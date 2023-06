Revolutionäre LED-Technologie: Entdecken Sie die FIELDLED EVO Maschinenleuchten der nächsten Generation

Die LED-Maschinenleuchte FIELDLED EVO von LED2WORK ist eine vielseitig einsetzbare Beleuchtungslösung für Fertigungsbereiche in der Metallverarbeitung. Mit ihrer starken Lichtleistung bietet sie eine optimale Ausleuchtung von Maschinenarbeitsplätzen und ermöglicht eine präzise Bearbeitung. Durch das robuste Gehäuse ist die Leuchte äußerst widerstandsfähig und kann selbst extremen Bedingungen standhalten, wie beispielsweise Vibrationen, Stößen und hohen Temperaturen.



Robust und zuverlässig: FIELDLED EVO trotzt Vibrationen, Schocks und extremen Temperaturen

Bevor die LED-Maschinenleuchte FIELDLED EVO in die Serienproduktion ging, wurde sie einem umfangreichen Testprogramm unterzogen, um ihre Tauglichkeit unter extremen Bedingungen zu überprüfen. Die Leuchte wurde mit Spanbeschuss belastet und in Umgebungen mit extremen Temperaturen, unterschiedlichen Emulsionen sowie starken Vibrationen und Schocks getestet. Die Ergebnisse waren äußerst positiv: Die Leuchte erwies sich als äußerst widerstandsfähig und funktionierte auch unter rauesten Bedingungen zuverlässig. Selbst der Kontakt mit Kühlschmierstoffen oder Ölen führte nicht zu Einbußen in Bezug auf die Leuchtkraft, die auch mit hoher Detailschärfe überzeugte. Darüber hinaus ist die Leuchte nach IP67/IP69K geschützt, was bedeutet, dass sie selbst unter Hochdruck mit heißem Wasser aus einem Dampfstrahler absolut dicht bleibt und weder Staub noch Flüssigkeiten eindringen können.

Die FIELDLED EVO ist die zukunftsweisende Wahl für die Beleuchtung von mittel- und großvolumigen Maschinen und wird die bisherige FIELDLED II langfristig ersetzen. Im Vergleich zur Vorgängerversion bietet die neue FIELDLED eine deutlich höhere Beleuchtungsstärke. Die aktuellste LED-Technik wird durch die eingebettete Mikroprismen-Entblendung und die Light-Forming-Technologie optimal unterstützt. Das splitterfreie Einscheibensicherheitsglas der breiten Lichtaustrittsfläche ermöglicht die Ausgabe von UV- und IR-freiem Flächenlicht mit einer Farbtemperatur von 5200 bis 5700K und einem Lampenlichtstrom von 3000 bis zu 13400 Lumen. Zudem wurde das widerstandsfähige Aluminiumgehäuse der Maschinenleuchte komplett überarbeitet und an die Bedürfnisse der neuen Generation von Maschinen angepasst.

Die FIELDLED EVO ist eine fortschrittliche Leuchte, die in einer Aufbauversion in zwei verschiedenen Breiten (96 mm und 150 mm) angeboten wird. Kunden haben die Möglichkeit, die passende Länge für ihre Anforderungen aus einer breiten Auswahl zwischen 280 mm und 1040 mm auszuwählen. Dank der innovativen Konstruktion ist die Montage der Leuchte äußerst einfach. Sie kann ohne zusätzliche Halterungen über M5-Schraubkanäle in der Rückseite des Gehäuses befestigt werden. Mit ihrer flachen Aufbautiefe von nur 30 mm nimmt die FIELDLED EVO wenig Platz in Anspruch und ermöglicht eine flexible Installation. Für Kunden, die eine zusätzliche Befestigung und Ausrichtung wünschen, sind Leuchtenhalterungen als Zubehör erhältlich. Die neue FIELDLED EVO wird über verpolsichere M12-Steckverbindungen mit 24V Gleichstrom verbunden, die je nach Variante auf der Rückseite oder seitlich am Gehäuse angebracht sind.