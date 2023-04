Daimler Truck vergibt Millionenauftrag an Manz AG für Batterieproduktionsanlagen.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen Manz und Daimler Truck wurde die Auftragsvergabe bekannt gegeben. Das Auftragsvolumen liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und wird voraussichtlich in den Jahren 2023 und 2024 umsatz- und ertragswirksam sein. Manz verfügt über ein einzigartiges Technologieportfolio entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Batterieproduktion, von der Elektrodenfertigung bis zur Modulmontage, dank seines Partnernetzwerks.



Manz AG erhält Millionen-Euro-Auftrag von Daimler Truck für Batterieproduktion

Die Manz AG, ein weltweit tätiger Hightech-Maschinenbauer mit einem umfangreichen Technologieportfolio, hat von der Daimler Truck AG im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft und des daraus resultierenden Kooperationsvertrags einen Auftrag im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten. Der Auftrag umfasst die Lieferung von Anlagen zur Elektrodenfertigung und zur Montage von Batteriezellen für die Pilotlinie am Daimler Truck Standort in Mannheim. Die Umsatz- und Ertragseffekte werden voraussichtlich in den Jahren 2023 und 2024 spürbar sein.

Die Manz AG strebt mit ihrem Geschäftsbereich Mobility & Battery Solutions danach, sich als führender europäischer Anbieter und Integrator von Produktionsanlagen für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien zu etablieren. Um ihren Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Batterieproduktion – von der Elektrodenfertigung über die Zellassemblierung bis hin zur Modulmontage – alles aus einer Hand anbieten zu können, pflegt Manz strategische Partnerschaften mit anderen Unternehmen im Maschinenbau.

Manz hat den Schwerpunkt seiner Entwicklungsaktivitäten auf sämtlichen wichtigen Produktionsschritten der Zellassemblierung. Während Anlagen zur Elektrodenfertigung und bestimmte Prozesse in der Modulmontage über ein starkes Partnernetzwerk von Manz abgedeckt werden, ermöglicht dieser innovative Ansatz, der erstmals bei Daimler Truck umgesetzt wird, Manz, Optimierungen für seine eigenen Anlagen abzuleiten oder entsprechende Modifikationen in Echtzeit in den Produktionsprozessen der Partneranlagen einzuführen. Kunden der Manz AG profitieren dadurch von einem einzigartigen und perfekt aufeinander abgestimmten Technologieportfolio in Europa.

Manz ist ein verlässlicher Partner für europäische Kunden aufgrund ihrer räumlichen Nähe zu den Kooperationspartnern und einem gemeinsamen Werteverständnis hinsichtlich Qualität und Effizienz. Dies wurde auch bei der Zusammenarbeit mit Daimler Truck deutlich, wo Manz im Rahmen ihres Partnernetzwerks Anlagen zur Elektrodenfertigung lieferte und etablierte sowie neu entwickelte Prozesse, einschließlich einer gemeinsam mit GROB-WERKE GmbH & Co.KG entwickelten Anlage, bei der Zellassemblierung zum Einsatz kamen.

Martin Drasch, CEO der Manz AG, betont die hohe Dynamik im Markt für Elektromobilität und die starke Positionierung seines Unternehmens als Integrator von Produktionsanlagen für Lithium-Ionen-Batterien in Europa. Manz AG und seine Partner bieten ein umfassendes Portfolio von Leistungen für die effiziente Herstellung von Batteriezellen und -modulen an, von der Laborlinie über die Pilotproduktion bis hin zur Großserie. Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht es Kunden wie der Daimler Truck AG, deutliche Wettbewerbsvorteile in Bezug auf Effizienz, Qualität, Produktionskosten, Leistungsfähigkeit und Sicherheit der Batterien zu erzielen. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zielt dabei auf anhaltende Spitzenqualität und Kosteneffizienz durch die Reduzierung von Reibungsverlusten bei gleichzeitig hoher Integrationsfähigkeit ab.