimaschutztechnologie

Die Transaktion sichert der Viessmann Group eine starke Position als Anteilseigner von Carrier. Durch die Aufnahme von Max Viessmann in den Verwaltungsrat wird die unternehmerische Gründerfamilie aktiv in die strategische Ausrichtung des Unternehmens einbezogen. Somit ist eine langfristige Ausrichtung auf Wachstum gewährleistet.

Mit dem Zusammenschluss von Carrier Group und Viessmann Climate Solutions entsteht ein neuer Marktführer im Bereich der Klimalösungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Der neue Konzern wird eine starke Präsenz in Nordamerika, Europa und Asien haben und im internationalen Wettbewerb eine bedeutende Rolle spielen. Mit einem Gesamtumsatz von mehr als 17 Milliarden US-Dollar und einem Personalbestand von 45.000 Mitarbeitenden wird der neue Marktführer eine starke Ausgangsposition haben.

Die Übernahme von Viessmann Climate Solutions wird Carrier dabei helfen, seine Wachstumsstrategie im Bereich Klimasysteme im Wohn- und Gewerbebereich in Europa umzusetzen. Unter der Leitung von CEO Thomas Heim wird das Unternehmen eine führende Rolle in diesem Marktsegment übernehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens bleibt in Allendorf (Eder), Deutschland.

Kunden und Installationspartner beider Unternehmen profitieren von einem erweiterten Produkt- und Serviceangebot im Bereich der integrierten Klimalösungen. Sie können auf digitale Angebote und Zusatzleistungen zugreifen und von höheren Produktionskapazitäten sowie kürzeren Lieferzeiten für Lösungen im Bereich erneuerbarer Energien profitieren.

Die beiden Parteien haben sich auf langfristige Garantien verständigt, die den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen für drei Jahre sowie Garantien für wichtige Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte für fünf Jahre und den Hauptsitz in Allendorf für zehn Jahre beinhalten. Diese Maßnahmen gewährleisten die langfristige Zukunft des Geschäftsbereichs und nutzen dem Unternehmen aufgrund seiner globalen Aufstellung in Bereichen wie Beschaffung, Logistik, Produktion, Lieferkette, Produktentwicklung, Vertrieb und Service.

Viessmann Climate Solutions und Carrier haben eine Partnerschaft geschlossen, die als Jahrhundertpartnerschaft gefeiert wird. Die Familie Viessmann bedankt sich bei allen Mitarbeitern von Climate Solutions für ihre harte Arbeit und ihr Engagement und belohnt sie mit einem Bonus von 106 Millionen Euro zum 106-jährigen Jubiläum des Unternehmens.

Lediglich die Geschäftsfelder von Viessmann, die unter dem Bereich Climate Solutions zusammengefasst sind, sind von der Transaktion betroffen. Alle anderen Aktivitäten der Viessmann Group sind nicht von der Transaktion betroffen.

Viessmann Group bleibt als Familienunternehmen eigenständig

Die Viessmann Group bleibt ein unabhängiges Familienunternehmen, das sich vollständig im Besitz der Familie Viessmann befindet. Die Familie wird ihre unternehmerischen Aktivitäten fortsetzen und sich verstärkt auf die Schaffung nachhaltiger Lebensräume für zukünftige Generationen konzentrieren. Sie wird ihr Ökosystem ausbauen und sich auf die Vermeidung, Reduktion und Speicherung von CO2 fokussieren. Der Erlös aus dem Zusammenschluss mit Carrier wird größtenteils in die Viessmann Group reinvestiert, während ein erheblicher Anteil in soziale Projekte fließt.

Die Viessmann Group erwirtschaftet derzeit einen Jahresumsatz von einer Milliarde Euro ohne die Climate Solutions-Sparte und hat rund 4.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat sich hohe Ziele gesetzt und plant, bis zum Ende des Jahrzehnts größer zu werden als der heutige Climate Solutions-Geschäftsbereich.