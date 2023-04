PikeOS auf Elkhart Lake: Betriebssystem-Plattform trifft auf neue Intel-Prozessorgeneration

Die Firma SYSGO hat ein neues Projekt angekündigt, das darauf abzielt, eine gemischt-kritische Edge-Computing-Lösung bereitzustellen. Hierfür sollen Intel Atom-Prozessoren der Serie x6000FE eingesetzt werden, um eine Vielzahl von industriellen Endbenutzeranwendungen zu bedienen. Mit dieser Lösung sollen Endanwender in der Lage sein, sicherheitskritische Echtzeit-Workloads mit fortschrittlicheren Anwendungen auf einer einzigen Plattform zu kombinieren. Möglich wird dies durch die Nutzung der funktionalen Sicherheitsfunktionen, die in den Chip von Intel integriert sind.



Herausforderungen bei der Integration von Maschinellem Lernen in sicherheitskritische Anwendungen

Durch den Fortschritt im Bereich des maschinellen Lernens und der Echtzeit-Analytik haben Industrieunternehmen erhebliche Möglichkeiten, ihre Abläufe zu optimieren. Allerdings erfordern viele moderne Anwendungen, insbesondere in der Prozessautomatisierung und in der Fertigungsindustrie, ein hohes Maß an Sicherheit und Integrität, um die Betriebssicherheit und Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Bislang waren spezielle Sicherheitssteuerungen notwendig, die jedoch nur begrenzte Rechenleistung aufweisen und das Hinzufügen neuer Funktionen, wie maschinelles Lernen, erschweren.

SYSGO hat auf die steigende Nachfrage von Endanwendern in der Prozess- und Roboterindustrie reagiert und gibt bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit Intel eine Plattformlösung liefern werden. Diese neue Lösung wird die PikeOS-Unterstützung für Intel Atom(r)-Prozessoren der x6000FE-Serie bieten.

PikeOS setzt auf die x6000FE-Serie der Intel-Atom-Prozessoren und bietet eine sichere Computerlösung für anspruchsvolle Anwendungsbereiche wie kollaborative Roboter und Durchflusskontrollsysteme in der chemischen Industrie. Damit erfüllt das Betriebssystem strenge Sicherheitsanforderungen gemäß den Standards der IEC 61508. Durch die engere Zusammenarbeit zwischen Intel und SYSGO im Bereich der Embedded-Systeme werden die integrierten Sicherheitsfunktionen der Intel-Plattformen genutzt, die bereits gemäß ISO 13849 und IEC 61508 vorzertifiziert sind. Dies reduziert die Komplexität für Entwickler in den Design- und Zertifizierungsphasen von Projekten und gewährleistet eine hohe funktionale Sicherheit.

Industriekunden, die auf der Suche nach einer leistungsstarken und sicheren Lösung für anspruchsvolle und sicherheitskritische Anwendungen in gemischt-kritischen Umgebungen sind, können auf das Echtzeitbetriebssystem und Hypervisor PikeOS von SYSGO setzen. Mit einer Zertifizierung auf Stufe EAL5+ nach Common Criteria v5.1.3, IEC 61508, ISO 26262 und DO-178C ist PikeOS eine der sichersten Plattformen am Markt. In Kombination mit SYSGOs Expertise in diesem Bereich erhalten Kunden eine maßgeschneiderte Lösung, die höchste Sicherheitsstandards erfüllt und gleichzeitig eine hohe Performance und Flexibilität bietet.

Franz Walkembach, der Vice President Marketing & Alliances bei SYSGO, betont, dass die Zusammenarbeit mit Intel ein bemerkenswerter Meilenstein darstellt. Die Lösung, die daraus hervorgegangen ist, ermöglicht es Kunden, intelligente Anwendungen für anspruchsvolle Aufgaben im industriellen Markt zu entwickeln. Diese neue Möglichkeit wird die Produktivität und Effizienz in der Industrie steigern und einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung leisten.

Echtzeitbetriebssystem und Hypervisor PikeOS von SYSGO: SIL 4 zertifiziert und Multi-Core-fähig.

SYSGO ist ein führender europäischer Hersteller von Embedded Software-Lösungen wie dem Echtzeit-Betriebssystem PikeOS und dem Embedded Industrial-Grade Linux ELinOS. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung unterstützt SYSGO Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automotive, Bahn und IIoT bei der Entwicklung von sicherheitskritischen Anwendungen. Das Unternehmen hat weltweit als erstes Unternehmen die Sicherheitsanforderungsstufe SIL 4 für sein Multi-Core-fähiges Echtzeitbetriebssystem und Hypervisor PikeOS erreicht. PikeOS Version 5.1.3 erfüllt die Common Criteria auf dem Niveau EAL 5+ für ARMv8, x86_64 und PPC und ist nach den strengsten Sicherheitsstandards wie IEC 61508, EN 50128, EN 50657 und ISO 26262 zertifiziert. Die Lösungen von SYSGO ermöglichen die Anwendungsentwicklung nach dem Prinzip „Safe & Secure by Design“. Neben PikeOS bietet SYSGO auch ELinOS an, eine Linux-Distribution mit Echtzeit-Erweiterungen für eingebettete Systeme. Für Kunden aus den Bereichen Bahn und Automobil steht die Entwicklungsplattform Railway (SAFe-VX) sowie die Secure Automotive Connectivity Platform (SACoP) für die sichere Datenübertragung in, mit und zwischen Automobilen zur Verfügung.

SYSGO arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um sie während des gesamten Produktlebenszyklus zu unterstützen. Das Unternehmen bietet spezialisierte Dienstleistungen an, um Software nach internationalen Standards für funktionale und IT-Sicherheit zu zertifizieren. Mit Hauptsitz in Klein-Winternheim bei Frankfurt sowie Tochtergesellschaften in Frankreich und Tschechien verfügt SYSGO über ein weltweites Vertriebsnetz. Die Zertifizierungen nach ISO 9001:2015 und IEC/ISO 27001:2017 unterstreichen die hohen Qualitätsstandards des Unternehmens. Als Teil der europäischen Thales-Gruppe ist SYSGO ein wichtiger Akteur im Bereich der sicheren Softwareentwicklung.