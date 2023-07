Rheinmetall erweitert Portfolio: Aufträge für Brennstoffzellen-Technologie

Rheinmetall hat jüngst bekannt gegeben, dass sie zwei neue Aufträge zur Bereitstellung von Brennstoffzellenkomponenten erhalten haben. Die Aufträge wurden von Kunden aus Nordamerika eingebucht und umfassen Kathoden- und Absperrventile. Der Gesamtwert dieser Aufträge liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und erweitert das Kundenportfolio von Rheinmetall im Bereich der Brennstoffzellen-Technologie auf bereits fünf Serienkunden.



Exzellente Merkmale: Hohe Verfügbarkeit, lange Lebensdauer, minimale Leckage

Durch ihre außergewöhnliche Qualität haben sich die Produkte von Rheinmetall einen herausragenden Ruf erarbeitet. Die gelieferten Brennstoffzellenkomponenten bieten hohe Verfügbarkeit, lange Lebensdauer und minimale Leckageeigenschaften, was eine zuverlässige und langfristige Nutzung in verschiedenen Anwendungsbereichen ermöglicht.

Kundenzufriedenheit durch Serienfertigung und pünktliche Lieferung

Mit Blick auf die bisherigen Erfolge und die Verifizierung der Muster der Aktuatoren plant Rheinmetall die Serienfertigung von Brennstoffzellenkomponenten. Die Produktion dieser Komponenten wird in den Jahren 2024 und 2026 aufgenommen und Rheinmetall wird als führender Lieferant in der Rüstungsindustrie die Komponenten direkt an die Kunden liefern. Zusätzlich zu den Serienteilen werden auch Ersatzteile je nach Bedarf bereitgestellt. Darüber hinaus plant Rheinmetall, durch diese Aufträge die industrielle Serienfertigung von Aktuatoren in Nordamerika auf bestehenden Fertigungsanlagen aufzubauen.

Hochdichte Absperrventile: Neuartiges Design für Effizienz

Mit ihrer integrierten Lagerelektronik und ihrer Funktion als Bypass- und hochdichtende Absperrventile bieten Rheinmetalls Klappensysteme eine robuste und effiziente Lösung für Brennstoffzellensysteme. Durch die Fähigkeit, die höchsten Dichtheitsanforderungen von Brennstoffzellenmodulen mit einer Leistung von 100-150 kW zu erfüllen, hat sich das Unternehmen erfolgreich gegenüber anderen Wettbewerbern durchgesetzt.

Innovationen steigern Effektivität und Vielseitigkeit des Militärs

Die von Rheinmetall bereitgestellten Klappensysteme spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der Luftströme für Frischluft und Abluft. Sie bieten außerdem einen wirksamen Schutz für die Brennstoffzellen-Stacks auf der Kathodenseite, indem sie sie von der umgebenden Umwelt abschirmen. Diese hochwertigen Komponenten ermöglichen eine außergewöhnlich lange Betriebsdauer von bis zu 12.000 Stunden und sollen in Zukunft eine noch längere Lebensdauer von mindestens 30.000 Stunden erreichen. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten für den Einsatz in Nutzfahrzeugen, Geländefahrzeugen im Zug- und Marinebereich sowie in stationären Anwendungen.

Wasserstoffstrategie im Militär: Erfolge und Kundenzuwachs

Durch die neuen Aufträge wird der Erfolg von Rheinmetall im Rahmen seiner Wasserstoffstrategie unterstrichen. Das Unternehmen strebt an, seine Position im Bereich der alternativen Antriebe weiter zu festigen und verfügt bereits über fünf Serienkunden mit vielfältigen Anwendungen in seinem Kundenportfolio. Zudem hat Rheinmetall mit über zwanzig weiteren potenziellen Kunden Kontakt durch Musterlieferungen, was weitere Aufträge in Aussicht stellt.

Potenzialanalyse und Transformationsbeitrag: Eine Untersuchung

Rheinmetalls Erfolg bei der Auftragsvergabe für Wasserstoffkomponenten verdeutlicht das enorme Marktpotenzial dieses Bereichs und unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, wegweisende Lösungen gemeinsam mit seinen Kunden zu entwickeln. Darüber hinaus wird deutlich, dass Rheinmetall eine aktive Rolle bei der Umstellung von herkömmlichen Verbrennungsmotoren auf alternative Antriebsformen in verschiedenen Anwendungsbereichen spielt.

Rheinmetall: Engagierter Partner der Wasserstoffinitiative in Deutschland

Als ein Industriepartner des Innovations- und Technologiezentrums für Wasserstofftechnologie in Duisburg im Rahmen der nationalen deutschen Wasserstoffinitiative unterstützt Rheinmetall AG die Entwicklung hochwertiger Wasserstoffprodukte und fördert den zuverlässigen und effizienten Einsatz von Brennstoffzellen. Rheinmetalls Division Sensors and Actuators arbeitet an innovativen Lösungen, um die Anforderungen der Industrie in diesem Bereich zu erfüllen.

Rheinmetall baut seine Position als führender Technologiekonzern im Bereich der Brennstoffzellen-Technologie weiter aus, indem es erfolgreich weitere Aufträge erhält. Die herausragende Qualität der gelieferten Komponenten, ihre außergewöhnliche Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer sowie die bemerkenswert niedrigen Leckageeigenschaften heben Rheinmetall deutlich von anderen Wettbewerbern ab. Zudem zeigt die Erweiterung des Kundenportfolios und das erkennbare Marktpotenzial, dass Rheinmetall in der Lage ist, den steigenden Bedarf an Wasserstoffkomponenten zu erfüllen und innovative Lösungen für alternative Antriebsformen zu entwickeln.