Sedotec revolutioniert Energieversorgung mit nachhaltigen und intelligenten Lösungen

Sedotec bietet eine effiziente Lösung zur Integration erneuerbarer Energien in das bestehende Stromnetz und ermöglicht Unternehmen dadurch eine unabhängige Energieversorgung. Durch die Nutzung von selbst erzeugter Energie können Unternehmen ihre Kosten reduzieren und gleichzeitig ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten.



Sedotec revolutioniert die Einspeisung von selbst erzeugtem Strom mit innovativen Feldtypen

Sedotec hat eine innovative Lösung entwickelt, um die Herausforderungen bei der Einspeisung von selbst erzeugtem Strom zu bewältigen. Mit Hilfe von zwei neuen Feldtypen wird eine effiziente Standardlösung angeboten, die schnell, sicher und nachhaltig ist.

Unternehmen müssen heute eine Vielzahl von Gesetzen und Vorschriften einhalten, um rechtlich konform zu handeln. Gleichzeitig müssen sie Trends und Entwicklungen in ihrem Marktsegment aufmerksam verfolgen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Zudem ist es von großer Bedeutung, die Kosten im Blick zu behalten, um effizient zu arbeiten und Gewinne zu maximieren. Darüber hinaus müssen Unternehmen stets den Wettbewerb mit ihren Konkurrenten im Auge behalten, um ihre Position am Markt zu stärken.

Energie-Autonomie auf dem Vormarsch: Ein Trend mit Marathon-Potenzial

Die steigende Zahl von Unternehmen zeigt ein wachsendes Interesse daran, sich von externen Energiequellen unabhängig zu machen und Preisschwankungen zu vermeiden. Um auch den CO2-Ausstoß zu reduzieren, erwägen viele Unternehmen die Installation von erneuerbaren Energieerzeugungssystemen auf ihrem Firmengrundstück. Bisher war der Prozess der Übertragung und Nutzung dieser selbst erzeugten Energie technisch komplex, aber aufgrund der stark zunehmenden Nachfrage besteht jetzt ein Bedarf an standardisierten Lösungen zur Einspeisung dieser Energie in das eigene Netz. Sedotec hat nun zwei neue Feldtypen in seinem hoch nachhaltigen System VAMOCON 1250 vorgestellt, die den Anschluss und die Messung der selbst erzeugten erneuerbaren Energie erheblich vereinfachen.

Die langanhaltende Natur dieses Trends ist unbestreitbar, da er das Potenzial hat, eine umfassende Veränderung herbeizuführen. Die Experten sind sich einig, dass dieser Trend eine anhaltende Wirkung haben wird und gerade erst begonnen hat, an Fahrt aufzunehmen. Unternehmen streben nicht nur nach stabilen und kostengünstigen Energiepreisen, sondern auch danach, den CO2-Ausstoß in ihrer eigenen Produktion zu reduzieren oder auszugleichen. Die langfristige Herausforderung der Nachhaltigkeit und ressourcenschonenden Wirtschaft wird weiterhin bestehen, da der Staat durch gesetzliche Regelungen das Thema Klimaneutralität stark verfolgt. Es ist daher sinnlos, abzuwarten oder versuchen, diesem Trend auszuweichen.

Private Energieerzeugung: Effektive Maßnahme zur CO2-Reduzierung

Durch die Erzeugung und Nutzung von eigenem Strom im eigenen Unternehmen kann ein bedeutender Fortschritt in Richtung Klimaneutralität und Reduzierung des CO2-Fußabdrucks erzielt werden. Eine effektive Methode hierfür ist beispielsweise der Einsatz einer Solaranlage in Verbindung mit einem Energiespeicher, um nicht nur Stromspitzen abzufedern und Kosten zu senken, sondern auch die eigenen Elektrofahrzeuge zu laden. Um die Entscheidung zur Eigenstromerzeugung und -nutzung umzusetzen, ist eine schnelle und reibungslose Anbindung und Einspeisung in das firmeneigene Netz erforderlich.

