CONVOTIS unter den führenden IT-Unternehmen Deutschlands

CONVOTIS hat sich als eines der führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland einen festen Platz erobert, wie die renommierte Lünendonk-Liste verdeutlicht. Die Aufnahme in die Top 20 dieser einflussreichen Rangliste ist eine Bestätigung für die exzellente Position von CONVOTIS im Markt. Als eines der am schnellsten wachsenden IT Solution & Services Unternehmen bleibt CONVOTIS seinen zukunftsgerichteten Zielen treu. Geschäftsführer Manuel Ebner und Andreas Kiefer sind stolz auf diese Anerkennung und setzen auf eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens.



Erfolgsindikator für IT-Dienstleister: Lünendonk-Liste veröffentlicht

Die Lünendonk-Liste erfüllt eine bedeutsame Rolle als Branchenbarometer, das von Wirtschafts- und Fachmedien stark frequentiert wird. Sie bildet das Fundament für die umfassende Lünendonk-Studie, die voraussichtlich im Juli 2023 kostenfrei zugänglich gemacht wird. Die Studie setzte auf umfassende Befragungen von etwa 100 IT-Dienstleistern sowie 120 IT- und Business-Verantwortlichen aus dem gehobenen Mittelstand und Großunternehmen. Die gewonnenen Erkenntnisse präsentieren bedeutende Einblicke in die Dynamik des deutschen IT-Dienstleistungsmarktes und dessen zukünftige Entwicklungen.

Kontinuierliche Nachfrage trotz schwankender Marktverhältnisse

Die stabile Nachfrage nach den Dienstleistungen von CONVOTIS trotzt den wechselhaften Bedingungen des IT-Marktes. Die anhaltende Präferenz von Unternehmen für IT-Modernisierung und Cloud-Transformation hat dazu geführt, dass sie vermehrt auf die erstklassigen Business Solutions, digitalen Plattformlösungen und Managed IT-Services von CONVOTIS vertrauen. CONVOTIS hat sich erfolgreich als neuer strategischer IT-Partner etabliert, der gezielte Digitalisierungsstrategien einsetzt, um seinen Kunden nachhaltiges Wachstum und gesteigerte Effizienz zu ermöglichen.

Zuverlässig und qualitativ hochwertig: CONVOTIS punktet

Der Schlüssel zum Erfolg von CONVOTIS liegt in der außerordentlichen Zuverlässigkeit und der hervorragenden Leistungsqualität, die das Unternehmen seinen Kunden bietet. Diese Stärken haben nicht nur die Kunden beeindruckt, sondern auch die Experten von Lünendonk & Hossfelder überzeugt, die das Unternehmen in den Top 20 der führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland platziert haben. CONVOTIS zeichnet sich durch innovative Lösungen und eine individuelle Betreuung aus, die die spezifischen Anforderungen seiner Kunden erfüllen und zu nachhaltigem Erfolg führen.

Steigende Umsätze: IT-Branche auf Erfolgskurs

Der positive Trend im IT-Service-Markt spiegelte sich nicht nur bei CONVOTIS, sondern auch bei den führenden Unternehmen der Branche wider. Die Top 20 IT-Service-Unternehmen in Deutschland verzeichneten durchschnittlich ein bemerkenswertes Umsatzwachstum von 8,8 Prozent. Gemeinsam erwirtschafteten sie einen beachtlichen Umsatz von 12,2 Milliarden Euro und beschäftigten etwa 44.000 Mitarbeiter in Deutschland. Diese beeindruckenden Kennzahlen verdeutlichen die herausragende Bedeutung der IT-Branche als essentiellen Wirtschaftsfaktor für die deutsche Wirtschaft.

CONVOTIS – Ein zuverlässiger Partner für Erfolg

Dank seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz zählt CONVOTIS zu den führenden IT-Dienstleistern in Deutschland. Die aktuelle Anerkennung durch die einflussreiche Lünendonk-Liste belegt die herausragende Stellung des Unternehmens als treibende Kraft für Wachstum und Effizienzsteigerung durch Digitalisierung. CONVOTIS zeichnet sich durch seine starke Verlässlichkeit und erstklassige Servicequalität aus, wodurch es zur bevorzugten Wahl für Unternehmen wird, die nachhaltigen Erfolg in der digitalen Welt anstreben.