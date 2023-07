Neues Tool RELEX-GPT erhöht Produktivität bei RELEX Solutions

RELEX Solutions hat mit RELEX-GPT ein revolutionäres KI-Tool entwickelt, das die Unternehmenslandschaft nachhaltig verändert. Als Vorreiter in der Bereitstellung von integrierter Supply-Chain- und Einzelhandels-Planungssoftware eröffnet RELEX Solutions mit diesem neuen Tool völlig neue Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität und Effizienz von Unternehmen. RELEX-GPT basiert auf den bewährten KI-Modellen von ChatGPT und bietet darüber hinaus ein sicheres Unternehmensumfeld sowie Zugang zu RELEXs umfangreicher Wissensbasis. Diese innovative Initiative ist ein weiterer Beweis für das Bestreben von RELEX Solutions, durch fortschrittliche Technologien die Effizienz von Arbeitsabläufen zu verbessern.



Effiziente Arbeitsabläufe dank besserer Informationsbereitstellung

Als Knowledge Hub spielt RELEX-GPT eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung von Informationen über RELEX-Produkte. Es dient als Plattform, die den Zugriff auf relevante Daten erleichtert und die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams optimiert. Das Tool bietet nicht nur eine schnelle Abrufmöglichkeit und Zusammenfassung von Informationen, sondern kann auch komplexe Konzepte verständlich erklären und Fragen beantworten. Diese Funktionen unterstützen effiziente Arbeitsabläufe und beschleunigen die Entwicklung innovativer Lösungen, indem sie relevante Daten zusammenführen und den Wissenstransfer zwischen den Mitarbeitern fördern.

Tommi Vilkamo: RELEX-GPT verbessert Arbeitsabläufe

RELEX-GPT hat bereits nachweislich positive Auswirkungen auf die Mitarbeiterproduktivität. Die Implementierung dieser fortschrittlichen Technologie hat dazu geführt, dass Mitarbeiter weniger Zeit mit repetitiven Aufgaben verbringen und sich stattdessen auf bedeutsamere und strategische Aufgaben konzentrieren können. Tommi Vilkamo, der Leiter von RELEX Labs bei RELEX Solutions, hebt hervor, dass die ersten Anwender von RELEX-GPT ihre Produktivität gesteigert haben und die Anzahl an banalen Tätigkeiten reduzieren konnten. Die Einführung von RELEX-GPT zielt darauf ab, nicht nur die Mitarbeiter bei RELEX, sondern auch Kunden und Partner mit neuen „Superkräften“ auszustatten und ihnen eine höhere Arbeitszufriedenheit zu ermöglichen.

Beeindruckende Ergebnisse dank KI-Tools

Bei RELEX Solutions hat der Einsatz von KI-Tools wie ChatGPT, GitHub Copilot und RELEX-GPT zu beeindruckenden Ergebnissen geführt. Eine interne Umfrage hat gezeigt, dass eine durchschnittliche Produktivitätssteigerung von 40 Prozent prognostiziert wird, während bei bestimmten Aufgaben sogar eine Verbesserung um bis zu 100 Prozent erreicht werden kann. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dieser KI-Tools sind besonders bemerkenswert. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Softwareentwicklung, indem sie Code generieren, Tests verwalten und Fehler beheben. Darüber hinaus unterstützen sie die Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten und tragen zur Verbesserung der interkulturellen Kommunikation bei, indem sie automatische Übersetzungen und sprachliche Verfeinerungen für E-Mails und Präsentationen ermöglichen.

RELEX-GPT: Verbesserungen im Online-Bereich

Die Beta-Version von RELEX-GPT wurde vor Kurzem von RELEX Solutions für die Online-Community freigegeben. Dieses Tool erweitert das Online-Angebot für Anwender der RELEX-Lösungen, indem es ihnen die Möglichkeit bietet, Fragen zu stellen und sofort Antworten zu erhalten. Darüber hinaus fördert es den Austausch und die Diskussion bewährter Praktiken in Bezug auf die RELEX-Produkte. RELEX beabsichtigt, RELEX-GPT nahtlos in das Produkt-Ökosystem von RELEX Solutions zu integrieren, um die Benutzerfreundlichkeit weiter zu verbessern, sobald das Feedback der Anwendergemeinschaft vorliegt.

