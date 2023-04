Erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 für Heckler & Koch: Wachstumskurs hält an

Im letzten Geschäftsjahr konnte das Unternehmen seinen Umsatz auf beeindruckende 305 Millionen Euro steigern. Das Unternehmen erzielte ein wirtschaftlich außergewöhnliches Jahr, das durch Sondereffekte angetrieben wurde. Das operative Ergebnis, gemessen am EBITDA, stieg um 41 Prozent auf 82 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr, während das Konzernergebnis nach Steuern mit 50,6 Millionen Euro mehr als verdoppelt wurde. Der Erfolg des Unternehmens ist vor allem auf die steigende Nachfrage von Sicherheitskräften in Europa und der NATO zurückzuführen. Dieses Wachstumspotenzial lässt viel Raum für zukünftiges Wachstum und Erfolg.



Waffenhersteller Heckler & Koch schließt 2022 mit Rekordgewinn ab

Mit einem Umsatzanstieg von 5,1 Prozent auf 305,1 Millionen Euro hat Heckler & Koch im Jahr 2022 seine Position als einer der führenden Handwaffenhersteller in Deutschland weiter gefestigt. Besonders erfreulich ist das deutliche Plus beim operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), das um rund 41 Prozent auf 82,0 Millionen Euro gesteigert werden konnte. Auch der Gewinn nach Steuern konnte um 132 Prozent auf 50,6 Millionen Euro gesteigert werden. Diese Zahlen verdeutlichen, dass das Unternehmen seine Strategie der Diversifikation erfolgreich umsetzt und sich auch in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld behaupten kann.

Das Jahr 2022 war für Heckler & Koch ein besonderes Jahr, in dem das Unternehmen zahlreiche Erfolge verzeichnen konnte. Insbesondere in den USA konnte das Unternehmen mit den beiden großen Militäraufträgen M27 und SDMR erfolgreich abschließen. Auch in Europa war die Nachfrage durch Sicherheitskräfte hoch. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren auf einen Wachstums- und Innovationskurs begeben, der nun Früchte trägt. Die Produktinnovationen, wie das Gewehr im Sonderkaliber .300 BLK, das leichte Maschinengewehr oder die verdeckt zu tragende Pistole SFP9CC, werden vom Markt sehr interessiert aufgenommen und setzen Standards. Heckler & Koch steht für Qualität und Zuverlässigkeit und wird daher von vielen Sicherheitskräften weltweit geschätzt.

Dank einer neuen Finanzierungsvereinbarung mit deutschen Banken konnte Heckler & Koch im Sommer 2022 seine Verschuldung erheblich reduzieren. Durch die Umwandlung von Überbrückungskrediten in Hybrid-Darlehen sowie eine Refinanzierung konnte das Unternehmen seine Schuldenlast von 244 Millionen Euro im Vorjahr auf 110 Millionen Euro zum Jahresende 2022 senken. Dadurch sank auch die Zinslast um etwa 3 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Diese Umstrukturierung des Finanzierungsmodells hat dem Unternehmen zudem ein positives Eigenkapital von 70,3 Millionen Euro beschert, nachdem es im Vorjahr noch ein negatives Eigenkapital von 85,3 Millionen Euro hatte. Diese neuen Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen Heckler & Koch vielversprechende Wachstumsmöglichkeiten für die kommenden Jahre.

Das Unternehmen ist optimistisch in Bezug auf seine Zukunftsaussichten und erwartet, dass es durch die gestiegene Nachfrage nach Sicherheitsprodukten infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erheblich wachsen wird. Dr. Björn Krönert erklärt, dass das Unternehmen bereits breit aufgestellt ist, um den Bedarf an Sicherheitsausrüstung zu decken und sich aufgrund seiner Grünen-Länder-Strategie als vertrauenswürdiger Partner für Regierungen und Sicherheitskräfte positioniert hat. Das Unternehmen sieht in dieser Krise eine Chance, um sein Geschäft weiter auszubauen und gleichzeitig zur Stärkung der Sicherheit in der Region beizutragen.

Die beiden Vorstände betonen, dass Heckler & Koch auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Erhaltung von Frieden, Freiheit und Demokratie spielen wird. Die Investitionen in Produktion, Logistik und Infrastruktur sowie die Entwicklung neuer Produkte werden dazu beitragen, dass Länder, Institutionen und Sicherheitskräfte mit den fortschrittlichsten Waffen und Technologien ausgestattet werden, um den Einsatz von Gewalt in Konflikten zu minimieren und somit den Frieden zu bewahren. Durch die Investitionen wird auch sichergestellt, dass Heckler & Koch weiterhin ein zuverlässiger Partner bleibt, der in der Lage ist, die Anforderungen und Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen und somit die Stabilität und Sicherheit in der Welt zu fördern.