SAP-Software von Körber unterstützt Bau von Gefahrgutlager bei Infraserv Logistics

Um die Abwicklung von Gefahrgütern in seinem neuen Gefahrstofflager im Industriepark Höchst zu vereinfachen, hat Infraserv Logistics sich für eine SAP-Lösung von Körber entschieden. Der Logistikspezialist für die chemische und pharmazeutische Industrie wird künftig von einer maßgeschneiderten Version des SAP Extended Warehouse Management profitieren, die speziell auf die Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten ist.



Investition in zukunftsfähige Software für reibungslosen Betrieb bei Infraserv Logistics

Im Zuge eines sechsstufigen Projekts wird die neue Software sowohl in den manuellen Lagern in Höchst, Fechenheim und Gersthofen als auch im automatisierten Hochregallager in Höchst eingeführt. Infraserv Logistics setzt hierbei auf die bewährte Zusammenarbeit mit Körber, einem führenden Anbieter von Supply-Chain-Technologien, mit dem der Full-Service-Provider bereits seit 2006 erfolgreich kooperiert und dessen Prozesse in- und auswendig kennt.

Infraserv Logistics führt die Umstellung auf das SAP „S/4HANA“-System durch, ohne dass dadurch die täglichen Arbeitsabläufe gestört werden. Der Logistikdienstleister nutzt die Chance des Neubaus im Industriepark Höchst, um eine moderne und zukunftsweisende Software zu implementieren, die nahtlos in das bestehende SAP-System integriert werden kann. Durch die Einführung einer einheitlichen Systemlandschaft profitiert Infraserv Logistics von einer effektiven und effizienten Lösung aus einer Hand.

Infraserv Logistics steigert Transparenz von Prozessen und Lagerbeständen

Infraserv Logistics plant, alle Prozesse in seinen Lagern zukünftig über SAP EWM zu steuern. Diese Entscheidung wurde im Rahmen des Lagerausbaus getroffen, um die Prozess- und Bestandstransparenz zu erhöhen und die Anzahl der Schnittstellen zu reduzieren. Durch die Harmonisierung der Systeme können zudem wertschöpfende Zusatzleistungen für die Kunden erbracht werden.

Verbesserte Verknüpfung mit der Anlagentechnik

Mit SAP EWM bietet Körber eine umfassende Komplettlösung für Infraserv Logistics. Ergänzt wird das System durch eigens entwickelte Add-Ons wie ein Gefahrstoff- und Gefahrgut-Management, ein Staplerleitsystem und ein Portal-Framework mit SAP Fiori. Diese Erweiterungen tragen zur Digitalisierung der Systemlandschaft bei und ermöglichen eine bessere Integration in die Anlagentechnik. SAP EWM ist somit ein flexibles und zukunftsfähiges System, das den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht wird.

Körber setzt auf nachhaltige Partnerschaften

Körber Supply Chain Consulting legt großen Wert auf langfristige Partnerschaften mit Kunden, um diese bei ihrem Wachstum zu unterstützen. Die maßgeschneiderte Anpassung von SAP EWM und die Integration in die bestehende Systemlandschaft ermöglicht eine nahtlose Plattform, die auch bei ehrgeizigen Zielen problemlos mithalten kann. Infraserv Logistics profitiert von einer optimalen Effizienzsteigerung durch die zukunftsfähige Lösung.