RELEX Solutions fördert KI-Innovationen

RELEX Solutions hebt sich von anderen Unternehmen ab, indem es den Einsatz von KI-Technologien konsequent vorantreibt. Statt Bedenken zu haben, erkennt RELEX frühzeitig den Mehrwert dieser innovativen Technologie und investiert in die Schulung und Befähigung seiner Teams, um die transformative Kraft von RELEX-GPT und anderen KI-Tools optimal zu nutzen. Dieser proaktive Ansatz ermöglicht es RELEX, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen und Innovationen innerhalb der Organisation zu fördern.

Umfassende Untersuchung potenzieller KI-Gefahren

Ein zentraler Fokus von RELEX Solutions liegt auf der Risikominderung und einer gründlichen Bewertung von KI-Technologien. Terhi Rekilä, Senior Legal Counsel & Governance and Regulatory Risk Manager bei RELEX Solutions, hebt die Bedeutung eines umfassenden Blicks auf Chancen und Risiken hervor. Das Unternehmen strebt danach, Kontrollen und Ausgewogenheit zu schaffen, um die Risiken im Zusammenhang mit KI zu verringern. Dies wird durch eine detaillierte Prüfung jedes KI-Tools hinsichtlich Sicherheit, Datenschutz und rechtlicher Aspekte ermöglicht. Dadurch können die Vorteile der KI genutzt, geschäftliche Risiken vermieden und potenzielle Bedrohungen minimiert werden.

KI-Nutzungsrichtlinie zur Risikobewältigung

Der CISO von RELEX Solutions, Camillo Särs, erläutert die Herangehensweise des Unternehmens in Bezug auf die Risiken der künstlichen Intelligenz (KI). RELEX Solutions hat eine KI-Nutzungsrichtlinie entwickelt, um das KI-Pilotprojekt zu unterstützen und verschiedene Risiken proaktiv zu berücksichtigen. Bei der Analyse der Risiken hat Särs eng mit den Teams für Rechts-, Datenschutz- und Informationssicherheit zusammengearbeitet, um eine umfassende Bewertung vorzunehmen. Die abschließende Schlussfolgerung war eindeutig: Die Vorteile, die die KI bietet, überwiegen bei weitem die potenziellen Risiken, was RELEX Solutions dazu veranlasst hat, den Einsatz von KI voranzutreiben.

RELEX Solutions treibt Innovationen voran

Mit RELEX-GPT untermauert RELEX Solutions einmal mehr seine Spitzenposition im Bereich der Innovation. Das Unternehmen agiert als Vorreiter für transformative Veränderungen im Einzelhandel und in der Konsumgüterindustrie und prägt aktiv die Zukunft der Lieferkettenoptimierung. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat RELEX sein Produktportfolio um KI- und Machine-Learning-Technologien erweitert. Mit einer unerschütterlichen Hingabe zur Innovation bleibt RELEX weiterhin an der Spitze der Branche und ermöglicht es seinen Teams und Kunden, in einem sich ständig wandelnden Marktumfeld einen Vorsprung zu behalten.

Vorteile abschließend bewertet: Klare Pluspunkte

Die Einführung von RELEX-GPT hat für Unternehmen und ihre Mitarbeiter zahlreiche positive Auswirkungen. Durch die verbesserte Zugänglichkeit von Informationen wird der Arbeitsalltag erleichtert und die Effizienz der Arbeitsabläufe gesteigert. Diese Effizienzsteigerung führt zu einer höheren Produktivität, da Mitarbeiter Zeit sparen und sich verstärkt auf komplexe und strategische Aufgaben konzentrieren können. RELEX-GPT ermöglicht zudem die Nutzung verschiedener KI-Technologien in den unterschiedlichsten Bereichen, von der Softwareentwicklung bis zur interkulturellen Kommunikation. Durch das Engagement von RELEX Solutions bei der Risikominderung wird gewährleistet, dass die Vorteile der KI optimal genutzt und potenzielle Risiken minimiert werden. Das Unternehmen zeigt mit der Einführung von RELEX-GPT erneut seine Innovationsführerschaft und ermöglicht seinen Teams und Kunden, erfolgreich in einer sich schnell verändernden Welt zu agieren.