Sedotec, ein mittelständisches Unternehmen, bietet mit seiner Eigenmarke Vamocon ein umfangreiches Kit-System für Energie-Schaltgerätekombinationen an. Dieses System ermöglicht die effiziente Anbindung und Einspeisung des erzeugten Stroms aus den Energieerzeugungsanlagen in die eigene Schaltanlage.

Neue Wege: Vereinfachte Lösungen für die bisherige Autarkie-Herausforderung

Der Kuppelschalter, der als Freischaltstelle für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das öffentliche Netz normativ vorgeschrieben ist, hat die Form eines Leistungsschalters mit Motorantrieb. In einem TN-C oder TN-S-Netz werden dreipolige Leistungsschalter verwendet. Früher wurden in der Regel zwei Kuppelschalter in Reihe eingesetzt, wobei einer vom Netzbetreiber gesteuert wurde und der andere vom Anlagenbetreiber. Bei modernen Photovoltaikanlagen übernimmt die Funktion des zweiten Auslösewegs nun der Wechselrichter. Die Steuerung des Kuppelschalters erfolgt über einen zentralen Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz), der kritische Zustände des Netzes und der Erzeugungsanlage erkennt, wie zum Beispiel Spannungsschwankungen, Frequenzschwankungen und einen Inselbetrieb der Erzeugungsanlage ohne äußeres Netz, und direkt auf den Kuppelschalter einwirkt.

Die neu errichteten Erzeugungsanlagen wurden konzipiert, um das Stromnetz während kurzzeitiger Schwankungen zu stabilisieren und somit die allgemeine Netzstabilität zu verbessern. Sie reagieren automatisch auf Veränderungen der Spannungen und der Netzfrequenz und greifen ein, um das Netz zu unterstützen, solange diese innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte liegen. Um sicherzustellen, dass die Erzeugungsanlagen ordnungsgemäß abgerechnet werden können, wird eine präzise Messung mit speziellen Wandlern durchgeführt.

Innovative Vamocon-Lösung: Ein möglicher Standard der Zukunft

Sedotec hat mit den neuen Vamocon-Feldtypen innovative Lösungen entwickelt, um die Einspeisung von selbst erzeugten erneuerbaren Energien zu erleichtern. Durch den Einbau von Stromwandlern auf 250 mm Wandlerlaschen in der Sammelschienen-Umlenkung im neuen Wandlermessfeld können die Messwerte des eingespeisten Stroms für die Energieversorgungsunternehmen (EVU) präzise ermittelt werden.

Vamocon 1250 bietet zahlreiche Optionen, die die Flexibilität erhöhen. Zusätzlich erfüllt es strenge Anforderungen an den Schutz von Personen und Anlagen. Durch die konsequente Trennung der inneren Funktionsbereiche, speziell zwischen der Sammelschiene, den Geräten und den Anschlüssen, wird eine sichere innere Unterteilung nach Form 2b gewährleistet. Dies gewährleistet, dass unter Spannung stehende Bereiche vor direktem Berühren und dem Eindringen von Fremdkörpern geschützt sind.

Klimaschutz und Energieunabhängigkeit im Doppelpack

Über den Online-Konfigurator Vamocad können die beiden neuen Felder problemlos konfiguriert werden. Dieser Konfigurator dient als Plattform für den Zugriff auf die Kit-Systeme und bietet umfassende Informationen wie Stücklisten, Ansichten und Unterlagen zum Bauartnachweis. Zudem ermöglicht er die Ausgabe der Daten zur Weiterverarbeitung in E-CAD-Systemen, Plattformen und Building Information Modeling (BIM). Die Integration der eingebauten Kupferschienen in die teilausgebauten Vamocon-Felder, die auch bei anderen Feldern vorhanden sind, erleichtert den Umstieg zusätzlich.

Das System Vamocon 1250 wird durch die Integration der beiden neuen Felder zur Einspeisung erneuerbarer Energien in Bezug auf Klimaschutz, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit und CO2-Vermeidung optimal ergänzt. Diese Ergänzung ermöglicht es, den Einsatz fossiler Brennstoffe deutlich zu reduzieren und somit einen wesentlichen Beitrag zum Schutz des Klimas zu leisten. Gleichzeitig wird der Energieverbrauch effizienter gestaltet und langfristig Energie eingespart.