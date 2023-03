Gebrüder Weiss setzt Wachstum im Jahr 2022 fort.

Gebrüder Weiss, ein international tätiges Transport- und Logistikunternehmen, hat im letzten Geschäftsjahr ein starkes Wachstum von 18 Prozent im Nettoumsatz auf 3,01 Milliarden Euro verzeichnet. Trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds konnte das Unternehmen seine Position in den wichtigsten Märkten ausbauen und in Sachen Digitalisierung und Klimaneutralität bis 2030 Fortschritte erzielen. Die Eigenkapitalquote wurde erhöht, was das Unternehmen als sicheren Arbeitgeber auszeichnet.



Gebrüder Weiss verzeichnet Umsatzplus in allen Bereichen

Gebrüder Weiss konnte im Bereich Landverkehr im vergangenen Jahr ein beachtliches Umsatzplus von 16 Prozent erzielen und verzeichnete einen Gesamtumsatz von 1.479 Millionen Euro. Während der Produktbereich Home Delivery mit rund 1,53 Millionen Sendungen an Privathaushalte in Österreich und Osteuropa auf Vorjahresniveau blieb, legte der Unternehmensbereich Air & Sea um 24 Prozent auf 1.272 Millionen Euro zu. Diese Zunahme war hauptsächlich auf die hohen Frachtraten der Reedereien und Fluggesellschaften zurückzuführen. Die Sendungsmengen bei DPD Österreich blieben mit 66 Millionen beförderten Paketen nahezu konstant im Vergleich zum Vorjahr.

Ausbau internationaler Netzwerke

Trotz der politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg und der Energiefrage hat Gebrüder Weiss im Jahr 2022 seine Investitionsstrategie beibehalten. Das Unternehmen hat insgesamt 67 Millionen Euro in die Verdichtung seines eigenen Netzwerks sowie den internationalen Standort- und Serviceausbau investiert. Die Schwerpunkte lagen dabei auf Deutschland, Ungarn, Rumänien und den USA sowie der Türkei und Georgien. Letztere beiden wurden als wichtige Bindeglieder auf dem Mittleren Korridor identifiziert, auf dem der Logistiker seine Transportverbindungen nach Zentralasien und China erweitert hat.

Gebrüder Weiss hat im deutschen Logistikmarkt seine Marktposition gestärkt und seine Dienstleistungen in den Bereichen Luft-, See- und Landfracht weiter verbessert. Insbesondere im süddeutschen Raum wurden durch den Abschluss des Umfirmierungsprozesses der bayerischen Spedition Lode sowie der Übernahme der Spedition Rentschler die Weichen für den weiteren Ausbau des Landverkehrsnetzes gestellt. Die Erhöhung der Mitarbeiterzahl um sechs Prozent auf rund 8.400 spiegelt das Wachstum des Unternehmens wider.

Fokus auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Gebrüder Weiss treibt die Digitalisierung seiner Geschäftsprozesse voran und setzt dabei auf eine Kombination aus operativer und digitaler Kompetenz. Das digitale Kundenportal myGW bietet Kunden eine vollständige Transparenz entlang der gesamten Lieferkette und ermöglicht somit eine optimale Planung und Steuerung. Durch Investitionen in umweltfreundliche Transportmöglichkeiten und Ausbildung seiner Mitarbeitenden setzt das Unternehmen gleichzeitig auf Nachhaltigkeit.

Gebrüder Weiss hat in seinem Nachhaltigkeitsbericht 2022 sein Engagement für den Klimaschutz und seine Ziele zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2030 dokumentiert. Das Unternehmen hat bereits begonnen, auf erneuerbare Energien umzusteigen und hat im vergangenen Jahr vier neue Photovoltaikanlagen an Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz installiert. Die 22 bereits betriebenen Anlagen sparen jährlich 1.110 Tonnen CO2-Emissionen ein und der Ausbau soll 2023 in diesen Ländern sowie in Osteuropa fortgesetzt werden.

Gebrüder Weiss nimmt seine Verantwortung für den Umweltschutz ernst und investiert daher verstärkt in alternative Antriebe. Nach erfolgreichen Langstreckentests mit eigenen Wasserstoff-Lkw wird das Unternehmen im Jahr 2023 fünf weitere H2-Lkw in Deutschland einsetzen. Auch die Anzahl der Elektro-Transporter für den Warentransport in städtischen Gebieten in Österreich und Osteuropa wird erhöht.

Im Jahr 2023 erwartet Gebrüder Weiss eine Rückkehr zur Normalität im Logistikgeschäft, obwohl die Sendungszahlen derzeit leicht rückläufig sind und die Raten im Luft- und Seefrachtbereich auf das Niveau von 2019 zurückgegangen sind. Eine rückläufige Umsatzentwicklung ist daher zu erwarten, während die geopolitische Lage weiterhin Unsicherheit bringt. Trotzdem hat das Unternehmen während der Pandemie seine finanzielle Basis gestärkt und digitale Services entwickelt, die auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet sind.

Informationen zu Gebrüder Weiss

Die Gebrüder Weiss Holding AG ist ein österreichisches Unternehmen, das weltweit als Full-Service-Logistiker tätig ist. Mit rund 8.400 Mitarbeitern und 180 eigenen Standorten bietet das Unternehmen ein breites Portfolio an Transport- und Logistiklösungen sowie digitale Services und Supply Chain Management. Die Kombination aus digitaler und physischer Kompetenz ermöglicht es dem Unternehmen, schnell und flexibel auf die Bedürfnisse seiner Kunden einzugehen. Dank einer Vielzahl an ökologischen, ökonomischen und sozialen Maßnahmen gilt das Familienunternehmen heute als Vorreiter in puncto nachhaltiges Wirtschaften.