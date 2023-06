Effizientes Yard-Management optimiert Lager- und Transportprozesse mit Leogistics

Die innovative Planungslösung leoPlan revolutioniert die Werkslogistik von Industrieunternehmen. Das neue Produkt von leogistics ermöglicht eine optimale Organisation und Durchführung von Transportaufträgen auf Werks-, Fabrik- und Produktionsgeländen. Dank leistungsstarker Algorithmen und fortschrittlicher Technologien wird die gesamte Logistik effizienter gestaltet, wodurch Zeit und Kosten eingespart werden können. Mit leoPlan wird die Planung und Koordination von Transporten innerhalb des Werksgeländes zu einer reibungslosen und effektiven Aufgabe.



leogistics revolutioniert das Supply Chain Management mit der neuen Yardsteuerungslösung ‚leoPlan‘

Die leogistics GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich Supply Chain Management, präsentiert auf der Leitmesse LogiMAT in Stuttgart ihre neueste Entwicklung: „leoPlan“. Diese innovative Planungslösung bietet Industrieunternehmen die Möglichkeit, ihre hochkomplexen Werkslogistik- und Produktionsprozesse effizient zu steuern. Durch die Verknüpfung von Yard, Lager- und Transportprozessen werden alle relevanten Planungsaspekte der Lieferketten in einer digitalen, globalen und skalierbaren Plattform zusammengeführt. Mit „leoPlan“ können Transportaufträge auf Werks-, Fabrik- und Produktionsgeländen sowie damit verbundene Prozesse des Trailer- und Wechselbrückenmanagements gezielt optimiert werden. Dieses neue Angebot von leogistics steht für eine integrierte und umfassende Planung komplexer logistischer Abläufe.

Eine effiziente Hoflogistik erfordert eine gründliche Planung, und leoplan bietet Unternehmen die Möglichkeit, diesen Prozess zu erleichtern. Mit Hilfe modernster Technologie ermöglicht leoplan die präzise Planung von Aufträgen und komplexen Auftragsketten. Die Lösung stellt sicher, dass der Bedarf an Kapazitäten kontinuierlich mit den verfügbaren Kapazitäten abgeglichen wird. Durch den Echtzeitabgleich von Plan und tatsächlicher Situation ermöglicht leoplan Unternehmen eine proaktive und optimale Abfertigung von Waren innerhalb des Werks. Das Tool wird in Zukunft unverzichtbar sein, um effektiv im Yard zu agieren.

Mit der Einführung der leoPlan-Lösung erhalten Unternehmen ein ganzheitliches Kapazitätsmanagement-Tool, das ihnen ermöglicht, die richtigen Fahrer, Zugmaschinen, Stapler, Hänger und Ressourcen zur richtigen Zeit einzusetzen. Dabei berücksichtigt das System die Anzahl der benötigten Ressourcen und unterstützt die effiziente Planung von Schichteinteilungen durch Integration in bestehende HR/HCM-Systeme. Darüber hinaus ermöglicht es eine dynamische Anpassung der Planung auf Basis von Echtzeitinformationen, erkennt potenzielle Konflikte in der Planung und bietet automatisch generierte Lösungsvorschläge.

Breitgefächerte Anwendungsbereiche: Einsatz in Chemieindustrie, Autoproduktion, Häfen und Stahlwerken

Mit leoPlan wird ein bedeutender Fortschritt in Richtung umweltfreundlicher Logistik erreicht, indem vorhandene Kapazitäten optimal genutzt und die CO2-Emissionen reduziert werden. Das Hauptziel besteht darin, den Transport von Gütern durch effizientere Auslastung der verfügbaren Ressourcen zu maximieren und unnötige Transporte sowie Leerfahrten zu vermeiden. Die Lösung von leoPlan bietet revolutionäre Ansätze, um Unternehmen dabei zu unterstützen, dieses Ziel zu erreichen.

leoPlan ist eine vielseitige Lösung, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden kann, in denen interner Gütertransport sowie die Ausführung von Arbeitsaufträgen oder Auftragsketten innerhalb von Produktionsanlagen, Häfen, Terminals und ähnlichen Einrichtungen erforderlich sind. Besonders geeignet ist diese Lösung für Chemieproduzenten mit Vorladekonzepten oder für Automobilwerke, in denen fertig produzierte Fahrzeuge vom Abholpunkt zum Autoverladebereich transportiert werden müssen. Auch im Flugzeugbau, bei dem der Transport von Produktionsteilen zur Fertigungsstelle eine wichtige Rolle spielt, wird leoPlan erfolgreich eingesetzt. Darüber hinaus ist die Lösung in großen Stahlwerken von Bedeutung, wo die Entsorgung der Produktion und der Transport von Stahl-Bändern und Blechen in die Lagerbereiche effizient organisiert werden müssen. Retailer und ihre Lager profitieren ebenfalls von leoPlan, um eine reibungslose und zeitkritische Versorgung ihrer Filialen auf nationaler oder sogar europäischer Ebene sicherzustellen.