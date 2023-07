Effiziente Digitalisierung von Verpackungs- und Kommissionierprozessen: Maison Burtin setzt auf Zetes

Der renommierte Champagner-Produzent Maison Burtin, der seit 1933 eine beeindruckende Tradition vorweisen kann, hat sich für die Zusammenarbeit mit Zetes entschieden, um seine Verpackungs- und Kommissionierprozesse zu digitalisieren. Das Hauptziel dieses wegweisenden Projekts besteht darin, die Verpackungs- und Kommissionierlösungen zu optimieren und eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Champagnerflaschen zu gewährleisten – von der Verpackung bis zur Auslieferung. Durch den Einsatz der innovativen Kennzeichnungslösung ZetesAtlas in Kombination mit den intelligenten Zetes MD Druck- und Etikettiersystemen sowie der ZetesMedea-Lösung zur Auftragsvorbereitung kann Maison Burtin nun automatisierte und digitalisierte Prozesse implementieren.



Effizienzsteigerung durch Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen

Maison Burtin, ein renommiertes Unternehmen, das sich auf die Produktion exquisiter Champagner-Cuvées spezialisiert hat, wurde von Gaston Burtin im Jahr 1933 gegründet. Als Teil seiner fortwährenden Bemühungen, die Qualität seiner Produkte zu steigern und Fehler zu minimieren, hat sich das Unternehmen dazu entschieden, seine Rückverfolgbarkeit zu digitalisieren. Dieser Schritt beinhaltet die Implementierung automatisierter Prozesse sowie den Einsatz innovativer Technologien für den Druck, die Applikation von Etiketten und die Kommissionierung. Durch die Digitalisierung kann Maison Burtin seine Effizienz steigern und eine präzise Rückverfolgbarkeit von jedem Produktionsschritt sicherstellen.

Effizientes Drucken und Etikettieren durch Automatisierungstechnologie

Dank der Implementierung von ZetesAtlas in das ERP-System von Maison Burtin wird ein hochgradig automatisierter Prozess zur Kennzeichnung der Verpackungskartons in den Verpackungslinien ermöglicht. Mithilfe des leistungsstarken Zetes MD1500 Druck- und Etikettiersystems werden ein oder zwei Etiketten (Marken- und Referenzetikett) für jeden Karton gedruckt und präzise appliziert.

Die Verwendung von duplizierten Druck- und Etikettierköpfen bietet eine effiziente Lösung für den Austausch von Verbrauchsmaterialien und minimiert mögliche Produktionsausfälle. Nachdem die Kartons erfolgreich etikettiert wurden, erfolgt ihre automatische Palettierung, bei der ein intelligentes Zetes MD6000 Druck- und Etikettiersystem zum Einsatz kommt, um Palettenetiketten anzubringen. Anschließend werden die Paletten identifiziert, validiert und für den Versand vorbereitet.

Effiziente Logistik: Die Vorteile moderner Kommissionierungstechnologien

Durch die geplante Integration der ZetesMedea-Lösung wird Maison Burtin seine Kommissionierprozesse modernisieren. Das bisherige Kommissionierverfahren, das auf Papier basiert, wird durch ein automatisches Picking-System mit Mobiltechnologie ersetzt. Diese technologische Umstellung ermöglicht eine effizientere und präzisere Kommissionierung von Waren, da Mitarbeiter nun mobil mit speziellen Geräten arbeiten können, um die Aufträge zu bearbeiten und die richtigen Produkte aus den Regalen auszuwählen. Die Automatisierung des Picking-Prozesses führt zu einer schnelleren Abwicklung von Bestellungen und reduziert gleichzeitig das Risiko von Fehlern, die bei der manuellen Bearbeitung auftreten können.

Die implementierte Lösung optimiert die Arbeitsabläufe bei Maison Burtin erheblich, indem sie eine Steigerung der Effizienz und Produktivität ermöglicht. Durch die Standardisierung aller Etikettenformate entfällt das mühsame Verwalten einer Vielzahl unterschiedlicher vorgedruckter Etiketten. Stattdessen werden die Etiketten automatisch generiert, was zu einer erheblichen Zeit- und Organisationsersparnis führt.

Digitale Transformation: Optimierung von Rückverfolgbarkeit und Servicequalität

Durch das umfangreiche Digitalisierungsprojekt wurde bei Maison Burtin eine nahtlose Integration sämtlicher betrieblicher Abläufe erreicht. Vom Produktionsprozess bis hin zum Versand der Flaschen wurden alle Schritte digitalisiert und miteinander vernetzt. Diese fortschrittliche Maßnahme führte zu einer erheblichen Steigerung der Produktivität innerhalb des Unternehmens. Die effiziente Verbindung und Automatisierung der Prozesse ermöglicht es Maison Burtin, schneller und effektiver zu arbeiten, wodurch Zeit und Ressourcen eingespart werden.

Analyse der Vorteile: Eine umfassende Bewertung der digitalen Transformation

Bei Maison Burtin werden die Verpackungs- und Kommissionierprozesse erfolgreich digitalisiert, was eine Vielzahl von Vorteilen mit sich bringt. Durch den Einsatz automatisierter und digitaler Technologien werden die Arbeitsabläufe optimiert und die Effizienz gesteigert. Dadurch können mehr Produkte in kürzerer Zeit verpackt und kommissioniert werden, was zu einer Erhöhung der Produktivität führt. Gleichzeitig werden menschliche Fehler minimiert, da die Prozesse weniger manuelle Eingriffe erfordern. Dies führt zu einer Verbesserung der Produktqualität und trägt dazu bei, das Markenimage von Maison Burtin als zuverlässiger und qualitätsbewusster Anbieter zu stärken.

Durch die perfekte Rückverfolgbarkeit der Champagnerflaschen mittels der innovativen Lösungen von ZetesAtlas und ZetesMedea kann Maison Burtin eine optimale Servicequalität für seine Kunden gewährleisten. Dieser technologische Fortschritt ermöglicht es dem Unternehmen, eine Vorreiterrolle in der Champagner-Industrie einzunehmen und sich als führend in Bezug auf Qualität und Kundenbetreuung zu positionieren. Die Digitalisierung der Verpackungs- und Kommissionierprozesse stellt einen entscheidenden Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit für Maison Burtin dar.

Maison Burtin, ein 1933 von Gaston Burtin gegründetes Unternehmen mit Sitz in Epernay, Frankreich, ist ein angesehener Champagner-Produzent. Die Zusammenarbeit mit Hunderten von Partner-Weingütern ermöglicht es dem Unternehmen, eine breite Auswahl an hochwertigen Champagner-Cuvées anzubieten. Durch den gezielten Einsatz modernster Technologien und einer starken Ausrichtung auf die Digitalisierung hat Maison Burtin erfolgreich seine internen Prozesse optimiert, wodurch es seine Position in der Champagner-Branche weiter gestärkt hat.

Ein angesehenes Unternehmen in der Technologiebranche, Zetes, hat sich auf die Optimierung von Lieferketten und die Identifizierung von Bürgern spezialisiert. Mit ihrer Expertise bieten sie innovativen Lösungen an, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Lieferketten effektiver zu gestalten. Zetes integriert ihre Produkte ZetesAtlas und ZetesMedea nahtlos in die Prozesse von Maison Burtin, was zu einer effizienten Digitalisierung und Automatisierung der Verpackungs- und Kommissionierprozesse führt.